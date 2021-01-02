Месяц назад «МЮ» шёл девятым. Теперь делит первую строчку с «Ливерпулем»

У «МЮ» всё ужасно в этом сезоне. Долгое время доминировало именно такое ощущение. Команда провалилась на старте сезона АПЛ и вылетела из ЛЧ. Фанаты призывали уволить Сульшера, Патрис Эвра предлагал убрать из состава капитана Магуайера, а статистика говорила о худшем старте в АПЛ за семь лет. Эффектности придавало то, что поражение от «Арсенала» (0:1) случилось вскоре после провала с «Тоттенхэмом» (1:6). Печальнее результата была только сама игра. Помимо провалов в обороне, вся атака держалась на одном человеке – Бруну Фернандеше. Португалец либо давал результат, либо нет. Выстроенной игры не было и близко.

Показалось, что «МЮ» затащил матч с «Лестером». Но так только показалось Важный матч АПЛ сквозь исторический контекст.

И вот наступил 2021 год. Команда, как и раньше дико зависит от Бруну, но при этом «МЮ» делит первое место с «Ливерпулем» – уступает только по разнице забитых и пропущенных. После того поражения в матче с «Арсенала» команда Сульшера провела 10 матчей в АПЛ – ни одного проигрыша (8 побед, 2 ничьи – с «Лестером» и «Сити»). Тот разгром от «Тоттенхэма» компенсировали фанатам победой в матче с «Лидсом» со счетом 6:2.

Хотя последние две победы «МЮ» явно не назовёшь уверенными. Победу во встрече с «Вулвз» принёс единственный гол Рашфорда на 93-й минуте. Матч с «Виллой» получился мощным, но шансов хватало у обеих сторон – «МЮ» с трудом удержал преимущество в один мяч, а победный гол был забит с неоднозначного пенальти. Хейтеры как раз за такие вещи и стебутся над «МЮ». С февраля 2020-го (то есть меньше чем за год) Фернандеш забил уже 9 пенальти – минимум на два больше, чем любой другой футболист в АПЛ.

Кстати, в этом плане казалось, что встретились команды-близнецы. Потому что «Астон Вилла» зависит от одного футболиста даже больше, чем «МЮ». Если бы подачи Грилиша замыкали более толковые футболисты, то «Вилла» шла бы не шестой, а ещё выше. Хотя тут стоит не критиковать Уоткинса, а выделять Грилиша (почему он ещё не в большом клубе?), который стал лидером 2020 года по количеству заработанных фолов в топ-5 лигах Европы (148 фолов). На нём нарушают правила каждые 19,5 минут в АПЛ.

Была и ещё одна сложность для «МЮ». Лишь за сутки до матча был дисквалифицирован Кавани. Уругваец получил бан на три матча за пост в «Инстаграме» со словами ««Gracias negrito»(«Спасибо, чёрненький»). Это был ответ фанату, который поздравил нападающего с дублем в ворота «Саутгемптона». В испанское слово «negrito» не заложено оскорбление по расовому признаку (наоборот, уменьшительно-ласкательное обращение). И тем более в этом случае явно не подразумевалось оскорбление. Однако, FA наказало уругвайца.

Коллимор — о Кавани: нельзя дисквалифицировать игроков за использование их языков

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Еще более удивительно, что для решения FA потребовалось больше месяца:

29 ноября: Кавани забил два мяча и выложил пост в сторис «Инстаграма».

30 ноября: Кавани удалил пост, но уже стала обсуждаться необходимость наказания.

17 декабря: FA официально выдвинула обвинения Кавани.

31 декабря: FA преподнесла Кавани новогодний подарок в виде дисквалификации на три матча (минимальное наказание по регламенту).

Решение по Кавани было вынесено после того, как телекомпания Sky объявила о предоставлении 3 миллионов фунтов на 3 года организации Kick it out, которая борется с расизмом (она набрала популярность на фоне BLM). Если вдруг вы редко смотрите матчи АПЛ, то я напомню: до сих пор все футболисты встают на колено перед матчами чемпионата Англии. Инициатива, которая запустилась с подачи американских владельцев «Ливерпуля» и «МЮ». Хотя иногда футболисты забывают об акции и после стартового свистка бегут на чужую половину поля – выглядит весьма забавно.

И вот ещё что нужно отметить. Идёт уже 17-й тур АПЛ, но «МЮ» и «Ливерпуль» ещё не встречались друг с другом. Очным матчем они замкнут первый круг – игра 19-го тура состоится 17 января. И похоже, что к этому моменту именно «МЮ» подойдёт на пике формы. А ещё подойдет с Кавани в составе, потому что дисквалификация распространяется не только на АПЛ, а на все турниры в Англии. Помимо матча с «Астон Виллой» (АПЛ), нападающий не сыграет с «Манчестер Сити» (Кубок Лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии). Злее будет к матчу с «Ливерпулем».