Кто завершил карьеру в 2020 году. Часть вторая

Продолжаем вспоминать футболистов, завершивших карьеры в 2020 году. Во второй части речь пойдёт об игроках, которых знают все. Уходят большие звёзды, бывшие чемпионы мира и победители Лиги чемпионов.

Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть первая Громкие имена.

Год начала карьеры: 1998.

Клубы: «Баник», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Лион», «Портсмут», «Галатасарай», «Антальяспор», «Млада Болеслав», «Слован» (Либерец).

Достижения: победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, чемпион Франции (2 раза), обладатель Суперкубка Франции, чемпион Турции, обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка Чехии, бронзовый призёр Евро.

Лучший бомбардир Евро-2004 и второй снайпер в истории сборной Чехии закончил карьеру по окончании сезона-2019/2020.

«Моя голова хотела бы продолжать, но тело говорит, что нужно остановиться, – признался 38-летний Барош. – Проблемы со здоровьем у меня были в течение долгого времени. Мой организм уже не работает так, как я привык и как мне нужно. Особенно больно, что я больше не могу ни играть, ни тренироваться».

Нападающий выиграл достаточно для того, чтобы быть довольным карьерой. Главная его победа – в Лиге чемпионов. Барош поучаствовал в том самом легендарном матче «Милан» – «Ливерпуль», в котором англичане отыгрались и выиграли по пенальти, уступая к перерыву 0:3.

Гарет Бэрри

Год начала карьеры: 1998.

Клубы: «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Вест Бромвич».

Достижения: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Интертото.

Гарет Бэрри Фото: Alex Livesey/Getty Images

В августе объявил об уходе из профессионального футбола рекордсмен по количеству матчей в АПЛ. Бэрри сыграл 653 матча в высшем дивизионе чемпионата Англии, причём достижение Райана Гиггза превзошёл ещё в 2017-м. За карьеру полузащитник выиграл не так много трофеев, а самый ценный из них – чемпионский титул в составе «Манчестер Сити» в сезоне-2011/2012. Кроме того, Гарет в течение 12 лет выступал за сборную Англию. Провёл в её составе 53 матча, выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой. Футбольное долголетие англичанина впечатляет – он доиграл до 39. Бэрри мог закончить карьеру годом ранее из-за травмы колена, но заставил себя восстановиться и вернуться в игру.

Габи

Год начала карьеры: 2002.

Клубы: «Атлетико», «Хетафе», «Сарагоса», «Аль-Садд».

Достижения: чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, чемпион Катара, обладатель Кубка Катара, победитель Лиги Европы (2), обладатель Суперкубка УЕФА, финалист Лиги чемпионов (2).

Бывший капитан «Атлетико» оставил футбол в 37 лет. В последние сезоны Габи выступал в «Аль-Садде» под руководством Хави, неплохо заработав в катарском клубе перед уходом «на пенсию» – 19 млн евро за 2,5 года.

«Футбол дал мне возможность остаться в памяти людей, и это, вне всяких сомнений, самое большое, что я приобрёл. Пришло время позаботиться о семье. Спасибо всем», – написал полузащитник в своём «Инстаграме».

Габи дважды доходил с «Атлетико» до финала Лиги чемпионов, но так и сумел завоевать самый ценный клубный трофей. Оба раза его команда уступала в дерби «Реалу». Зато гол Габи в ворота «Марселя» помог команде Диего Симеоне выиграть финал Лиги Европы.

Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть вторая Легенды уходят.

Год начала карьеры: 2003.

Клубы: «Штутгарт», «Бавария», «Фиорентина», «Бешикташ», «Вольфсбург».

Достижения: победитель Лиги чемпионов, чемпион Германии (3), обладатель Кубка Германии (2), обладатель Суперкубка Германии (2), чемпион Турции, бронзовый призёр чемпионата мира, финалист Евро.

Марио Гомес Фото: Joern Pollex/Getty Images

Экс-нападающий сборной Германии повесил бутсы на гвоздь летом 2020-го. Гомес сыграл 78 матчей за национальную команду, поучаствовал в трёх чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы, но так сложилось, что главный турнир пропустил: не попал в заявку на победный для немцев ЧМ-2014. Достижения на клубном уровне компенсировали Марио недостаток трофеев в сборной: в 2013-м он выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Что касается индивидуальных наград, то Гомес становился лучшим бомбардиром Евро-2012, а также чемпионатов Германии и Турции. Признанный снайпер забил и в своём последнем матче на профессиональном уровне за «Штутгарт» во второй Бундеслиге.

Год начала карьеры: 2001.

Клубы: «Рома», «Бока Хуниорс».

Достижения: чемпион мира, обладатель Кубка Италии (2), обладатель Суперкубка Италии, чемпион Аргентины.

Де Росси не остался игроком одного клуба, как Франческо Тотти, поскольку летом 2019-го захотел исполнить ещё одну свою футбольную мечту – поиграть за «Боку Хуниорс». Правда, в Аргентине итальянец задержался всего на полгода, сыграв лишь семь матчей.

«Единственная причина, по которой я завершил карьеру: моя дочь Гайя осталась в Риме. Это очень далеко», – объяснил Де Росси в феврале 2020-го.

В родной «Роме» Даниэле было сложно брать трофеи, однако он добился максимума в составе сборной Италии – выиграл ЧМ-2006. В любом случае полузащитник запомнится классным игроком и настоящим бойцом (его трижды дисквалифицировали за умышленные удары соперника). Теперь в планах Де Росси стать тренером.

Год начала карьеры: 1998.

Клубы: «Реал», «Порту».

Достижения: чемпион мира, чемпион Европы (2), победитель Лиги чемпионов (3), обладатель Суперкубка УЕФА (2), обладатель Межконтинентального кубка (2), победитель клубного чемпионата мира, чемпион Испании (5), обладатель Кубка Испании (2), обладатель Суперкубка Испании (4), чемпион Португалии (2), обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии.

Икер Касильяс Фото: Getty Images

Про Касильяса можно сказать: человек, который выиграл всё. Пожалуй, самый памятный эпизод из карьеры испанца – его сейв в финале чемпионата мира 2010 года после выхода Арьена Роббена один на один. Икер спас золото для своей сборной и был признан лучшим вратарём того турнира. А вот лучшим голкипером мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики он становился пять раз. Наверное, Касильяс до сих пор продолжал бы выходить на поле в свои 39 лет, однако перенесённый в мае 2019-го инфаркт миокарда поставил крест на его карьере. Вернувшись к тренировкам и сделав паузу в год с лишним, Икер в августе 2020-го всё-таки объявил, что прощается с профессиональным футболом.

Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть первая Много легенд.

Год начала карьеры: 2003.

Клубы: «Андерлехт», «Гамбург», «Манчестер Сити».

Достижения: чемпион Англии (4), обладатель Кубка Англии (2), обладатель Суперкубка Англии (2), обладатель Кубка английской лиги (4), чемпион Бельгии (2), обладатель Кубка Интертото, бронзовый призёр чемпионата мира.

«Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, и мне нужно на это 100% времени и внимания. Вот почему я завершил карьеру футболиста», – эти слова бельгийский защитник произнёс в августе прошлого года. Компани останется в истории как бывший капитан «Манчестер Сити», выигравший с «горожанами» более десятка трофеев, включая четыре чемпионских титула. Если бы не постоянная борьба с травмами, Венсан наверняка до сих пор бы продолжал выступления за «Ман Сити» и сборную Бельгии, ведь ему всего 34 года. Но понятно, что Компани уже не получал прежнего удовольствия от футбола. Теперь он тренирует «Андерлехт», пока не очень удачно: команда играет нестабильно, занимает четвёртое место в чемпионате.

Год начала карьеры: 2001.

Клубы: «Грассхопперс», «Лилль», «Лацио», «Ювентус», «Арсенал», «Аугсбург».

Достижения: чемпион Италии (7), обладатель Кубка Италии (5), обладатель Суперкубка Италии (4), чемпион Швейцарии, финалист Лиги чемпионов (2), финалист Лиги Европы.

Штефан Лихтштайнер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В августе 2020-го повесил бутсы на гвоздь и экс-капитан сборной Швейцарии. Он поиграл в четырёх топовых европейских лигах – Англии, Италии, Германии и Франции. Только до Испании Лихтштайнер так и не добрался. В профайле Штефана впечатляющая статистика: семь чемпионских титулов в составе «Ювентуса». Тем не менее были в футбольной жизни флангового защитника и досадные неудачи. Его команды проиграли все финалы еврокубков! «Ювентус» дважды уступал в решающих матчах Лиги чемпионов, а «Арсенал» был бит «Челси» в финале Лиги Европы. Поэтому у Лихтшайнера, скорее всего, нет ощущения, что карьера удалась на все сто.

Год начала карьеры: 2003.

Клубы: «Ривер Плейт», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Барселона», «Хэбэй Чайна Форчун», «Эстудиантес».

Достижения: победитель Лиги чемпионов (2), обладатель Суперкубка УЕФА (2), победитель клубного чемпионата мира (2), чемпион Испании (5), обладатель Кубка Испании (5), обладатель Суперкубка Испании (3), чемпион Аргентины, чемпион Бразилии, олимпийский чемпион (2), финалист чемпионата мира.

Один из ключевых игроков, возможно, лучшей «Барселоны» в истории сделал грустное признание в ноябре 2020-го.

«Настал момент завершить карьеру из-за событий, произошедших со мной в личном плане в последние месяцы. Думал об этом постоянно, и сегодня это самое правильное решение. Я всегда жил своей профессией, выкладывался по максимуму. Но в последнее время чувствую, что мне тяжело… После пандемии и возобновления матчей думал, что вновь почувствую импульс, но проблема в том, что я не смог», – сказал Маскерано.

Пожалуй, Хавьер, оглядываясь назад, может сожалеть только о том, что не выиграл чемпионат мира. В 2014-м Аргентина уступила в финале Германии. В остальном же у Маскерано всё получилось.

Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть вторая От Волшебника до Вождя.

Год начала карьеры: 1996.

Клубы: «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», «Вердер», «Бавария», «Челси», «Кёльн».

Достижения: победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка, победитель клубного чемпионата мира, чемпион Германии (6), обладатель Кубка Германии (6), обладатель Суперкубка Германии, обладатель Кубка немецкой лиги, чемпион Перу.

Клаудио Писарро Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Как же давно Писарро начинал профессиональную карьеру – 25 лет назад! Все главные достижения в карьере перуанца, включая победу в Лиге чемпионов, связаны с «Баварией». Но для «Вердера», куда нападающий приходил четыре раза, он сделал даже больше. Клаудио – лучший бомбардир в истории бременского клуба (152 гола). Выступая за эту команду, он разделил первое место в соревновании снайперов Лиги Европы сезона-2009/2010. Последним для 41-летнего на тот момент Писарро стал матч с «Хайденхаймом» в июле прошлого года. Перуанец выиграл с «Вердером» стыки за право остаться в Бундеслиге, и после финального свистка партнёры покачали его на руках.