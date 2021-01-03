Похоже, у «Арсенала» новый плеймейкер. При нём команда всегда побеждает в АПЛ

Всего три тура назад «Арсенал» шёл на позорном для себя 15-м месте, а отрыв от зоны вылета составлял четыре очка. Микель Артета выдал худший старт клуба в чемпионате за последние 49 лет, и это не было обычным стечением обстоятельств. Низкая продуктивность в атаке, стерильное владение мячом, отсутствие слаженного и системного прессинга — подробнее о проблемах «Арсенала» мы писали ещё в середине ноября. Ситуация становилась всё хуже, пока Артета вынужденно не перелопатил состав перед матчем с «Челси». И, о чудо, «Арсенал» внезапно заиграл.

После 3:1 с «Челси» Артета справился с «Брайтоном» (1:0), а теперь разнёс «Вест Бромвич». И вот «канониры» уже на 11-м месте, вышли на положительную разницу мячей (20-19) и сократили отрыв до еврокубковой зоны до шести очков (хотя у «Челси» ещё матч в запасе). «Арсенал» слегка встал с колен, и этому способствовали сразу несколько решений Артеты.



Первое — переход на схему с четырьмя защитниками, на которую Артета долгое время не мог полноценно перевести «Арсенал» из-за проблем с балансом в обороне. То, что модуль с тремя ЦЗ не работает, было очевидно хотя бы по выступлениям команды и по интенсивности создания опасных моментов. Да, «Арсенал» был не так плох в обороне (перед игрой с «Челси» шли на пятом месте в АПЛ по наименьшей остроте моментов у своих ворот — 16.57 xGA), но атаковал на уровне «Шеффилда». Именно из вялой атакующей игры и шли все основные проблемы Артеты. С переходом на 4-2-3-1 у «Арсенала» появился баланс впереди.



Второе — перевод Букайо Саки на правый фланг атаки. Сака показывал неплохой футбол и на левом краю (даже когда бегал крайним защитником в схеме с тремя ЦЗ), но лучше всего смотрится именно сейчас.

«Арсенал» отвратительно проводит сезон. Но уже появился новый герой Добил «Челси», хотя о самом голе будут долго спорить.

Третье — использования Эмила Смита-Роу в роли «десятки». Это решение было во многом вынужденным — перед матчем с «Челси» выбыл Виллиан, но судьба словно подкинула Артете новый, более крутой вариант. И Артета от него не отходит. В матче с «Челси» Смит-Роу отдал голевую передачу на Саку, а далее начинал в основе игры с «Брайтоном» и «Вест Бромвичем». Смит-Роу ещё раз отметился ассистом — и снова после его передачи забил Сака.



Оцените движение Смита-Роу — как он разогнал атаку и ускорился в свободный коридор. Озил и Виллиан сейчас бы так не побежали.

Более того, за 374 минуты на поле в этом сезоне Смит-Роу создал уже 11 шансов для партнёров (37 минут на каждый). До декабря полноценно посмотреть на Смита-Роу можно было только в матчах Лиги Европы — в трех встречах Эмил набил «1+2» по системе «гол+пас». Но шанса в Премьер-лиге дождался только сейчас. И пользуется им так, что про постаревшего Виллиана и отцепленного Озила уже можно смело забыть.



В середине декабря на The Athletic вышел материал, в котором журналист Арт де Роше (специализируется на «Арсенале») сравнил Смита-Роу с Виллианом. Несмотря на то, что Виллиан в этом сезоне чаще появлялся с привязкой к правому флангу атаки (хотя Артета, очевидно, рассматривал бразильца как АПЗ при переходе на 4-2-3-1 или 4-3-3), всё равно в глаза бросается его вялая интенсивность в общей системе «Арсенала»:

А вот тепловая карта Смита-Роу времен его выступлений за «Хаддерсфилд» в первой половине этого года:

То есть, Смит-Роу работал практически по всей ширине чужой половины поля. Разве не такой полузащитник, способный интенсивно поддерживать атаки команды по всему фронту, все это время был нужен Артете? В «Хаддерсфилде» молодой хавбек создавал в среднем 2,14 момента за игру — это были лучшие цифры по обострению среди всех игроков клуба. Вопрос был в том, потянет ли Смит-Роу уровень АПЛ. Но пока что всё складывается удачно как для «Арсенала», так и для самого игрока.



Дэнни Коули (тренер «Хаддерсфилда») так описывал стиль игры Смита-Роу: «У него есть способность ускорять игру, так как он всегда находит свободное пространство. Он не из тех молодых игроков, которые любой ценой хотят зацепиться за мяч. Если он понимает, что для продолжения атаки он должен создать коридор для партнеров — Эмил это делает. При это он сам быстро отдаёт передачи вперёд».



В академию «Арсенала» Смит-Роу попал ещё в 2010 году в возрасте десяти лет. В сезоне-2016/17, будучи 16-летним, бегал в команде U-23. Летом 2018 года подписал пятилетний контракт с клубом и зимой 2019 года на полсезона скатался в аренду в «Лейпциг», за который сыграл в трех матчах Бундеслиги. В следующей командировке в «Хаддерсфилд» Смит-Роу уже раскрылся как игрок основного состава, поэтому Артета решил не отдавать Эмила повторно в аренду (а также отверг предложения «Фулхэма» и «Монако»). Возможно, Смит-Роу появился бы в основе «Арсенала» уже в начале сезона, но летом полузащитник получил травму плеча, которую залечил только к концу октября.



«Он игрок с очень специфическими качествами, и способен открываться в свободных зонах, играя на позиции атакующего полузащитника. Я рад работать с ним, мы беседовали, и я следил за ним во время его аренды. Думаю, что он может добиться впечатляющих результатов», — сказал Артета в июле этого года.



У Смита-Роу есть ещё одно преимущество — опыт игры на позиции «восьмёрки». После перехода на правах аренды в «Хаддерсфилд» Эмил делился деталями встречи с тренером Коули: «Я поговорил с Дэнни, и он сказал мне, что хотел бы использовать меня как «десятку» или как одну из «восьмерок». Обе роли мне хорошо знакомы и являются моими предпочтительными». Свои оборонительные качества Смит-Роу проявил в матче с «Челси», когда был плотно привязан к Н’Голо Канте и прессинговал французского опорника — этот ход часто сковывал продвижения атак «Челси» по центру.

Фото: Adrian Dennis — Pool/Getty Images

Отдельно стоит упомянуть роль Смита-Роу в победе сборной Англии U-17 на чемпионате мира в 2017 году. Стив Купер, тренер той команды, вспоминал игру Эмила в полуфинале против сборной Бразилии: «У нас уже был план на игру, но мы заметили, что бразильцы оставляют коридоры между левым защитником и левым центральным защитником. Я объяснил это Смиту-Роу и другим парням. Помню, как Эмил хорошо тренировал это движение. Я выпустил его на замену при счёте 2:1, и Смит-Роу разогнал голевую атаку, которую завершил Брюстер. Именно через эту зону. Это был ключевой момент матча».

Своим ориентиром Смит-Роу считает Кевина де Брёйне: «Он отличный игрок и стараюсь следить за ним, но я только в начале своей карьеры. Надеюсь, у нас есть схожести в игре, но наверняка есть и различия. Мне нравится думать, что я разрабатываю свой собственный стиль игры, который все еще развивается. При этом учусь у Кевина как можно больше, когда смотрю на него».



Достаточно даже посмотреть на действия Смита-Роу перед третьим голом в ворота «Челси» — Эмил создал перегруз на правом фланге, дождался передачи от Бельерина (возникла ситуация 3 против 2, так как Канте не добежал до Саки), отдал пас свободному Саке, который зашвырнул мяч за шиворот Менди. Без грамотного движения Смита-Роу не было бы этого чудесного гола:

Высокая скорость принятия решений, интенсивность в конструировании атак, поиск свободного пространства, отличный пас — всё это может сделать из Смита-Роу настоящего спасителя Артеты. Понятно, что в огненной форме находятся Сака и Тирни, но это игроки с определённым профилем и площадью действий. А Смит-Роу в трёх последних матчах «Арсенала» был именно тем, кто связывал линии полузащиты и атаки — этого баланса и не хватало Артете на протяжении всего сезона.