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У Сердара Азмуна 1 января был двойной праздник.

Как футболисты «Зенита» встретили Новый год

Вот и наступил 2021 год. После плотного календарного графика в РПЛ и ЛЧ футболисты наших клубов отправились на долгожданный отдых. Ранее мы уже показывали, как встретили Новый год игроки «Спартака». Теперь рассказываем, как его праздновали футболисты «Зенита».

Как футболисты «Спартака» встретили Новый год Кокорин прилетел в Дубай и надел кроссовки стоимостью более 1 млн рублей.

Защитник Данил Круговой первые дни нового года провёл на горнолыжном курорте «Золотая долина» в Коробицыно.

Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий встречал Новый год вместе с женой Ольгой, дочкой и сыном.

Деян Ловрен застал праздник у себя на родине в Хорватии.

Малкому явно надоела холодная зима в Санкт-Петербурге, поэтому он вернулся в солнечную Бразилию, где встретил Новый год с девушкой Летицией.

Также бразилец играет в футволей, прекрасно проводя время со своими друзьями.

18-летний Даниил Шамкин под конец минувшего года отправился на отдых в Дубай, а первый день нового провёл вместе с девушкой Дарьей в Москве.

Алексей Сутормин встретил Новый год в горах Владикавказа.

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и Рождество, и Новый год праздновал с возлюбленной Хеми и дочкой Антонеллой.

А Себастьян Дриусси вернулся в солнечную Аргентину, где встретил 2021-й под бокал шампанского вместе со своей девушкой Ванессой.

А вот у Сердара Азмуна был двойной праздник. Помимо первого дня нового года иранец отмечал свой день рождения. Нападающему «Зенита» исполнилось 26 лет.

Артём Дзюба встретил Новый год в привычной семейной обстановке, записав новогоднее поздравление в «Инстаграме».