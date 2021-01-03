«Челси» совсем беспомощный. «Ман Сити» даже после коронавируса разобрал его за полчаса

Проведение одного из центральных матчей АПЛ в январе было под вопросом из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Сити». Предыдущую игру «горожан» с «Эвертоном» (28 декабря) отменили, а команде разрешили вернуться к тренировкам только 30-го числа. Заболели два сотрудника клуба и пять футболистов, включая Кайла Уолкера и Габриэла Жезуса. Сообщалось, что в случае выявления новых заражений перенесут и встречу с «Челси». Однако этого не произошло, несмотря на то что сегодня «Ман Сити» сообщил о двух новых положительных тестах – у Эрика Гарсии и одного из членов персонала.

Имена подхвативших «корону» и изолированных на 10 дней игроков «Манчестер Сити» почему-то запретили называть, хотя даже сам Хосеп Гвардиола понимал, что их не скрыть. «В воскресенье вы увидите состав на матч и сами увидите, каких важных футболистов там нет», – сказал каталонец. Когда была опубликована заявка, мы узнали: помимо Уолкера, Жезуса и Гарсии на карантине находятся Эдерсон и Ферран Торрес. Кроме того, из-за травм отсутствовали Эмерик Лапорт и Натан Аке. В результате сегодня состоялся дебют в АПЛ голкипера Закари Стеффена, а Александр Зинченко впервые в этом чемпионате вышел в основе.

Американский вратарь «Манчестер Сити» едва не привёз гол в свои ворота уже на 4-й минуте. В дебюте игры гости чувствовали себя некомфортно под агрессивным прессингом хозяев, и один из таких эпизодов завершился пасом назад от центра поля. Стеффен почему-то решил взять мяч в руки – судья Энтони Тейлор назначил свободный. К счастью, для сменщика Эдерсона удар Хакима Зиеша был заблокирован.



В целом же в первом тайме Стеффен имел мало работы. «Челси» впервые пробил в створ его ворот лишь перед самым перерывом и уступал команде Гвардиолы по ударам – 4-11. Более того, «Манчестер Сити» уже к 34-й минуте выигрывал с крупным счётом. «Горожане» здорово перекрывали центр, оставляя без мяча игроков группы атаки синих, и наказывали соперника за ошибки. Зато полностью провалилась центральная ось «Челси» — Тьяго Силва, Курт Зума и Н’Голо Канте.



Зинченко поучаствовал в первых двух голах «Манчестер Сити». Если кто-то ждал, что экс-хавбек «Уфы» будет страдать в противостоянии с вернувшимся после травмы Зиешем, то получилось как раз наоборот: марокканец проигрывал дуэль украинцу. На 18-й минуте Зинченко и Филип Фоден создали момент для Илкая Гюндогана, который оказался резче тяжеловесного Тьяго Силвы.

Ещё через три минуты Зинченко развил атаку передачей на Кевина Де Брёйне. Потом бельгиец подобрал мяч после подката Тьяго Силвы и ассистировал Фодену. Защитники «Челси» не смогли ни Филипа прикрыть, ни офсайд организовать – чудовищная несогласованность действий!

Третий гол команда Фрэнка Лэмпарда вообще получила в ситуации, когда исполняла опасный стандарт на чужой половине поля. Канте обрезал и не успел за убежавшим в контратаку Рахимом Стерлингом. Форвард пробил в штангу, но никто не помешал Де Брёйне добить мяч в сетку двумя касаниями.

Второй тайм для «Челси» – продолжение первого. По крайней мере с точки зрения игры с мячом. У Лэмпарда не нашлось никаких новых идей в атаке, поэтому ситуацию полностью контролировал «Манчестер Сити». По движению синих складывалось впечатление, что это хозяева пострадали из-за ковида, а не гости. Потерялся на поле Тимо Вернер, не забивающий уже в течение 12 матчей во всех турнирах.



Впрочем, какой смысл обсуждать конкретно Вернера, если весь «Челси» не похож на себя? Лондонцы потерпели четвёртое поражение в последних шести турах АПЛ. Когда один игрок теряет форму, можно предъявлять ему претензии, но если спад переживает вся команда – вопросы уже к тренеру. Что-то не то делает Лэмпард. Неслучайно появились слухи о возможном назначении в «Челси» уволенного из «ПСЖ» Томаса Тухеля.



Стеффена по-настоящему так и не проверили. После перерыва «Челси» нанёс лишь один удар в створ (всего за 45 минут – пять). При этом в компенсированное время ворота американца поразил Каллум Хадсон-Одои, опередивший Зинченко после прострела.

Благодаря этому голу «Челси» избежал позорного разгрома на «Стэмфорд Бридж», но не более того.