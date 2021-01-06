Гвардиола собирает «Ман Сити» заново. По сравнению с прошлым сезоном это другая команда

Как писал Мане Эстиарте, максимальный отрезок времени, в течение которого Пеп Гвардиола не думает о футболе, – 32 минуты. С тех пор прошло несколько лет, но мало что изменилось: «Манчестер Сити» остаётся постоянным полем для экспериментов. Иногда откровенно странных: вспомним недоумение команды от плана на матч Лиги чемпионов с «Лионом», случайно слитое Александром Зинченко. Иногда явно удачных: победа над «Челси» могла быть и крупнее. Но команда постоянно меняется.

В начале сезона на фоне продления контракта с Гвардиолой «Сити» выглядел так безыдейно, казался таким инерционным продолжением самого себя, что дал повод погрустить из-за того, что Пеп нашёл свою зону комфорта.

У Гвардиолы есть тысяча причин продлить контракт с «Сити». Но это всё равно грустно Нужно ли было одному из лучших тренеров современности оставаться в Англии?

Но за последние два месяца команда преобразовалась. Схема, состав, роли футболистов, принципы заполнения пространства – меняется всё. Чтобы убедиться, достаточно сравнить команду с самой собой.

Как меняется состав

Раньше защита строилась вокруг Эмерика Лапорта. Это совершенный защитник: он уверенно чувствует себя в единоборствах и «на втором этаже», прекрасно читает игру, поэтому своевременно выдвигается из линии, хорошо пасует и при необходимости справляется и с дальними передачами. В отличие от Отаменди и Стоунса, он не допускает невынужденных ошибок, от Фернандиньо выгодно отличается скоростью. Тяжёлая травма, из-за которой Лапорт пропустил большую половину прошлого сезона, стоила «Сити» результата в той же степени, что и промахи Стерлинга и Жезуса. Наряду с Де Брёйне и Эдерсоном он был самым незаменимым в команде.



Сейчас Лапорт не проходит в состав, и травмы тут ни при чём. Напротив, в начале декабря, после игры с «Бёрнли», Пеп ответил на вопрос о ротации так: дело не в отдыхе. Играют те, кто сфокусирован на игре. Если игроки думают, что не играют для отдыха, то они ошибаются. Я принимаю решения на благо всей команды и выпускаю лучших». Лапорт не играл в том матче – и вообще вышел на поле всего в двух матчах из последних 11. Это кубковая игра с «Арсеналом» и игра с «Марселем» в Лиге чемпионов, у которой не было турнирного значения.



Лапорт набрал меньше игровых минут, чем сразу два новичка. Не только Рубен Диаш, который стал главным открытием «Сити», но и Натан Аке, воспринимавшийся явным дублёром Лапорта, играет чаще. Дело не только в перемене в самом Лапорте: другие игроки стали лучше. Словосочетание надёжность Джона Стоунса звучит как шутка, но её отметил сам Гвардиола после ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Он уверенно играет сам и вселяет уверенность в других». Гвардиола сказал, что на Джона повлияли проблемы в личной жизни, которые он решил – и сейчас это футболист, который наконец-то соответствует амбициям (и цене), которые с ним когда-то связывали.

Размен пошёл на пользу: после 15 туров «Сити» пропустил 13 мячей. Это лучшая оборона в АПЛ и третья во всех главных лигах – после «Атлетико» и «Лейпцига».

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Изменился не только центр обороны. Всё более важную роль играет Жоау Канселу, которого только с большой долей условности можно считать преемником Бенжамена Менди на позиции левого фулбека. Игровые минуты ушедшего Давида Сильвы и севшего в запас Фернандиньо делят сразу несколько игроков. Во-первых, Илкай Гюндоган, который раскрылся в новой схеме (об этом ниже), во-вторых, Бернарду Силва, в-третьих – Фил Фоден, который уже набрал 11 выходов в старте в АПЛ и ЛЧ (за весь прошлый сезон было 12). Что характерно, все эти замены не по позиции. Потому что меняются не только люди, но и схемы.

Как меняется схема

Классика Гвардиолы – 4-3-3 – сохраняется, но постепенно превращается из основы в одну из альтернатив. В прошлом сезоне Пеп использовал 4-3-3 в 70% матчей чемпионата, а сейчас – только в 30%.



Переход на 4-2-3-1 позволяет замаскировать проблемы адаптации Родриго. Он медлителен с мячом и ещё медлительнее без мяча, а концепцию тактического фола не до конца усвоил за два года. В паре с ним играет Гюндоган – и сокращает зону, которую должен защищать испанец. Но роль Гюндогана шире. В позиционных атаках он превращается в полноценную восьмёрку – оставляет Родриго одного и делает рывки в штрафную. При потерях в таких случаях спасает контрпрессинг: чем больше игроков находится ближе к эпизоду, тем лучше.



Канселу – игрок, чьи функции меняются наиболее радикально. Номинальный правый фулбек, он периодически играет слева и выполняет сразу две функции. Во-первых, ложного фулбека – то есть, как Уокер справа, смещается в центр поля и заменяет ушедшего вперёд полузащитника в розыгрыше мяча. Во-вторых, собственно фулбека. В этой роли он не так эффективен, как справа: рывок и дриблинг остаются, но нога не та, поэтому, чтобы доставить мяч в штрафную, приходится разворачиваться и тратить лишнее касание либо пасовать с неродной ноги. А ещё Канселу несколько раз играл в центре полузащиты. Например, в матче с «Арсеналом». Не в гибридной роли, а именно восьмёрку – и справился. Вообще, его умение сохранять высокий уровень игры независимо от позиции и роли – один из главных сюрпризов сезона.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Новинка этого сезона – схема 3-4-3 с ромбом в полузащите. Номинально на флангах нет вообще никого, но туда всё время смещаются: Стоунс, Канселу и Стерлинг справа и Аке, Гюндоган и Силва слева. Рискованный вариант, который Гвардиола опробовал только в матче с «Ньюкаслом» — соперником, который не прессингует и не претендует на мяч. Получилось убедительно: «Сити» владел мячом 75% времени и создал пять явных голевых моментов по статистике Opta, не допустив у своих ворот ни одного.



Канселу, Бернарду, Фоден, Стерлинг, де Брёйне, Торрес, Марез – список игроков, которые выходили на разных позициях и выполняли разные роли, можно продолжать долго. Но лучше описать сам принцип.

Как меняется подход к игре

Даже в рамках одной и той же схемы роли игроков можно интерпретировать по-разному. А Гвардиола постоянно чередует сразу три схемы. Понятно, что речь об очень разных планах на игру. А точнее, об очень разных способах управления пространством.



Левша и правша на одной позиции играют по-разному. Если правша играет справа, он будет уходить в бровку, делать рывки вдоль боковой линии, пробрасывать мяч к лицевой и подавать мяч в штрафную. Если отправить его на левый фланг, он, вероятнее всего, начнёт резать угол, врываться в штрафную и бить. Для паса с удобной ноги ему нужно сначала убрать мяч под себя. То есть не создавать пространство, а атаковать его. Гвардиола максимально использует эту разницу.



В начале сезона Гвардиола настойчиво следовал правилу: ни одной родной ноги на каждом фланге. Лучший пример – октябрьский матч с «Вест Хэмом».

Канселу закрывал левую бровку. Его классные подачи и обострения сразу срезались – нога не та, остался только дриблинг. Справа в защите вышел правша Уокер, но он играл ложного фулбека: не создавал ширину атаки, а уходил в центр и превращался в ещё одного разыгрывающего опорника. Фланги атаки закрывали Марез и Стерлинг. Оба играли инвертированных вингеров, то есть левша Марез атаковал с правого фланга, а правша Стерлинг – с левого. Более того, тот же приём Пеп применил и с центральным полузащитниками. Ближе к правому флангу в тройке играл Бернарду (левша), а ближе к левому – Гюндоган (правша).



Видимо, такое количество левоногих футболистов справа и правоногих слева должно было насытить полуфланги. Любой из трёх игроков (защитник, полузащитники нападающий) может сместиться в центр и обострить. В теории выглядит мощно, на практике не хватало ширины атаки. Из-за проблем с растягиванием обороны соперника почти не удавалось создать коридоры для вертикальных пасов. Итог: 70% владения, 747 пасов и всего 5 ударов из штрафной. То есть, что бы ни было целью такого сложного эксперимента, это не сработало.

Тем не менее Гвардиола применил его ещё несколько раз. В том числе в матче с «МЮ». Но тоже не выиграл, хотя «Сити» создал несколько убойных шансов и попробовал по-другому использовать пространство.



Рахим Стерлинг не играл на правом фланге с сезона-2018/2019. А сейчас он снова регулярно выходит справа (с начала сезона – уже шесть раз). Его скоростной дриблинг, рывок и умение классно подать в штрафную дают команде сразу несколько опций для развития атак, но главное – он чаще уходит с полуфланга на фланг, чем в центр. Одновременно на левом фланге выходит левша Бернарду (или Фоден) и делает то же самое. Так было в матчах с «Ньюкаслом», «Вест Бромом» и «Челси».



Матч с «Челси» особенно показателен: это топ-соперник, хотя бы по именам, а Гвардиола так же радикально создавал ширину атаку, как до этого убирал. Справа в защите сыграл Канселу, а слева Зинченко, Стерлинг и Фоден поделили фланги атаки – и все четыре игрока добросовестно открывались на бровке, создавая треугольники для продвижения мяч и растягивая оборону, чтобы у партнёров появлялись коридоры для вертикальных пасов.



В одной из таких атак, родившихся в центре, но задействовавших всю ширину поля, чуть не родился шедевр. «Сити» контратаковал четыре в четыре (плюс «Челси» контролировал подбор), но активное участие сразу двух игроков на фланге растянуло защиту и создало дыру в центре. Гюндоган бил пяткой, но немного не попал.

Матч с «Челси» — пример противоположного подхода к использованию пространства, чем матч с «Вест Хэмом». В том «Сити» сыграл вничью, но можно для равновесия взять и позитивный пример: победу над «Саутгемптоном», когда команда Гвардиолы только из-за слабой реализации не устроила сопернику разгром. Сейчас Гвардиола чередует оба крайних варианта – а также огромное количество промежуточных.



Нельзя сказать, что нынешняя команда сильнее прошлогодней. Тому «Сити» категорически не везло в атаке, а оборона не отличалась надёжностью, а сейчас всё наоборот: оборона в порядке, а проблемы в позиционных атаках были ещё слишком недавно для вывода, что они уже преодолены. Но изменилась команда сильно. Её отличает большая, чем раньше, вариативность схем, постоянное использование ложных девяток (Де Брёйне, Силва и Торрес уже успели поиграть на этой не самой очевидной позиции) и редкая для Гвардиолы последних лет размашистость атак в ширину. Это ещё не готовый продукт, процесс продолжается. Но масштаб впечатляет.