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Тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заплакал, победив «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Видео

Тренер «Саутгемптона» заплакал после победы
Григорий Телингатер
Тренер «Саутгемптона» заплакал после победы над «Ливерпулем». Видео
Матч, в котором было мало голов, но много эмоций.
Футбол / Англия 0
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Лидер АПЛ «Ливерпуль» уже больше не лидер. По потерянным очкам впереди два клуба из Манчестера. Такое стало возможным после того, как команда Клоппа не смогла выиграть в третьем туре подряд. Сначала были ничьи с «Вест Бромвичем» и «Ньюкаслом», а затем последовало поражение от «Саутгемптона».

Единственный гол был забит на второй минуте матча. Один из лучших футболистов прошлого сезона Александер-Арнольд был первым на мяче, но почему-то не коснулся его. Такое ощущение, будто хотел сыграть животом, но потом передумал – странный эпизод. В результате мяч дошёл до Ингса, который в одно касание красиво перекинул Алисона – без шансов для вратаря.

Александер-Арнольд вообще много ошибался по ходу матча: первые пять единоборств проиграл, 38 раз за матч терял позицию, а ещё много ошибался в передачах. В результате правый защитник был заменён на 77-й минуте. Получился тяжёлый матч, после которого ещё долго будут говорить о спаде «Ливерпуля». Хотя всё это не должно оттенять выступление «Саутгемптона». Команда в целом выглядит симпатично при Хазенхюттле – постоянно играет в атаку, а не закрывается у своих ворота (привет «Ньюкаслу»).

Если у «Ливерпуля» в центре защиты пришлось играть Хендерсону, то у «Саутгемптона» были свои трудности. Помимо выбывшего Че Адамса прямо по ходу матча травму получил Дженепо – один из самых креативных футболистов в команде. Получив повреждение, он упал на газон и плакал. Первые 30 минут ему удались (в том числе на фоне Александер-Арнольда) и очень не хотелось уходить с поля в матче против действующих чемпионов.

Хотя после матча слёз стало ещё больше. Посмотрите на эмоции тренера «Саутгемптона» сразу после финального свистка. Ральф Хазенхюттль впервые отнял очки у команд Юргена Клоппа.

«У меня были слёзы из-за ветра, – пошутил тренер «Саутгемптона». – Игра получилась напряжённой, и у меня почти пропал голос. Чтобы победить «Ливерпуль», необходимо провести идеальную игру, и мне кажется, нам это удалось».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

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