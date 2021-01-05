Тренер «Саутгемптона» заплакал после победы над «Ливерпулем». Видео

Лидер АПЛ «Ливерпуль» уже больше не лидер. По потерянным очкам впереди два клуба из Манчестера. Такое стало возможным после того, как команда Клоппа не смогла выиграть в третьем туре подряд. Сначала были ничьи с «Вест Бромвичем» и «Ньюкаслом», а затем последовало поражение от «Саутгемптона».
Единственный гол был забит на второй минуте матча. Один из лучших футболистов прошлого сезона Александер-Арнольд был первым на мяче, но почему-то не коснулся его. Такое ощущение, будто хотел сыграть животом, но потом передумал – странный эпизод. В результате мяч дошёл до Ингса, который в одно касание красиво перекинул Алисона – без шансов для вратаря.
Александер-Арнольд вообще много ошибался по ходу матча: первые пять единоборств проиграл, 38 раз за матч терял позицию, а ещё много ошибался в передачах. В результате правый защитник был заменён на 77-й минуте. Получился тяжёлый матч, после которого ещё долго будут говорить о спаде «Ливерпуля». Хотя всё это не должно оттенять выступление «Саутгемптона». Команда в целом выглядит симпатично при Хазенхюттле – постоянно играет в атаку, а не закрывается у своих ворота (привет «Ньюкаслу»).
Если у «Ливерпуля» в центре защиты пришлось играть Хендерсону, то у «Саутгемптона» были свои трудности. Помимо выбывшего Че Адамса прямо по ходу матча травму получил Дженепо – один из самых креативных футболистов в команде. Получив повреждение, он упал на газон и плакал. Первые 30 минут ему удались (в том числе на фоне Александер-Арнольда) и очень не хотелось уходить с поля в матче против действующих чемпионов.
Хотя после матча слёз стало ещё больше. Посмотрите на эмоции тренера «Саутгемптона» сразу после финального свистка. Ральф Хазенхюттль впервые отнял очки у команд Юргена Клоппа.
«У меня были слёзы из-за ветра, – пошутил тренер «Саутгемптона». – Игра получилась напряжённой, и у меня почти пропал голос. Чтобы победить «Ливерпуль», необходимо провести идеальную игру, и мне кажется, нам это удалось».
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