В соцсетях запустили хештег #GraciasNegrito. Всё больше людей против бана Кавани

Против Футбольной ассоциации Англии теперь не только игроки и болельщики, но и Федерация футбола Уругвая. Вы ведь помните ту странную историю с дисквалификацией форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани? Стоило ему репостнуть запись своего друга в инстаграм-сториз и подписать «GraciasNegrito» (примерный перевод: «спасибо, черныш»), как FA посчитала это актом расизма и забанила форварда на три игры со штрафом в 100 тыс. фунтов. Не помогли уроки местного восприятия слова от экспертов, самого Кавани, других футболистов и «Манчестер Юнайтед». Расизм, расизм, расизм!

«Не хочу сильно распространяться в этот неприятный для меня момент. Хочу донести до вас, что я принимаю дисциплинарные меры, осознавая, что я чужой в вопросах обиходного английского языка, но не разделяю такой точки зрения. Приношу извинения, если я задел кого-то выражением симпатии к другу, ничего иного в моём намерении не было. Те, кто со мной знаком, понимают, что я всегда ищу только радость и дружбу!» — единственное, что оставалось сказать Кавани после наказания.

Он уже пропустил одну игру с «Астон Виллой». И, казалось, история забыта. Однако в самом Уругвае лишь думали над ответом. И он пришёл с самой официальной из возможных сторон: голосом профсоюза футболистов от имени федерации. Забавно, что текст заявления продублирован на два языка. Видимо, чтобы FA не нашла дискриминации английского.

Вот основные тезисы заявления.

1. Уругвай осуждает решение Англии: «Случай с Кавани — это не борьба с расизмом. Английская федерация сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев. Эти санкции демонстрируют предвзятый, догматичный и этноцентричный взгляд FA, позволяющий лишь субъективные интерпретации, которые исключают контекст. Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу».

2. Уругвай защищает Кавани и просит отменить дисквалификацию: «Мы хотели бы публично защитить безупречную репутацию Эдинсона Кавани и культуру Уругвая. Мы выступаем против любой формы дискриминации. Однако, к сожалению, Футбольная ассоциация Англии продемонстрировала невежество и презрение к многообразию мировых культур, вынеся такой вердикт. В силу вышеизложенного мы просим FA немедленно отменить наказание, наложенное на Эдинсона Кавани, и восстановить его доброе имя».

А главный троллинг в том, что в посте федерация через хештег использовала то самое выражение, которое употребил Кавани — #GraciasNegrito.

Естественно, он тут же ворвался в топы «Твиттера». Болельщики стали использовать его по поводу и без. Например, под постами «твиттера» женского футбола FA. Или просто под поздравлениями аккаунта FA с Новым годом.

Твит поддержали не только болельщики, но и, например, Диего Годин, выложив заявление на своей странице. Естественно, от английской стороны ждали официального ответа, но его до сих пор не последовало. Если FA так ничего и не ответит на такой, то это лишь укрепит мнение, что у организации нет адекватных аргументов, кроме сухой выдержки из регламента.