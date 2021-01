Гимн «Ливерпуля» записали конкуренты The Beatles. YNWA разбудила фронтмена в кинотеатре

Музыкант ушел в 78, но главная песня его жизни будет жить ещё долго. Стадионы никогда не забудут You'll Never Walk Alone, которую Марсден записал в 1963-м. «Под голос Джерри «Ливерпуль» пережил самые яркие моменты в истории. Его гимн объединял игроков, работников и фанатов со всего мира, помогая создавать нечто по-настоящему особенное», – такие слова появились в соцсетях клуба после новости о смерти исполнителя.

Джерри вырос в южной части Ливерпуля и собрал группу Gerry and the Pacemakers, когда ему было всего 17. Парни бодро молотили мерсибит и через пару лет попали под крыло Брайана Эпстайна – менеджера легендарных The Beatles.

Фото: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

«На начальном этапе карьеры Джерри и его группа были нашими главными конкурентами на местной сцене. You’ll Never Walk Alone до сих пор остается в сердцах многих людей как напоминание о славных временах в британской музыке», – сожалеет об утрате Пол Маккартни. Музыканты не раз делили сцену в барах Ливерпуля и Гамбурга.

При этом важно знать, что Джерри не является автором You'll Never Walk Alone. Песня впервые прозвучала ещё весной 1945-го в рамках бродвейского мюзикла «Карусель», композиторами которого выступили Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн. Марсден же чисто случайно услышал творение спустя 15 лет после премьеры.

Отыграв очередной концерт в одном из местных баров, Джерри отдыхал в кинотеатре «Одеон», где показывали популярных комиков Лорел и Харди. По завершении сеанса музыкант собирался домой, но проливной дождь сменил его планы. Марсден остался на «Карусель» и благополучно уснул прямо в кинозале.

«Я моментально проснулся от одной песни. В ней были невероятно красивые слова и мелодия – я сразу же решил, что нужно предложить группе включить эту композицию в нашу программу. Парни не сразу оценили всю прелесть You'll Never Walk Alone, но после записи были в восторге», – вспоминал фронтмен Gerry and the Pacemakers.

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

К октябрю 1963-го группа выпустила два сингла, и оба добрались до верхней строчки UK Singles Chart – аналога американского Billboard Hot 100. Менеджер Эпстайн подстрекал команду выдать третий хит, чтобы установить уникальное достижение – вряд ли кто-то другой осилит возглавить британский чарт три раза за год. Выбор пал на You'll Never Walk Alone, и баллада разорвала конкурентов.

Трек держался на вершине чарта месяц и очень полюбился фанатам «Ливерпуля». В то время клубы только начинали вести серьезную работу с болельщиками, и «Ливерпуль» одним из первых пригласил диджея, чтобы развлекать публику. Перед матчами звучали только самые популярные песни недели, поэтому когда You'll Never Walk Alone вышла из трендов, болельщики взбунтовались и начали петь без аккомпанемента. Клуб вернул трек в динамики и получил гимн на все времена.

«Потом началось настоящее безумие. Песню играли на свадьбах, похоронах – везде. Я получал письма с благодарностью со всего света. Никогда бы не подумал, что выйдет всё настолько масштабно», – признавался Джерри.

Постепенно YNWA подхватили другие клубы, потому что все балдели от того, как размашисто и красиво звучит эта песня на стадионах. Иногда случается, что болельщики обеих команд знают песню наизусть, и выходит что-то нереальное. Перед финалом Кубка Англии-1989 исполнение получилось действительно трогательным. Фанаты «Ливерпуля» и «Эвертона» вместе пели You'll Never Walk Alone с Джерри в память о трагедии на стадионе «Хиллсборо», где погибло 96 человек.

«После того случая песня обрела новый смысл в нашем сознании. Мы уже не просто говорили футболистам, что они не останутся одни. Теперь мы пели это тем 96 погибшим», – вспоминал Марсден.

YNWA обладает магической силой, потому что заряжает в самые разные моменты. Под нее можно трястись в подтрибунном помещении, ожидая главного матча в жизни, а можно скорбить об ушедших в очередной катастрофе – каждый найдет в ней успокоение и силы двигаться вперед.

Этот хит исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Джонни Кэш, Рэй Чарльз, Арета Франклин, Pink Floyd, но именно версия Джерри Марсдена стала бессметрной. По мнению радиоведущего BBC Спенсера Ли, этому есть лишь одно объяснение: «В этой записи Джерри звучал как обычный человек, и это идеально подошло «Энфилду» – ему может подпевать каждый».