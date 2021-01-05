Похоже, самое оригинальное новогоднее фото РПЛ уже сделано. Крыховяк снова удивил

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Как отметили Новый год футболисты «Локомотива». География отдыха — широчайшая!

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Пока страна готовится к празднованию Рождества, рассказываем, как встречали Новый год футболисты «Локомотива».

Защитник Виталий Лысцов отметил зимний праздник в родном Воронеже вместе с женой и сыном.

Ведран Чорлука праздновал и Рождество, и Новый год в Загребе.

33-летний Влад Игнатьев встречал Новый год со своей возлюбленной Аидой Уразбахтиной.

Польский легионер Мацей Рыбусь отметил праздник вместе с женой и сыном.

Дмитрий Баринов встретил Новый год в тёплой семейной обстановке рядом с мамой.

Ещё один польский футболист «Локомотива», Гжегож Крыховяк, отправился в Кению, где поездил верхом по горному хребту Чьюлу и побывал в национальном парке Амбосели. Там его вместе с любимой Селией и застал 2021-й.

Антон Миранчук праздновал в домашней обстановке без брата Алексея, который остался в Италии.

А вот Рифат Жемалетдинов встречал Новый год в компании хоккеистов – Камиля и Тимура Зариповых.

Станислав Магкеев вернулся в родной Владикавказ, где отметил праздник вместе с семьёй.

А Фёдор Смолов в это время грелся на песке Карибских островов.

Другой нападающий Виталий Лисакович предпочёл вернутся в Беларусь и встретить Новый год вместе с девушкой Полиной.