Похоже, самое оригинальное новогоднее фото РПЛ уже сделано. Крыховяк снова удивил

Пока страна готовится к празднованию Рождества, рассказываем, как встречали Новый год футболисты «Локомотива».
Защитник Виталий Лысцов отметил зимний праздник в родном Воронеже вместе с женой и сыном.
Ведран Чорлука праздновал и Рождество, и Новый год в Загребе.
33-летний Влад Игнатьев встречал Новый год со своей возлюбленной Аидой Уразбахтиной.
Польский легионер Мацей Рыбусь отметил праздник вместе с женой и сыном.
Дмитрий Баринов встретил Новый год в тёплой семейной обстановке рядом с мамой.
Ещё один польский футболист «Локомотива», Гжегож Крыховяк, отправился в Кению, где поездил верхом по горному хребту Чьюлу и побывал в национальном парке Амбосели. Там его вместе с любимой Селией и застал 2021-й.
Антон Миранчук праздновал в домашней обстановке без брата Алексея, который остался в Италии.
А вот Рифат Жемалетдинов встречал Новый год в компании хоккеистов – Камиля и Тимура Зариповых.
Станислав Магкеев вернулся в родной Владикавказ, где отметил праздник вместе с семьёй.
А Фёдор Смолов в это время грелся на песке Карибских островов.
Другой нападающий Виталий Лисакович предпочёл вернутся в Беларусь и встретить Новый год вместе с девушкой Полиной.
- 5 января 2021
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