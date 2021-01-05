Главные задачи на зиму-2021. «Зенит»

«Зенит» вновь ушёл зимовать лидером, причём последними двумя сверхуверенными матчами против «Динамо» и «Спартака» команда Сергея Семака намекнула, что бороться за золото всем остальным с ней будет крайне тяжело – у сине-бело-голубых хватает внутреннего запаса прочности и кадровых ресурсов, чтобы в нужный момент прибавить и сделать рывок.
Но возвышение «Зенита» над всеми остальными клубами России не отменяет того факта, что клубу всё равно необходимо развитие. Мы видели, как беспомощно российский чемпион выглядел в Лиге чемпионов – и это было реально стыдное зрелище, учитывая его возможности и траты за последние годы. Поэтому конечной целью зимней работы должно стать не только очередное завоевание чемпионского титула, но и предварительная подготовка к осенним еврокубкам.
Важно построить команду, которая играла бы в более современный и интенсивный футбол и выделялась бы не только на фоне хромых конкурентов из РПЛ, а хотя бы на фоне «Брюгге».
Трансферы «на вход»
Для действующей системы 4-4-2 и сложившегося стиля игры с забросами вперёд и мощным фланговым акцентом состав «Зенита» силён и сбалансирован. Если команда хочет развиваться в рамках новой структуры, нужны ещё приобретения.
Цель номер один обозначил в декабре на пресс-конференции Сергей Семак: речь идёт о левом полузащитнике или левом вингере. Дриусси не любит играть на этой позиции, Мостовой пока не успел адаптироваться и не тянет на роль основного футболиста. По информации СМИ, клуб рассматривает возможность покупки форварда Пепе из «Гремио» и готов перебить предложение «Порту», который якобы близок к трансферу футболиста за 15-18 млн евро. Другой кандидатурой называли Ришарлисона из «Эвертона».
Если «Зенит» возьмёт сильного левого вингера, то это уже может стать большим шагом вперёд. В идеале можно было бы поискать творческого центрального полузащитника, который бы играл над Венделом, начать готовиться к продаже Азмуна, которая когда-нибудь случится, а заодно держать в уме спады Дзюбы. То есть рано или поздно встанет вопрос о центральном нападающем. Но вряд ли прямо сейчас.
Центр обороны на сегодня не самая проблемная позиция. Есть Ловрен и Ракицкий, а в резерве Чистяков и молодой Прохин, которому нужно хотя бы иногда давать практику. Если команда продолжит играть с двумя центральными защитниками, ещё один игрок в эту зону на сегодня не требуется. Если планируется перестроения, возможны варианты.
Наконец, можно долго дискутировать о вратарской линии. Лунёв в последние годы стал нестабилен, Кержаков – просто крепкий хороший вратарь, но не топ. Васютин держится в обойме для тренировочного процесса и количества. Это вовсе не слабый набор голкиперов, но здесь нет ни одного игрока, который входил бы в топ-3 по чемпионату. В отличие от всех остальных позиций.
Трансферы «на выход»
В «Зените» на сегодня восемь легионеров (Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Дриусси, Азмун). Если клуб захочет взять хотя бы одного нового иностранца, то с одним из имеющихся придётся расстаться.
Понятно, что кандидат номер один – Дриусси. Аргентинец уже давно мечтает об уходе, ему не нравится играть на «дерьмовой» позиции, а других пока не предвидится. У всех остальных легионеров есть чёткая роль в клубе, и пока ничей уход не представляется возможным. Разве что за очень большие деньги.
Обязательно нужно задуматься о будущем Мусаева и Васютина – точно ли они нужны команде в глубоком резерве? Два игрока в золотом для развития возрасте попросту теряют время, нужно искать им варианты, где они смогли бы сделать шаг вперёд.
Футбольные вопросы
Задача Семака остаётся неизменной – пора уже построить что-то более привлекательное и эффективное на международной арене, иначе отношение к нему со стороны многих болельщиков и экспертов так и останется неоднозначным, несмотря на безусловные заслуги в виде трофеев.
Важно закончить адаптацию Вендела и определить ему оптимальную роль. Это важно, учитывая, что игрок стоил очень дорого. Есть сомнения, что на левом фланге, как в концовке года, пусть даже с регулярными смещениями в центр, он сможет целиком раскрыть потенциал.
Важно найти альтернативные варианты в атаке на случай спадов Дзюбы, которые, учитывая возраст, очень вероятны. Важно научиться лучше выходить в атаку под прессингом через центральную зону, а не только бесконечными длинными передачами от Ракицкого.
Ломать сложившуюся прагматичную систему будет грустно – она не раз приходила на помощь в трудные минуты. Но Семаку и его ассистентам пора это сделать, чтобы вывести команду на новый уровень. Осень показала, что текущая модель всё чаще даёт сбои, а значит, не нужно за неё цепляться.
- 5 января 2021
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