У «Зенита» всё в порядке, а больше всего судьи помогали «Уралу». Итоги судейства 19 туров РПЛ.

«Спартак» страдал от судей чаще всех. Но возмущаться арбитрами должны Карпин и «Уфа»

Одна из главных тем сезона в РПЛ – судейство. Болельщики разных клубов часто обвиняют арбитров в предвзятости или некомпетентности. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, на протяжении 19 туров разбирал ошибки судей. Исходя из его оценок мы посчитали, в чью пользу было больше всего ошибок, а в чью наоборот меньше всего. В эту подборку попали лишь ошибки, напрямую повлиявшие на результат: неправильно засчитанные или незасчитанные голы, верно или ошибочно назначенные 11-метровые удары и удаления.

«Зенит»

В пользу «Зенита» арбитры ошибались пять раз: в игре первого тура с «Ротором» (2:0) не следовало засчитывать гол Дзюбы, в матче второго тура неправильно назначили пенальти «Ростову» (2:0). Также не следовало засчитывать гол Ерохина «Тамбову» (хотя там «Зенит» выиграл 4:1) и гол «Дзюбы» – «Уралу» (1:1). А ещё ошибочно удалили Скопинцева в игре против «Динамо» (0:1).

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Но страдали от судей и сами питерцы. И тоже пять раз: в московском матче с «Динамо» пенальти в ворота «Зенита» назначать не стоило, как и удалять в этой игре Барриоса. В игре 14-го тура с «Краснодаром» (3:1) «быкам» не назначили пенальти, а в 15-м туре, в выездном матче с «Ахматом» (2:2), судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» и не удалил футболиста хозяев.



Итого: пять ошибок в пользу «Зенита», пять ошибок против.

ЦСКА

ЦСКА обходил судейские скандалы стороной, но и здесь без ошибок не обошлось. В матче шестого тура с «Ахматом» судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА и в ворота «Ахмата». А в игре 18-го тура с «Уралом» арбитр ошибочно не удалил игрока «Урала» и не назначил в ворота соперника «армейцев» пенальти.



Итого: одна ошибка в пользу ЦСКА, три – против.

Арбитры тормозят конкурентов «Зенита» – «Спартак» и ЦСКА? Разбор судейства 18-го тура Матчи красно-белых с «Сочи» и ЦСКА с «Уралом» были богаты на судейские ошибки. Экспертиза Игоря Федотова.

«Спартак»

Чаще всего судьи ошибались против «Спартака» – целых девять раз. Самые скандальные эпизоды произошли в первом туре – в игре с «Сочи» в ворота красно-белых арбитры ошибочно назначили два пенальти (матч закончился со счётом 2:2). В домашнем матче с «Ахматом» ошибочно не был удалён игрок гостей, но этот эпизод на финальный результат не повлиял – «Спартак» выиграл 2:0. В матче 11-го тура с «Химками» (2:3) арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Химок». Немного пострадали «спартаковцы» и в Екатеринбурге (2:2): не следовало засчитывать гол «Урала», а в ворота хозяев стоило назначить 11-метровый удар. В 16-м туре арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» (2:0), а в матче 18-го тура с «Сочи» (1:0) арбитр дважды ошибочно не назначил пенальти в ворота «Сочи».

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Но ошибались судьи и в пользу «Спартака»: в игре пятого тура с «Ротором» в Волгограде судьи ошибочно назначили пенальти в ворота «Ротора» (красно-белые выиграли 1:0), в матче с «Химками», о котором мы уже писали выше, арбитры не только забрали у спартаковцев пенальти, но и подарили, правда, в другом эпизоде. В матче 12-го тура с «Краснодаром» (1:3 в пользу «Спартака») судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара», а в 14-м туре, в игре с «Уралом», арбитрам стоило назначать пенальти в ворота «Спартака» и не стоило засчитывать гол красно-белых.



Итого: пять ошибок в пользу «Спартака», девять – против.

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«Сочи»

Глобально в Сочи могут быть довольны работой судей, особенно в матчах против «Спартака». В двух матчах с красно-белыми судьи дважды ошибочно назначали пенальти в ворота Максименко (2:2 в первом круге) и дважды не назначали 11-метровые в ворота Джанаева (1:0 в пользу «Сочи» во втором круге).



Также в игре пятого тура (0:1 в пользу «Сочи») судья не назначил пенальти в ворота «Тамбова». А в матче 10-го тура был ошибочно удалён главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и полузащитник Норманн, при этом судья ошибочно не удалил Нобоа.



Итого: шесть ошибок в пользу «Сочи», одна – против.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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«Ростов»

Если против «Спартака» было больше всего ошибок, то «Ростов» почти чаще всех от судейских ошибок терял очки. В игре второго тура с «Зенитом» (0:2 в пользу питерцев) был ошибочно назначен пенальти в ворота «Ростова». В матче пятого тура с «Уралом» (1:0 в пользу «Урала») арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» и не удалил футболиста екатеринбуржцев Бавина. В игре 10-го тура с «Сочи» был ошибочно удалён Карпин и полузащитник Норманн, при этом судья ошибочно не удалил футболиста «Сочи» Нобоа. Но и это не всё: в 12-м туре с «Химками» («Ростов» проиграл 0:2) был неправильно удалён Ерёменко. Правда, «Ростову» где-то и повезло: в матче 17-го тура с «Уфой» (0:1) арбитр ошибочно не удалил Бабурина.



Итого: одна ошибка в пользу «Ростова», шесть – против.

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«Динамо»

Статистика судейских ошибок в матче с «Динамо» и москвичей почти равная. В матче второго тура с «Ротором» (0:0) арбитр ошибочно не удалил футболиста «Ротора». В игре с «Зенитом» («динамовыцы» выиграли 1:0) не следовало назначать пенальти в ворота «Зенита», также были ошибочно удалены Скопинцев у «Динамо» и Барриос у «Зенита». А в 13-м туре судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Тамбова» (2:1 – победа «Динамо»).



Итого: три ошибки в пользу «Динамо», две – против.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар»

У «Краснодара» есть поводы возмущаться судейством, но их не так много, как у Валерия Карпина. В матче четвёртого тура с «Уралом» («Урал» выиграл 1:0) был ошибочно удалён Кайо, также арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Урала». В матче 12-го тура со «Спартаком» (1:3) судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара». А в 16-м туре с «Химками» («Краснодар» уступил 0:1) стоило назначать пенальти в ворота Лантратова.

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Но были и моменты, где «Краснодару» с решениями арбитров везло. В игре 11-го тура с «Рубином» (3:1) Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота «Рубина» и неправильно засчитал гол «Краснодара». А в питерском матче с «Зенитом» («Краснодар» проиграл 1:3) судьям стоило назначить пенальти в ворота «Краснодара».



Итого: три ошибки в пользу «Краснодара», четыре – против.

«Локомотив»

Ситуация с судейством у «Локомотива» такая же, как и у «Краснодара». В первом туре с «Рубином» («Локо» выиграл 2:0 на выезде) стоило назначить пенальти в ворота гостей, а в третьем туре, когда «Локо» на выезде играл в Екатеринбурге, 11-метровый стоило назначать в ворота «Урала». В пятом туре, когда красно-зелёные дома уступили «Ахмату» 2:3, ошибочно удалили игрока гостей Швеца. Зато в 10-м и 19-м турах (две игры с «Химками» – в Черкизово выиграл «Локомотив», в Химках – «Химки») арбитры ошибались в пользу подмосковной команды – в первом круге стоило назначать пенальти в ворота «Химок», а во втором – отменять второй гол красно-чёрных. В матче 17-го тура с «Рубином» (3:1) ошибочно засчитан первый гол в ворота казанцев.

Итого: три ошибки в пользу «Локомотива», четыре – против.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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«Рубин»

У главного тренера «Рубина» тоже есть весомые поводы возмущаться судейством. Про ошибочно неназначенный пенальти в ворота «Локомотива» в первом туре мы уже писали выше. В шестом туре неверно засчитан гол в ворота «Тамбова». В 10-м туре в игре с «Ахматом» арбитр сначала ошибочно не удалил, а потом ошибочно удалил игрока «Рубина». Печально сложился для казанцев и выездной матч с «Краснодаром»: Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота «Рубина» и неправильно засчитал гол «Краснодара». А в 17-м туре с «Локомотивом» («Рубин» проиграл на выезде 1:3) был ошибочно засчитан гол в ворота Медведева.



Был матч, в котором «Рубину» повезло: в шестом туре неверно засчитали гол в ворота «Тамбова» (2:2).



Итого: две ошибки в пользу «Рубина», пять – против.

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«Ахмат»

В Грозном работой арбитров могут быть довольны: если во втором туре со «Спартаком» игрока «Ахмата» ошибочно не удалили, то с «Локомотивом» в пятом, наоборот, Швец удаления не заслуживал. Также было несколько обоюдных ошибок: в игре шестого тура с ЦСКА судья ошибочно не назначил пенальти и в ворота ЦСКА, и в ворота «Ахмата». А в десятом туре в игре с «Рубином» арбитр сначала ошибочно не удалил, а потом ошибочно удалил игрока «Рубина».



Итого: три ошибки в пользу «Ахмата», три – против.

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«Химки»

Неудачи «Химок» в начале чемпионата можно оправдать некачественным судейством. В матче третьего тура с «Тамбовом» (0:1) арбитр ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок». В игре пятого тура с «Арсеналом» (1:1) арбитр ошибочно удалил игрока «Химок», а в шестом туре арбитр ошибочно засчитал гол «Ротора» в ворота «Химок» (1:1). И, наконец, в игре седьмого тура с «Уралом» («Химки» проиграли 3:1) арбитры ошибочно не удалили игрока «Урала» Зато дальше для «Химок» всё стало получше: в матче 10-го тура с «Локомотивом» ошибочно не был назначен 11-метровый в ворота «Химок». Также в 12-м туре с «Ростовом» судье не стоило удалять Романа Ерёменко («Химки» выиграли 2:0), в 16-м туре с «Краснодаром» (1:0) в ворота «Химок» нужно было назначать пенальти, а в 19-м не следовало засчитывать второй гол в ворота «Локомотива» («Химки» выиграли 3:2).



В 11-м туре со «Спартаком» ошибки были обоюдными: сначала в ворота «Химок» не назначили 11-метровый удар, а затем – назначили, но уже ошибочно.

Итого: пять ошибок в пользу «Химок», пять – против.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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«Урал»

Удивительно, но чаще всего арбитры были благосклонны именно к «Урал» – целых 10 раз! В третьем туре с «Локомотивом» (1:1) «Урал» избежал пенальти, в матче четвёртого тура с «Краснодаром» («Урал» выиграл 1:0) был ошибочно удалён Кайо, также арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Урала». В пятом туре с «Ростовом» («Урал» уступил 0:1) арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» и не удалил Бавина.



Но и это не всё: в матче седьмого тура с «Химками» (3:1) арбитры ошибочно не удалили игрока «Урала». А в московском матче с ЦСКА в 18-м туре судья ошибочно не удалил Егорычева и не назначил 11-метровый в ворота «Урала».



Были и ошибки, навредившие «Уралу»: в восьмом туре судьи неправильно засчитали гол Дзюбы (1:1), а в 14-м утре со «Спартаком» судья ошибочно засчитал голы «Спартака» и «Урала», при этом не назначил пенальти и в ворота «Урала», и в ворота «Спартака».

Итого: 10 ошибок в пользу «Урала», три – против.

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«Ротор»

В Волгограде судьями должны быть довольны: в игре второго тура с «Динамо» (0:0) «Ротор» ошибочно избежал удаления, в шестом туре не следовало засчитывать гол в ворота «Химок» (1:1). В матче 10-го тура с «Уфой» арбитр ошибочно не удалил игрока «Ротора» и не назначил в ворота «Ротора» пенальти, а в 12-м туре с «Локомотивом» («Ротор» выиграл 1:0) судья ошибочно удалил футболиста «Локомотива». Во втором круге арбитры продолжили ошибаться в пользу «Ротора» – не назначили пенальти в ворота волгоградцев в матче 16-го тура со «Спартаком» (0:2), а в 18-м туре с «Уфой» судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не удалил их футболиста.



Ошибок в пользу соперников «Ротора» было меньше: в первом туре не следовало засчитывать гол Дзюбы, а в пятом – не назначать пенальти за падение Соболева («Спартак» выиграл 1:0).

Итого: восемь ошибок в пользу «Ротора», две – против.

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«Арсенал»

Судейских скандалов в матчах с участием «Арсенала» было мало: в игре второго тура с «Уфой» судья ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Арсенала» («Арсенал» всё равно проиграл 2:3). А в пятом туре с «Химками» (1:1) арбитр ошибочно удалил игрока «Химок».



Итого: две ошибки в пользу «Арсенала», ноль – против.

«Уфа»

«Уфа» – единственный клуб РПЛ, в пользу которых судей не совершали ключевых ошибок. А вот ошибок против было достаточно: ошибочной неназначенный пенальти в ворота «Арсенала» во втором туре, в 10-м – ошибочное неудаление игрока «Ротора» плюс неназначенный пенальти («Уфа» проиграла 0:1), неудаление Бабурина в игре с «Ростовром» в 17-м. Самый резонансный эпизод произошёл в 18-м туре: в матче с «Ротором» судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не удалил их футболиста.

Итого: ноль ошибок в пользу «Уфы», шесть – против.

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«Тамбов»

«Тамбов» судят в этом сезоне достаточно спокойно, но неидеально. В четвёртом туре неверно засчитан гол «Зенита» в ворота «Тамбова» (1:4), в шестом – гол «Рубина» (2:2). А в 13-м туре в ворота тамбовчан был ошибочно назначен пенальти – и команда уступила «Динамо» со счётом 1:2.



Но иногда судьи к «Тамбову» были благосклонны: в третьем туре судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Химок» (1:0, правда, пенальти «Тамбов» не реализовал), а в пятом туре, в игре с «Сочи», судья неправильно не назначил 11-метровый уже в ворота «Тамбова» («Сочи» всё равно выиграл 1:0)



Итого: две ошибки в пользу «Тамбова», три – против.