Потрясающее возвращение Головина! Россиянин забил через 10 секунд после выхода на поле

Кроме того, Александр поучаствовал ещё в двух голах «Монако».

Александр Головин вернулся! В последний раз полузащитник сборной России выходил на поле 30 августа. После этого залечивал травму задней поверхности бедра. В октябре экс-«армеец» приступил к тренировкам, но почувствовал дискомфорт и продолжил лечение. Месяц назад наш легионер снова стал работать в общей группе, тем не менее врачи «Монако» и главный тренер Нико Ковач берегли Головина до нового года.

Когда наконец увидим Головина на поле? За девять месяцев он провёл всего три матча! Вы, наверное, и не вспомните последнее выступление Александра Головина за сборную России.

Выездной матч с одним из аутсайдеров Лиги 1 «Лорьяном» Головин начал на скамейке запасных. Было бы удивительно, если бы после такой паузы российский полузащитник сразу вышел в основе. В схеме 4-4-2 в центре поля у монегасков играли Юссуф Фофана и Орельен Чуаэми, а на флангах Виллем Жеббель (справа) и Желсон Мартинш (слева).

Начало получилось успешным для «Монако». Гости повели уже на 9-й минуте — реализовали первый же угловой. После подачи и скидки на дальнюю штангу центральный защитник Аксель Дисаси отправил мяч в пустые ворота, воспользовавшись неудачными действиями вратаря и одного из игроков обороны хозяев. Но после этого команда Ковача много ошибалась. К перерыву «Лорьян» нанёс девять ударов, а «Монако» лишь четыре (в створ – 3:2). Ответный гол привезли как раз центрхавы монегасков. Чуаэми, начиная атаку, попал в соперника, а Фофана сделал скидку назад прямо на ход форварду Теремасу Моффи. Нигериец поразительно легко расправился с центральными защитниками «Монако» и сделал счёт 1:1.

В дебюте второго тайма случилось событие, которое повлияло на ход матча. Прямую красную карточку получил Жонатан Делаплас. Правый защитник «Лорьяна» неверно занял позицию и схватил убегавшего к воротам Желсона Мартинша, стремясь исправить свой промах.

«Монако» не мог использовать численное преимущество в течение 15 минут, пока Ковач не бросил в бой Головина. Россиянин забил уже через несколько секунд после появление на поле! Александр получил мяч с углового за пределами штрафной, продвинулся вперёд и нанёс классный обводящий удар.

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После гола Головина команды прорвало: в середине второго тайма «Лорьян» с «Монако» обменялись забитыми мячами. Сначала хозяева сравняли счёт, заработав штрафной. Голкипер Вито Манноне плохо отразил сложный мяч, а Эндрю Гравильон оказался первым на добивании. И тут же Кевин Фолланд вновь вывел монегасков вперёд. На первый взгляд, гол получился простым: длинный пас из глубины и удар головой. Но как же здорово исполнил момент немецкий нападающий «Монако»!

Нас же особенно радует то, что Головин и дальше выглядел здорово. Александр поучаствовал в четвёртой голевой атаке монегасков на 78-й минуте. Россиянин ворвался в штрафную «Лорьяна» и сделал мягкую, точную подачу на Холланда. Форвард сбросил мяч забившему гол Софьяну Диопу. Более того, и пятый гол «Монако» тоже не обошёлся без участия Головина. Наш полузащитник хорошо подал с углового, а Гильермо Марипан поразил ворота после скидки Чуаэми.

Итоговая статистика Головина: 23 касания мяча, два удара, одна обводка и три ключевые передачи. Блестящее возвращение Александра.

Благодаря этой победе «Монако» набрал 30 очков и поднялся на пятое место.