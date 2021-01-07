Где продолжат карьеру топ-футболисты мира? Трансферные интриги 2021 года

Каждый год футбольный мир сотрясают трансферные бомбы. В 2020 году самым главным переходом в мире стал путь Кая Хаверца в «Челси» за € 80 млн. Возможно один из представителей этого списка станет участником громкого перехода в 2021 году.

Месси: «Барселона», MLS или топ-клуб Европы?

В конце августа Месси был в одном шаге от ухода из «Барселоны». «Я говорил президенту, что уйду в конце сезона. Это был сложный сезон, были проблемы на тренировках, в раздевалке. Я всегда хотел закончить карьеру здесь, но понял, что команде нужна свежая кровь. И решил искать себе новые цели. Это решение не было принято после поражения от «Баварии», я говорил президенту намного раньше. Он всегда отвечал, что в конце сезона я сам выберу, уйти или остаться. Но в конце сезона не сдержал слова. Решение об уходе было трудным. Но в клубе уже давно нет никакого проекта. Только всякие фокусы, чтобы заткнуть дыры, так не построить клуб-победитель», — заявил капитан сине-гранатовых.



Контракт Лео действует до 30 июня 2021 года, и уже сейчас становится ясно, что, скорее всего, его не продлят. В конце декабря Месси рассказал о своём будущем в «Барселоне». «Я не веду переговоров ни с каким клубом. Как я уже говорил, до конца сезона ничего непонятно. Посмотрим, что будет дальше. Неймар? Вернуть его в «Барселону» будет очень дорого. Что касается будущего, я точно не перейду в «Реал» или «Атлетико», это просто невозможно. Не знаю, покину ли я «Барселону», поговорим об этом по окончании сезона. Но я надеюсь оставаться в клубе и после завершения карьеры», — заявил аргентинец La Sexta.



Месси хочет выиграть Лигу чемпионов, и он это не скрывает. Взять титул с сине-гранатовыми ему сейчас очень сложно, поэтому если переход состоится, то в топ-клуб. Также у Лео есть ещё одна мечта — поиграть в MLS. По информации Goal, он может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами» вместе с бывшим одноклубником Луисом Суаресом, но если это произойдёт, то не раньше лета 2022 года.

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Где будет играть Погба?

8 декабря на сайте Tuttosport вышло большое интервью с агентом Мино Райолы, представляющего интересы Поля Погба.



«Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» всё кончено. Поль недоволен ситуацией в клубе, так как он больше не может проявлять себя в полной мере и показывать ту игру, которую от него ждут. Погба нужна новая команда. Она будет сродни глотку свежего воздуха. Его контракт действует ещё 18 месяцев — соглашение истекает летом 2022 года.



Однако я думаю, что лучшим решением и для нас, и для «Манчестер Юнайтед» будет совершение трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт. Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол. В любом случае пусть они винят меня, если Поль уйдёт», — заявил футбольный агент. По информации журналиста Кристиана Фолка, всё настолько серьёзно, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» пригрозил Райоле прекратить сотрудничество, если ему не найдут новый клуб.

Райола уже призвал руководство «Манчестер Юнайтед» проявить благоразумие и продать футболиста, пока он не ушёл бесплатно в статусе свободного агента. Также агент отметил, что зимой проводить крупные сделки сложно, поэтому наиболее вероятным вариантом исходом будет уход летом. Основной претендент на Погба — «Ювентус». «Старая синьора» готова включить в сделку по французу Пауло Дибалу и Федерико Бернардески. За последний год стоимость Погба по данным transfermarkt.ru упала со € 100 млн до € 65 млн.

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Продлит ли «Милан» контракт с Ибрагимовичем?

Не уходя от Райолы, стоит затронуть ещё одно будущее его клиента — Златана Ибрагимовича. 27 декабря генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался о возможном продлении контракта с игроком. «Мы ещё не обсуждали продление контракта. Это будет решение не только клуба, но и его самого. Ибра — особенный человек. У него необыкновенная мотивация и большой интеллект. Мы хотели, чтобы он присоединился к нам ещё в январе 2019 года. Пытались его подписать, но тогда он сказал, что его история с «Лос-Анджелес Гэлакси» ещё не окончена. Ибра всегда призывал всех выкладываться по максимуму, и таким образом он улучшал всех — игроков и клуб в целом», — заявил Газидис Sky Sport Italia.

Златан Ибрагимович — 39-летний гений Фото: Salvatore Laporta/Getty Images

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». С тех пор Златан сыграл 30 матчей и забил 22 мяча. Ибра очень хорош: в 39 лет у него 10 голов за шесть матчей чемпионата Италии. Правда, травмы вынуждают шведа пропускать серию важных игр. 22 ноября в матче с «Наполи» Златан получил рецидив травмы. Теперь он вернётся только в середине января. За этот время нападающий «Милана» пропустит 11 игр. Итальянский клуб уже рассматривает возможность приглашения Льоренте в качестве замены Ибрагимовича. Что касается Мино Райолы, то он пытается продлить контракт Златана с «Миланом». Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.



Сам Райола считает, что его клиент будет играть на высшем уровне как минимум пять лет. «Я видел много игроков, которые уже чувствовали усталость, когда им было столько лет, сколько Златану. Я им даже уже начинал сочувствовать. Но я никогда не видел в нём этой усталости. На мой взгляд, Златан может легко играть ещё пять лет. Я жалею, что возил его в MLS. Это было тратой времени. В будущем он будет играть важную роль. Возможно, он станет президентом УЕФА, чтобы изменить футбол. У нас с ним замечательные взаимоотношения, но у меня такие взаимоотношения со всеми. Своих клиентов я считаю членами семьи. Со Златаном у нас были весёлые приключения. Он не такой жёсткий, как кажется», — рассказал Райола Football Italia.

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Покинет ли Роналду «Ювентус»?

Слухи об уходе Роналду из «Ювентуса» поутихли. Хотя ещё в начале ноября туринский клуб рассматривал разные варианты сокращения расходов в условиях пандемии коронавируса, и самый очевидный из них – продажа наиболее высокооплачиваемого игрока команды Криштиану Роналду (€ 31 млн в год). Согласно информации, ближайшим летом «Юве» попытается отбить хотя бы часть из € 100 млн, уплаченных за Криша «Реалу» в 2018 году.



Роналду не скрывал своих симпатий к MLS, но форвард «Ювентуса» всё ещё хочет поиграть на высоком уровне. Среди последних слухов звучали такие команды, как «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В августе France Football писал, что игрок говорил о желании перейти в парижский клуб. Роналду мечтает сыграть с Неймаром и Мбаппе. С бразильцем Криштиану связывают теплые отношения, а француз восхищает его. Помимо этого, он мечтает жить и играть в Париже, где он стал чемпионом Европы в 2016 году.



Пандемия коронавируса заставила Роналду отказаться от желания перейти в «ПСЖ». Однако в окружении игрока сообщили, что до приостановки сезона уход португальца из «Ювентуса» был очень вероятен. Очень многое зависит от выступления «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

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Мбаппе: остаться в Париже или уехать в Мадрид?

Разговоры о возможном уходе француза в стан «сливочных» ходят давно. Если раньше этот переход был более вероятен, то сейчас шансы увидеть Мбаппе в футболке «Реала» сильно упали. Всё из-за Тухеля. Как сообщает AS, у игрока были проблемные отношения с немецким специалистом, однако его отставка и приглашение Маурисио Почеттино, о котором сообщалось ранее, может изменить ситуацию. Теперь не исключено, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ», который стремится всеми силами удержать его. 22-летний форвард хочет прописать в новом соглашении сумму выкупа, которая будет действовать для «Реала», однако ожидается, что она будет не меньше € 250 млн. «Сливочные» же рассчитывали приобрести француза следующим летом за € 180 млн.

Килиан Мбаппе Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Парижане хотят сохранить форварда всеми силами. Клуб готов расстаться с Парадесом и Дракслером, чтобы предложить улучшенный контракт Мбаппе. Помимо француза контракт через полтора года истекает и у другого звёздного форварда «ПСЖ» Неймара. Бразилец в свою очередь заявил, что продлит контракт вместе с Мбаппе, если Рамос перейдёт в «ПСЖ». У капитана «Реала» трудовое соглашение тоже подходит к концу.

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Где пройдёт будущее Холанда?

Результативность Холанда после перехода в «Боруссию» выросла. В этом сезоне у форварда «шмелей» 13 матчей и 16 голов. Норвежец продолжает забивать и привлекать к себе внимание топ-клубов. По мнению спортивного директора «Ред Булл Зальцбурга» Кристофа Фройнда, будущее Холанда будет именно в «Ливерпуле». Но в числе потенциальных команд Холанда «мерсисайдцев» нет, зато есть «Манчестер Сити», «Челси», «МЮ» и «Реал». «Сити» рассматривает форварда в качестве замены Серхио Агуэро, «Юнайтед» всерьёз намерен приобрести Холанда (им нужен правый нападающий), «сливочные» собираются оформить трансфер в 2022 году, а «Челси» готов купить летом.



Сам футболист пока счастлив в «Боруссии» и не спешит менять клуб. Норвежец хочет взять несколько трофеев в Германии.

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Диего Коста в поиске клуба

В конце декабря Коста расторг контракт с «Атлетико», который был рассчитан до 30 июня 2021 года. Испано-бразильский форвард попросил клуб об уходе по личным причинам. В этом сезоне Диего сыграл семь игр и забил два гола. Последнее время Коста чаще лечится, чем играет, да и к тому же он проиграл конкуренцию Суаресу. Следующим клубом испанца может стать «Ювентус». Туринцы выбирают между Диего Костой, Мемфисом Депаем и Дивоком Ориги. Они хотят найти игрока подмены для Альваро Мораты, который не отличается стабильностью. Помимо «Ювентуса» к нападающему проявляет интерес «Арсенал».