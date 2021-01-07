Рождественский Глушаков и другие. Как российские игроки встретили праздник

Рождество — семейный и душевный праздник! Если Новый год футболисты привыкли встречать по-разному, то рождественскую ночь — с родными и близкими. Рассказываем, как встретили Рождество футболисты РПЛ в 2021 году.
Артём Дзюба встречал рождественский праздник у камина.
Денис Глушаков поздравил всех с Рождеством вместе со своей возлюбленной, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. «С Рождественским Сочельником! Счастья, добра и любви», — написал в «сториз» футболист «Химок».
Ксения Коваленко и Денис Глушаков
Николай Рассказов в день Рождества выполнил обязательную тренировку.
Николай Рассказов
Семья Ребровых встретила праздник в Суздале.
Артём Ребров с женой
Тарасовы тоже отметили в кругу семьи.
Семья Дмитрия Тарасова
Данил Круговой съездил к дяде.
Данил Круговой (справа) с дядей
А Александр Кокорин и Кристиан Нобоа встретили Рождество в Дубае вместе с Кевином Кураньи.
Александр Кокорин, Кристиан Нобоа и Кевин Кураньи
- 7 января 2021
-
16:36
-
16:14
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04
-
11:57
-
11:42
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
11:00
-
10:46
-
10:16
-
10:07
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
09:21
-
08:31