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Ребров уехал в Суздаль, а Кокорин с Нобоа в Дубае.

Рождественский Глушаков и другие. Как российские игроки встретили праздник

Рождество — семейный и душевный праздник! Если Новый год футболисты привыкли встречать по-разному, то рождественскую ночь — с родными и близкими. Рассказываем, как встретили Рождество футболисты РПЛ в 2021 году.

Артём Дзюба встречал рождественский праздник у камина.

Денис Глушаков поздравил всех с Рождеством вместе со своей возлюбленной, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. «С Рождественским Сочельником! Счастья, добра и любви», — написал в «сториз» футболист «Химок».

Ксения Коваленко и Денис Глушаков

Николай Рассказов в день Рождества выполнил обязательную тренировку.

Николай Рассказов

Как футболисты РПЛ проводят первые дни нового года Дзюба болеет за Россию, а Кокорин и Мамаев загорают в Дубае.

Семья Ребровых встретила праздник в Суздале.

Артём Ребров с женой

Тарасовы тоже отметили в кругу семьи.

Семья Дмитрия Тарасова

Данил Круговой съездил к дяде.

Данил Круговой (справа) с дядей

А Александр Кокорин и Кристиан Нобоа встретили Рождество в Дубае вместе с Кевином Кураньи.

Александр Кокорин, Кристиан Нобоа и Кевин Кураньи