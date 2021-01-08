10 молодых игроков, которые должны заявить о себе в 2021 году

В 2020 году внимание на себя обратило множество ярких молодых игроков. Мы составили список футболистов, которые могут «выстрелить» в 2021 году. В нашем топе есть как ноунеймы, не слишком известные широкой публике, так и те, кто уже давно на слуху. В списке представлены игроки не старше 20 лет.

Юссуфа Мукоко, 16 лет («Боруссия» Д)

Немец камерунского происхождения «рвал» всех по юношам. В Бундеслиге U17 он провёл 56 матчей, забил 90 голов и отдал 16 результативных передач. В возрастной категории двумя годами старше Мукоко также был на голову выше сверстников: 25 встреч, 47 голов, 10 передач. Дальше его ждала только взрослая Бундеслига. Но как бы Юссуфа туда ни рвался, пришлось ждать 16-летия.



20 ноября Мукоко исполнилось 16 лет, а через день он дебютировал за главную команду «Боруссии». Недавно Юссуфа забил свой первый гол в Бундеслиге, став самым молодым автором мяча в чемпионате Германии. Кроме того, успел он сыграть и в Лиге чемпионов — случилось это в матче с «Зенитом». «Использовать Холанда и Юссуфу вместе? А почему бы и нет?» — сказал новоиспечённый главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич. Согласитесь, посмотреть на их дуэт было бы весьма интересно.

Джованни Рейна, 18 лет («Боруссия» Д)

Джованни Рейна Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Ещё один вундеркинд из Дортмунда. Впервые Рейна сыграл за «Боруссию» год назад. И не успел он толком дебютировать в Бундеслиге, как уже отличился голевой передачей в плей-офф ЛЧ. Выйдя на замену во встрече с «ПСЖ», он ассистировал Эрлингу Холанду.



В нынешнем сезоне Рейне удалось закрепиться в основе: на его счету 23 матча во всех турнирах, 4 забитых мяча и 6 голевых передач. А осенью 2020 года Джованни впервые сыграл за сборную США. Портал Transfermarkt оценивает Рейну в 30 млн евро — дороже из 18-летних игроков только Ансу Фати (80) и Эдуардо Камавинжа (50).

Доминик Собослаи, 20 лет («РБ Лейпциг»)

Венгерский хавбек громко заявил о себе в составе «Зальцбурга» и национальной сборной. Именно его гол в ворота исландцев позволил Венгрии пробиться на Евро-2020. За Собослаи охотились многие топ-клубы Европы, но он решил остаться в «Ред Булле», сменив «Зальцбург» на «Лейпциг». Бросалось в глаза, что уровень австрийской команды Доминик уже перерос, и переход в клуб выше статусом был лишь вопросом времени.



У Собослаи есть все данные, чтобы закрепиться в «Лейпциге» и продолжать развиваться как футболист. В перспективе он может стать одним из лучших вингеров планеты. Доминик при этом ещё и универсален: он способен закрыть сразу несколько позиций на обоих флангах, а также выйти при необходимости в центре поля.

Эдуардо Камавинжа, 18 лет («Ренн»)

Эдуардо Камавинжа Фото: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

Про самородка из «Ренна» говорят давно. На счету Эдуардо сразу два рекорда сборной Франции — он самый молодой дебютант и автор гола за последние 100 лет в составе синих. Оба достижения случились осенью 2020 года. Камавинжа стремительно набирает обороты, и скромный «Ренн» вряд ли сможет его удержать. Тем более что вовсю идут разговоры о трансфере Эдуардо в мадридский «Реал». В начале декабря хавбек подписал контракт с новым агентом. Им стал Джонатан Барнетт, хорошо знакомый с Флорентино Пересом, президентом «Королевского клуба». Всё это лишь подогревает слухи.

Где наши Камавинги? Если вы ещё не знаете, кто это, узнаете после «Ренн» – «Краснодар» Во Франции натурализация работает, а у нас — нет. Не хотим? Не умеем? Не нуждаемся?

Ансу Фати, 18 лет («Барселона»)

Юный каталонец ударно начал сезон: 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, 5 голов и 4 результативных передачи. Однако затем Ансу получил тяжёлую травму колена (порвал мениск). Ожидается, что Фати вернётся в строй только к марту 2021 года.



До травмы Ансу удалось дебютировать за сборную Испании. В матче Лиги наций с Украиной он заработал пенальти, который реализовал Серхио Рамос, а позже забил сам. Остаётся лишь надеяться, что травма не подпортит многообещающую карьеру Фати.

Деян Кулушевски, 20 лет («Ювентус»)

Одно из главных открытий Серии А прошлого сезона. Многих интересовало то, насколько быстро вольётся Деян в игру «Ювентуса». Случилось это практически с ходу — в 9 из 18 матчей он появлялся на поле с первых минут. Кулушевски забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи, что является пятым показателем в команде по системе «гол + пас». Совсем неплохо для новичка. На 2021 год у Деяна наверняка большие планы — пора становиться твёрдым игроком основы «Юве».

Сандро Тонали, 20 лет («Милан»)

Пока с трудом проходит Тонали в стартовый состав «Милана». Новый Пирло, как окрестили Сандро в Италии, куда эффективнее действовал в «Брешии»: отдавал больше ключевых передач (1,9 против 0,5), чаще бил по воротам (0,8 против 0,4) и шёл в обводку (1,1 против 0,6). Но потенциал Тонали виден, и «Милан» на него рассчитывает. К тому же, «россонери» взяли Сандро в аренду, поэтому всё ещё могут отказаться от выкупа. Многое будет зависеть от того, как Тонали проявит себя во второй части сезона-2020/2021.

Ферран Торрес, 20 лет («Манчестер Сити»)

Испанец показал, зачем Хосеп Гвардиола забрал его из «Валенсии». Наравне со Стерлингом он является лучшим бомбардиром команды (по 7 мячей во всех турнирах). При этом Торрес в основном действует на позиции центрального нападающего, что для него не совсем привычно. Хотя сам Ферран, похоже, не против такого решения Гвардиолы. «Мне комфортно играть в центре атаки, — сказал Торрес после матча с «Ньюкаслом» (2:0), где отличился забитым мячом. — Хочу продолжать работать дальше и забивать больше голов». В сборной Испании у Феррана также всё складывается хорошо — 4 мяча в 7 матчах.

Букайо Сака, 19 лет («Арсенал»)

Сака — главный герой недавнего дерби «Арсенала» и «Челси». По версии Whoscored, он стал лучшим игроком «канониров» в той встрече (7,71). На его счету было 2 удара, 2 успешных обводки, 1 отбор и 1 перехват. Именно Букайо окончательно добил «Челси», забив третий мяч «Арсенала». Да ещё какой!

Всего Сака записал на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Арсенал» в этом сезоне. Поражает универсальность Букайо: он играл на 7 позициях, начиная от левого защитника и заканчивая правым вингером. Сака прогрессирует, и его вызов в сборную Англии выглядит вполне заслуженным.

«Арсенал» отвратительно проводит сезон. Но уже появился новый герой Добил «Челси», хотя о самом голе будут долго спорить.

Мэйсон Гринвуд, 19 лет («Манчестер Юнайтед»)

У англичан в целом безумно талантливое поколение. Очередной яркий тому пример — Мэйсон Гринвуд из «МЮ». В прошлом году он забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач! Совершенно дикие цифры для дебютанта первой команды, который ещё вчера играл в дубле.



В этом сезоне статистика Гринвуда пока чуть скромнее: 18 матчей, 3 гола и 3 ассиста. «Синдром второго года» ещё никто не отменял. Тем не менее в клубе верят, что Гринвуд является их светлым будущим. Недавно появилась информация, что Мэйсон подпишет новый контракт с «МЮ» до лета 2025 года.