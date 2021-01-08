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«Зенит» интересуется нападающим «Гремио» Пепе, кто это такой, зачем он нужен команде

«Зенит» интересуется нападающим «Гремио» Пепе
Павел Прохоров
«Зенит» готов заплатить 20 млн за ноунейма из Бразилии. Зачем чемпиону России нужен Пепе?
По игровому стилю футболист напоминает бывшего форварда «Спартака» Веллитона.
Футбол / РПЛ 0
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«Зенит» блекло выступил в Лиге чемпионов и в осенней части чемпионата России. Несмотря на первое место в турнирной таблице, у болельщиков сине-бело-голубых есть масса вопросов к команде и руководству клуба. Неудовлетворительные результаты в Европе заставили руководство «Зенита» выйти на трансферный рынок в поисках нападающего. Сине-бело-голубые обратили внимание на форварда «Гремио» Пепе. Рассказываем о возможном новобранце «Зенита».

Кто такой Пепе

Эдуардо Габриэл Акино Коса, более известный как Пепе — воспитанник бразильского «Фос-ду-Игуасу». Дебют в большом футболе у нападающего пришёлся на 2015 год, тогда он сыграл в составе главной команды в бразильской Серии D. В «Гремио» Пепе оказался в 2016 году и за четыре года успел провести 103 матча, забить 24 гола и раздать 13 голевых передач. Вместе с бразильским клубом форвард дважды выиграл Лигу Гаушу (чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул).

Результативность и уверенная игра на острие позволила бразильцу получить вызов в состав олимпийской сборной в 2020 году, где Пепе встретился с Венделом. За национальную команду 23-летний нападающий забил три мяча в шести встречах и помог сборной пройти на отбор на Олимпийские игры в Токио.

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«Порту» или «Зенит»

«Зенит» не единственный претендент на футболиста, ещё одним возможным клубом нападающего может стать «Порту». Португальский клуб готов заплатить за форварда € 17 млн, а также включить в соглашение пункт о 15% прав на футболиста от последующей продажи. Однако «Зенит» готов забрать футболиста за € 20 млн. Российский клуб также может оставить Пепе в Бразилии до июля, в таком случае стоимость будет ниже. Контракт Пепе с «Гремио» рассчитан до 2024 года.

Отмечается, что чемпионат России — последний в списке приоритетов футболиста. 23-летним нападающим также интересуется «Севилья». У испанцев, как и португальцев, есть преимущество, так как они выглядят предпочтительнее для старта карьеры в Европе.

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Игровые качества

Пепе своей игрой напоминает спартаковского Веллитона. Быстрый, маневренный, техничный форвард, для которого свободные пространства — рай на футбольном поле. Пепе хорошо убегает от защитников, часто обыгрывает их за счёт дриблинга, разрешая на себе фолить. Ещё форвард располагает сильным ударом с правой ноги, однако, редко наносит удары с дальних дистанций предпочитая игру в пас.

В завершающей стадии Пепе без проблем разбирается с вратарями, укладывая мяч рядом со штангой. Тем не менее, Пепе — один из тех, кто не любит отрабатывать в обороне и активно включаться в прессинг на чужой половине поля. Помимо этого, бразилец не совсем стабильную игру показывает на втором этаже.

Пепе не против переезда в Европу. В конце декабря об этом говорил агент игрока Адриано Спадото, оценив возможный переход своего клиента в российский клуб. «У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все, — заявил Спадото. — «Зенит» действительно большой клуб, лидер РПЛ. Было бы здорово, если бы Пепе перешёл туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора».

Немалую роль в переходе футболиста в Россию является адаптация. Не всем бразильцам удаётся сразу показать себя в нашем чемпионате. Если в Бразилии большинство голов Пепе забивает за счёт скоростных действий, то в России из-за большинства команд, обороняющихся нижним блоком, это будет сделать нелегко. В любом случае приезд в Россию риск, учитывая, что кроме Бразилии форвард нигде не играл.

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