«Зенит» готов заплатить 20 млн за ноунейма из Бразилии. Зачем чемпиону России нужен Пепе?

«Зенит» блекло выступил в Лиге чемпионов и в осенней части чемпионата России. Несмотря на первое место в турнирной таблице, у болельщиков сине-бело-голубых есть масса вопросов к команде и руководству клуба. Неудовлетворительные результаты в Европе заставили руководство «Зенита» выйти на трансферный рынок в поисках нападающего. Сине-бело-голубые обратили внимание на форварда «Гремио» Пепе. Рассказываем о возможном новобранце «Зенита».

Кто такой Пепе

Эдуардо Габриэл Акино Коса, более известный как Пепе — воспитанник бразильского «Фос-ду-Игуасу». Дебют в большом футболе у нападающего пришёлся на 2015 год, тогда он сыграл в составе главной команды в бразильской Серии D. В «Гремио» Пепе оказался в 2016 году и за четыре года успел провести 103 матча, забить 24 гола и раздать 13 голевых передач. Вместе с бразильским клубом форвард дважды выиграл Лигу Гаушу (чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул).



Результативность и уверенная игра на острие позволила бразильцу получить вызов в состав олимпийской сборной в 2020 году, где Пепе встретился с Венделом. За национальную команду 23-летний нападающий забил три мяча в шести встречах и помог сборной пройти на отбор на Олимпийские игры в Токио.

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«Порту» или «Зенит»

«Зенит» не единственный претендент на футболиста, ещё одним возможным клубом нападающего может стать «Порту». Португальский клуб готов заплатить за форварда € 17 млн, а также включить в соглашение пункт о 15% прав на футболиста от последующей продажи. Однако «Зенит» готов забрать футболиста за € 20 млн. Российский клуб также может оставить Пепе в Бразилии до июля, в таком случае стоимость будет ниже. Контракт Пепе с «Гремио» рассчитан до 2024 года.



Отмечается, что чемпионат России — последний в списке приоритетов футболиста. 23-летним нападающим также интересуется «Севилья». У испанцев, как и португальцев, есть преимущество, так как они выглядят предпочтительнее для старта карьеры в Европе.

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Игровые качества

Пепе своей игрой напоминает спартаковского Веллитона. Быстрый, маневренный, техничный форвард, для которого свободные пространства — рай на футбольном поле. Пепе хорошо убегает от защитников, часто обыгрывает их за счёт дриблинга, разрешая на себе фолить. Ещё форвард располагает сильным ударом с правой ноги, однако, редко наносит удары с дальних дистанций предпочитая игру в пас.

В завершающей стадии Пепе без проблем разбирается с вратарями, укладывая мяч рядом со штангой. Тем не менее, Пепе — один из тех, кто не любит отрабатывать в обороне и активно включаться в прессинг на чужой половине поля. Помимо этого, бразилец не совсем стабильную игру показывает на втором этаже.

Пепе не против переезда в Европу. В конце декабря об этом говорил агент игрока Адриано Спадото, оценив возможный переход своего клиента в российский клуб. «У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все, — заявил Спадото. — «Зенит» действительно большой клуб, лидер РПЛ. Было бы здорово, если бы Пепе перешёл туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора».

Немалую роль в переходе футболиста в Россию является адаптация. Не всем бразильцам удаётся сразу показать себя в нашем чемпионате. Если в Бразилии большинство голов Пепе забивает за счёт скоростных действий, то в России из-за большинства команд, обороняющихся нижним блоком, это будет сделать нелегко. В любом случае приезд в Россию риск, учитывая, что кроме Бразилии форвард нигде не играл.