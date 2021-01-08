У кого из игроков топ-клубов РПЛ заканчиваются контракты летом 2021 года

Сани готовь летом, а контракты продлевай – зимой. Не позже чем за полгода до конца сезона, когда игрок уже имеет право подписывать соглашение с другим клубом о переходе на правах свободного агента. Разумнее, конечно, продлевать контракты за год-полтора или вообще за два года до их завершения, но бывает, что ситуация затягивается по тем или иным причинам. Вот и сейчас в каждом из топ-клубов РПЛ есть футболисты, чьё будущее в команде под вопросом. Рассказываем о них.

«Зенит»

У чемпионов России повторяется история прошлого сезона, когда весной, по ходу второй части чемпионата семь-восемь игроков не понимали своего будущего. Тогда «Зенит» упустил Игоря Смольникова и едва не потерял Юрия Жиркова с Далером Кузяевым. Теперь у петербургского клуба подвисли шесть человек (согласно Transfermarkt.ru) – тот же Жирков, Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Леон Мусаев, Андрей Мостовой и Себастьян Дриусси, кроме того, нужно определяться по поводу выкупа прав на Дмитрия Чистякова, арендованного до лета у «Ростова». Правда, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта заявил в интервью для «Чемпионата», что договор с Дриусси действует до 2022 года. Как бы то ни было, вопрос с желающим уехать из России аргентинцем – приоритетный. Если Дриусси не останется, то нужно продавать его уже этой зимой, чтобы хоть что-то заработать на нём. Слухи о поиске нового голкипера означают, что либо Лунёв, либо Кержаков могут не дождаться нового контракта.

ЦСКА

В составе «армейцев» три игрока с истекающими контрактами – Кирилл Набабкин, Виктор Васин и Алан Дзагоев. Любопытно, что Набабкин в августе продлил соглашение на сезон, но толком не помог команде, так как через пару недель получил разрыв передней крестообразной связки колена. В принципе у красно-синих достаточно широкий выбор защитников, поэтому есть большие сомнения, что Набабкин с критикуемым болельщиками Васиным получат предложения о продлении сотрудничества. А вот Дзагоев, учитывая его след в истории клуба, должен, очевидно, продолжить карьеру в ЦСКА. В нынешнем сезоне Алан забил два гола и сделал две голевые передачи в 13 матчах РПЛ и Лиги Европы.

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«Спартак»

У красно-белых, как и у «армейцев», нет особых сложностей с контрактами игроков. Летом 2021-го свободными агентами могут стать только 36-летние ветераны команды – голкипер Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко, а остальные футболисты защищены действующими договорами. Впрочем, и Реброву с Ещенко предложены новые соглашения. «Спартак» уже подтвердил эту информацию для «Чемпионата». Выходит, неопределённость остаётся только с арендованным до конца сезона у «Челси» полузащитником Виктором Мозесом. Нигериец должен убедить своей игрой во второй части сезона, чтобы московский клуб выкупил его у лондонского. Осенью-зимой Мозес был нестабилен из-за неоптимальной физической формы.

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«Динамо»

А вот у динамовского руководства много работы в этом направлении. По данным Transfermarkt, сразу восемь игроков могут покинуть команду после завершения контрактов летом 2021-го: Роман Нойштедтер, Сергей Паршивлюк, Гильермо Варела, Шарль Каборе, Владимир Москвичёв, Арсен Захарян, Антон Терехов и Вячеслав Грулёв. По всей видимости, приоритетная задача «Динамо» – сохранить многообещающую молодёжь. Прежде всего, Грулёва, который достаточно часто выходит на поле. На днях появилось сообщение, что бело-голубые близки к заключению нового соглашения с 17-летним Захаряном, который является самым молодым футболистом из выходивших на поле в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодар»

Обладатель самого длинного списка потенциальных свободных агентов – «Краснодар». Последний оставшийся участник еврокубков от России рискует потерять 11 игроков. Истекают контракты у Андрея Синицына, Александра Мартыновича, Сергея Петрова, Руслана Камболова, Виктора Классона, Маркуса Берга, Ари, а также группы молодых футболистов – Дениса Адамова (полгода назад сорвался его переход в «Зенит»), Александра Черникова, Эдуарда Сперцяна и Леона Сабуа. Какие мысли у владельца клуба Сергея Галицкого относительно этих игроков, можно только догадываться. Но понятно, что Мартынович, Петров и Классон ценные фигуры для «Краснодара». Да и Берг полезнее, чем о нём говорят. Своим воспитанникам в клубе тоже доверяют, хотя примеры Даниила Фомина и других показывают: Галицкий готов отпускать молодёжь.

Кто завершил карьеру в 2020 году. Часть первая В этом материале – экс-игроки РПЛ.

«Локомотив»

В «Локомотиве» сменилось руководство, а новым боссам клуба нужно определиться с перспективами восьми игроков. По окончании нынешнего сезона свободными агентами становятся Антон Коченков, Ведран Чорлука, Слободан Райкович, Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Владислав Игнатьев, Никита Иосифов и Эдер. Трудно представить, что в столичном клубе останутся Райкович (учитывая качество игры серба) и Ротенберг (слишком много пропустил для продолжения карьеры на высоком уровне). Зато Чорлука с Игнатьевым наверняка пригодятся главному тренеру, кто бы ни возглавлял «железнодорожников» в следующем сезоне. Юный Иосифов запомнился неплохим выходом на замену в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов, кажется, его можно подтягивать к основе.