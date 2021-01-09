Воспитанник «Спартака» и «Динамо» защищает ворота сборной Вьетнама. Как он там оказался?

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг вряд ли перейдёт в «Динамо», несмотря на слова его агента о переговорах с клубом – по информации от наших источников, это и близко не похоже на правду. Но у парня довольно интересная история: в детстве он оказался в «Спартаке» по приглашению Александра Ярцева, потом занимался в «Динамо», а после уехал в Азию – искать счастья там.

13 пропущенных мячей и приглашение в «Спартак»

Родители голкипера познакомились на учёбе в ГИТИСе: он был артистом балета, она – актрисой. Осели в итоге в Москве, где потом у них родился Лев. Всё детство он провёл в столице, там же сделал первые шаги в футболе – началось всё в школьном кружке. «Я сходил туда, мне понравилось, – рассказывал он в интервью Sports.ru. – Играл в поле. Бегал-бегал, а на каникулах пошёл на коробку, и наш тренер тоже там был. Он меня поставил на ворота и начал мне бить. Я что-то ловил, что-то отбивал, и потом он сказал: «Давай ты в третьем классе будешь вратарём?» Так я стал вратарём».

Этот же тренер был в хороших отношениях с директором стадиона имени Нетто (а семья Данг жила чуть ли не через дорогу от него), поэтому как-то старые знакомые договорились провести товарищеский матч между ребятами из школьного кружка и командой «Спартака» 94-го года рождения. Футболисты из академии победили с разгромным счётом 13:0 – Лев пропустил все 13 мячей. Но тренеру «Спартака» он всё равно каким-то чудом приглянулся: настолько, что тот подошёл после игры и позвал юного вратаря в академию тренироваться. Данга взяли в команду 93-го года, которую тогда тренировал сын Георгия Ярцева Александр.

В 2007-м Ярцева убрали и поставили нового тренера – Евгения Сидорова. Переворот совпал с периодом, когда Лев восстанавливался от травмы, поэтому место в составе он потерял. Попросился в аренду, и новый тренер отправил его в московские «Крылья Советов», где вратарь провёл год. «Вернулся, прихожу на тренировку, а тренер меня спрашивает: «А ты кто такой? Зачем пришёл?» – вспоминал он. – Он отправил меня к тренеру вратарей. Я у него спрашиваю: «Как же так?» А тот мне отвечает фразой, которую я до сих пор вспоминаю: «Знаешь, Лев, вот я раньше хотел играть на гармошке. Но что поделать, если у меня слуха нет?» Как же мне тогда обидно было!»

Данг неделю переживал – думал, что с футболом покончено. Но потом сам подошёл к родителям с просьбой поездить на просмотры в другие московские команды. Поиск начали с турнирной таблицы: «Я посмотрел первую пятёрку – ниже пятого места мне опускаться не хотелось. Решили начать идти снизу вверх по турнирной таблице». На пятой строчке было «Динамо» – туда и поехали.

Тренировка за основу «Динамо» и поиск клуба во Вьетнаме через Google

На стадионе Лев подошёл к тренеру и напрямую спросил, можно ли пройти у них просмотр. Тот его узнал: «Он на меня посмотрел и говорит: «А ты Лев Данг? Тот, который в «Спартаке» играл?» На следующий день меня приняли в команду».

В «Динамо» всё складывалось хорошо: первые полтора года Данг играл за основу команды 93-го года, потом его позвали на сборы с дублем, а когда травмировался Габулов – на тренировку с основой. «Захожу в раздевалку в Новогорске, а там Кержаков, Колодин, все эти звезды, – рассказывал он Sports.ru. – Мне сказали: «Молодой, бери сетку». Я взял, пошёл на поле и занимался с Шуниным. Это очень круто было. Там ещё двусторонка была – Кержаков по воротам ударил, а я отбил. Удар не тяжёлый был, но для меня это всё равно было событие».

«Мог уйти в ЦСКА, но цель — трофей с «Динамо». Шунин о примере Буффона, Шварце и сборной А ещё о Новикове, провале в Грузии и мотивации играть только за «Динамо».

На этом, правда, всё и закончилось – контракт в итоге с Дангом не продлили. В этот раз переживаний было гораздо меньше, чем после расставания со «Спартаком»: он решил, что уже даже не будет пытаться искать что-то в России, а поедет во Вьетнам. «У меня на Россию была какая-то обида, – говорил он в интервью «Советскому спорту». – Я понимал, что уж за дубль «Динамо» точно мне по силам играть. Но во всем были свои нюансы, которые оказались против меня».

Уехали вместе с отцом: отобрали четыре клуба из высшей лиги и один из второй, начали звонить. Лев поездил, но условия, которые он увидел, были просто несравнимы с российскими: «Кошмарное поле, кошмарные раздевалки, какой-то вонючий туалет, в котором все переодеваются». Пришлось искать дальше: вратарь просто открывал Google, смотрел адрес, приезжал и уже на месте спрашивал, можно ли пройти просмотр.

Спустя несколько неудачных попыток он поехал в город Плейху, в клуб «Хоангань Зялай» – у него было партнёрское соглашение с лондонским «Арсеналом». Всё сложилось прекрасно: условия шикарные, своя академия – лучшая в стране, почти сразу подписанный контракт и тренировки с основой в 18. «Я был уверен, что так начинается сказка, – рассказывал Лев «СС». – Но первый сезон – не играл, а только тренировался. Второй год – тоже не играл. Меня уже вызывали в сборную до 19 лет, но в клубе на поле я не выходил».

По словам Данга, освоиться в команде помешал менталитет: его сразу невзлюбили – почему-то не нравился им «этот русский». Причём не только игроки, но и тренеры: «Они просто не ставили меня в состав. В первые полтора года мне повезло с тренером вратарей – я работал с тайцем, которому было всё равно, откуда я приехал и на каком языке говорю. А потом пришёл вьетнамец. У них свои обычаи – тренер всегда прав, потому что он старше. Я этого раньше не понимал, спорил, а у них это считается наглостью».

Три года всё это копилось-копилось, и в итоге Данга отправили в аренду – в Лаос.

Лаосский футбол – жёсткая армия. Жара, навоз и тренерство

Несколько историй из интервью «Советскому спорту» о самом сложном футбольном годе в карьере Данга. Помимо незабываемых эмоций он оставил после себя ещё кое-что – серебряную медаль чемпионата Лаоса и звание лучшего вратаря сезона.

Об адской жаре: «У нас был клубный автобус. Мы на нем каждый день ездили на тренировку и обратно и на матчи. Этот автобус просто так не заводился. Никогда не заводился. Это было нормой. Мы каждый день всей командой толкали его метров 10-20, чтобы водитель завёл мотор. В этом автобусе не было кондиционеров. Учитывая, что в Лаосе рано встаёт солнце, к 8 утра автобус уже раскалялся так, что сесть было невозможно – приходилось поливать сиденья водой, чтобы не обжигали».

О кучах навоза: «Бывает, выходишь на матч, становишься в ворота, а в нескольких метрах справа от вратарской – лежит огромная куча навоза. Оказывается, что футбольное поле в Лаосе – не только для футбола, но и для выгула крупного рогатого скота, коров, быков, коз… И это считалось нормальным. Они и газон подстригали, и фишки в виде навоза расставляли».

О тренерстве и лужах: В клубе у нас не было тренера вратарей. Я, как самый опытный, тренировал других вратарей – некоторые из них вообще чуть ли не первый раз в жизни мяч видели. В один из дней я заприметил слегка влажное место на тренировочном поле. Решили заниматься там – принялись тренировать, падать – все в грязи извалялись, лица чёрные. Под конец занятия подходит главный тренер и спрашивает: «А что вы здесь тренируетесь? Здесь же коров мыли!»

После таких приключений Данг вернулся во Вьетнам, но там его ждали плохие новости – клубу, из которого уходил в аренду, он оказался не нужен, поэтому контракт был разорван. Слетал на просмотр в Таиланд, но там перспективе взять легионера не очень обрадовались ­– пришлось возвращаться обратно. Дядя подыскал Льву клуб из первой лиги Вьетнама, но там всё было совсем плохо: зарплата в 200 долларов, жильё в подтрибунном помещении и отсутствие игровой практики. Лев чуть ли не в слезах тогда позвонил отцу: «Попросил вернуться, сказал, что за такую зарплату в России я даже дворником могу работать – зато ближе к дому».

В Испании появился ещё один российский легионер. Кто такой Эдгар Севикян Воспитанник «Локомотива» идёт по пути Дениса Черышева и сегодня дебютировал в Примере.

Возвращение в Россию, открытое письмо и новый клуб во Вьетнаме

В Москве Данг уже думал завязать с футболом и даже пошёл учиться в финансовый колледж, но быстро его бросил ­– ничего не понимал. Попробовал пройти просмотр в «Солярисе» – и тут случилась неудача: «За три месяца через клуб прошло человек 30 вратарей. Они приходили и уходили, а я оставался. Уже думал, что со мной должны подписать контракт, когда в один из последних дней приехал вратарь, который до этого играл в Подольске. У него были агенты, которых все называли «подольскими бандитами». Все ребята это знали. В итоге его подписали на второй день».

Пришлось крутиться – Лев устроился детским тренером в «Школе мяча». Хотел в КФК пойти, но не взяли из-за футбольного гражданства – он был заигран за юношескую сборную Вьетнама. В какой-то момент решил, что будет его менять, начал собирать документы, но всё перевернул звонок во вьетнамскую федерацию: тренер вратарей попросил не спешить. А пока Лев ждал, ему разрешили заявиться за команду «Дуслар» – с ним он стал чемпионом России в формате 8 на 8.

Медаль его так окрылила, что он написал открытое письмо в «Фейсбуке»: рассказал, что хочет играть во Вьетнаме и за вьетнамскую сборную. Поднялась такая шумиха, что все спортивные СМИ только и писали, что о русском парне и его мечте. Спустя неделю Льву позвонил президент клуба «Хайфон» и позвал его к себе – вратарь с радостью согласился.

Основным он стал не сразу: когда приехал, в воротах играл возрастной вратарь, почти легенда клуба. Но тут наконец Дангу повезло: когда основной голкипер заболел, ему представился шанс наконец себя проявить. Но он пропустил два, команда проиграла, и на молодого вратаря тут же посыпался град обвинений – поддержал его в этой ситуации только президент. Благодаря этому Льву дали ещё один шанс, и на этот раз всё получилось отлично. Настолько, что спустя несколько матчей его вызвали в сборную.

Сейчас Данг играет за тайландский клуб «Муангтонг Юнайтед»: как он сам говорил год назад, для него этот переход – трамплин в Азию: «Для меня это очень большой шаг. Чемпионат Таиланда на уровень выше, чем во Вьетнаме. Для меня это – батут перед тем, как уехать в Японию».