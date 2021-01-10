Новичок “Спартака”. Кто такой Йоррит Хендрикс?

В 2021-м уже состоялось несколько заметных трансферов, но наконец очередь дошла и до РПЛ. «Спартак» и ПСВ договорились о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса. Футболист станет игроком красно-белых в случае успешного прохождения медосмотра.

«Договорённости между клубами и игроком достигнуты, — сказал «Чемпионату» директор по связям с общественностью Антон Фетисов. — Заключение сделки зависит от медосмотра».



Если верить журналисту Ивану Карпову (https://t.me/karpinside/7704), стороны подпишут контракт до лета

2024-го года. Сумма трансфера составит € 500 тысяч, а сам Хендрикс будет получать €1,2 млн в год (повысится до €1,5 млн со второго сезона).



Рассказываем, кто такой Хендрикс и что он собой представляет.

Один из самых талантливых воспитанников ПСВ

Йоррит Хендрикс родом из маленького нидерландского городка Паннинген, что в провинции Лимбург. С раннего детства мальчуган обожал играть в футбол, и даже выступал за местную команду. В девять лет Хендрикс попал на просмотр в футбольную школу ПСВ. Уже тогда тренерам стало понятно — растёт талант. Юного футболиста зачислили в академию, после чего Хендрикс переехал из родного Лимбурга в соседний Эйндховен.

Фото: psv.nl

В детстве играл на позиции защитника. Лишь со временем тренеры нашли ему новое место на поле — центр полузащиты.



«Если когда-нибудь нужно сыграть центрального защитника — сделаю это,— признавался Хендрикс в интервью нидерландской газете nu. — Но я предпочитаю играть на своём месте — в полузащите. Мне это нравится намного больше. В полузащите я больше взаимодействую с мячом и могу управлять атаками своей команды».



Вскоре Хендрикс считался одним из самых талантливых воспитанников академии. Вызывался во все юношеские сборные Нидерландов с 15 лет. В 2012 году стал победителем юношеского чемпионата Европы.

Из главной звезды в игрока ротации

После долгих лет в клубе дело шло к дебюту в основе, но сначала Хендрикс провёл пару матчей за «Йонг ПСВ». Дебют же за основную команду состоялся в августе 2013 года в матче против НЕК— молодой футболист вышел на замену по ходу второго тайма.



Хендрикс стал раз за разом попадать в заявку команды. К концу сезона у полузащитника набралось 20 матчей — недурно для дебютного сезона во взрослом футболе.

Фото: psv.nl

Следующий сезон для Хендрикса стал прорывным: застолбил место в основном составе, забил дебютный гол, стал чемпионом Эредвизии и обладателем Суперкубка Нидерландов.



В 2016 году попал в список лучших молодых талантов из мира футбола. В том же году дебютировал за основную сборную Нидерландов в товарищеской игре против Греции. С тех пор, футболист продолжил прогрессировать. Ходили слухи, что Хендриксом интересуются топ-клубы Европы, писали даже о «Манчестер Юнайтед». Но Хендрикс так никуда и не ушёл. На сегодняшний день он игрок ротации.