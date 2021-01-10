Карьеру топ-футболиста «Арсенала» загубил один подкат. Трагичная судьба Абу Диаби

В новейшей истории лондонский «Арсенал» часто страдал от того, что талантливые и перспективные игроки чаще находились на больничном, чем на поле. Эта печальная тенденция вкупе с остальными причинами привела к тому, что уровень «Арсенала» падал от сезона к сезону. А каждый потенциальный лидер рано или поздно ломался на продолжительный срок. Клуб тяжело пережил смену поколений, а многие футболисты так и не вышли на свой потенциальный уровень.

В 2017 году Sky Sports подсчитал, сколько пропустили футболисты АПЛ из-за травм, начиная с сезона-2011/2012. Лидером по суммарному времени, естественно, стал «Арсенал» — 10 285 дней. К тому моменту через Арсена Венгера прошла внушительная «хрустальная коллекция» - Росицки, Уилшер, ван Перси, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Касорла, Гиббс, Санья, Вермален. Кучу времени потеряли после страшных переломов Рэмзи и Эдуардо да Силвы. И редкий сезон обходился без повальной эпидемии травм (особенно доставалось «Арсеналу» зимой).

Особо выделялся центральный полузащитник Абу Диаби, с которым клуб мучался практически десять лет, пока француз не покинул «Арсенал» летом 2015 года на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, за это время Диаби пережил 18 травм, из-за которых суммарно пропустил 250 матчей. А сайт InjuryLeague вообще приводит цифру в 40 повреждений. Одно понятно — в новейшей истории АПЛ не было более «хрустального» футболиста. И особенность драмы Абу Диаби заключается в том, что он был игроком топ-уровня, который мог стать одним из лидеров нового «Арсенала». Но не стал.

Почти два года назад Диаби завершил карьеру — последний шанс вернуться в футбол был в «Марселе», где за полтора года хавбек сыграл всего в 5 матчах чемпионата и ушел свободным агентом летом 2017-го. «Это трудное решение, но я много думал о нем. После «Марселя» я дал себе год, чтобы вернуться. Это оказалось сложнее, чем я думал, и я решил остановиться», – сказал Диаби. С тех пор о нём мало слышно, но до сих пор многие болельщики «Арсенала» задаются вопросом «А что, если бы?...».

Матч, изменивший всю карьеру Диаби

А что, если бы не было того ужасного подката? 1 мая 2006 года, «Арсенал» на выезде громит «Сандерленд» со счётом 3:0. За высокие места после ужасной в плане результатов зимы команда не борется, но нужно еще удержать четвертое место. Через две недели финал Лиги чемпионов с «Барселоной», к нему готовится и молодой Диаби. Это его первый сезон в «Арсенале» — в январе 2006 года клуб заплатил «Осеру» 3 млн евро за француза.

Перспективы — сумасшедшие, Венгер откровенно доволен сделкой, а СМИ видят в Диаби наследника Виейра (перешёл в «Ювентус» летом 2005 года). Находят сходство в позиции и стиле игры. Они даже внешне были похожи — рост под два метра и такие же длинные ноги. В апреле Диаби забивает первый гол за «Арсенал» — в ворота «Астон Виллы». Венгер плавно подводит молодого игрока к стартовому составу — основными ЦПЗ тогда были Фламини, Жилберто Силва и юный Фабрегас, но у Диаби всё впереди. Ему нет ещё и 20 лет.

С «Сандерлендом» француз вышел в основе и был активен — в единоборстве с ним Коллинз срезал мяч в свои ворота в моменте с первым голом «Арсенала». На 62-й минуте (уже при счете 0:3) тренер «Сандерленда» Кевин Болл выпустил на поле 20-летнего защитника Дэна Смита. Позже Смит вспоминал: «Мы крупно проигрывали, но Болл сказал мне — выходи и сыграй хорошо, покажи нашим фанатам молодого парня, рвущегося наверх».

Полчаса спустя Диаби в фирменном стиле сыграл на перехвате и в очередной раз вернул «Арсеналу» владение — шла 91-я минута матча. Француз уже пошёл вперёд, но Дэн Смит в диком подкате сбил его с ног. Ну как сбил — полетел прямыми ногами в кость. Потом защитник признавался, что фолил ненамеренно, но вы сами можете оценить этот момент. Крик Диаби был ужасен.

Коло Туре спустя несколько дней не сдерживал себя в интервью: «Это был не несчастный случай. Смит специально травмировал Диаби. Футболисты «Сандерленда» были недовольны счётом 3:0 в нашу пользу и пользовались любой возможностью, чтобы нанести вред нашим игрокам». Диаби сразу увезли в больницу, ему была нужна срочная операция. Вскоре стал известен диагноз — перелом лодыжки со смещением и разрыв связок голеностопа.

«Врачи сказали, что лодыжка потеряла подвижность. Можете себе представить, в тот момент весь мой вес был на этой ноге», — говорил Диаби. После тяжёлого восстановления (перенёс три операции) француз вернулся к тренировкам только в конце 2006 года. Всё пришлось начинать заново.

В сезоне-2007/2008 Венгер вынужденно использовал Абу на левом фланге полузащиты — хавбек отметился двумя голами в Лиге чемпионов (в ворота «Стяуа» и «Ливерпуля»), но уже тогда Диаби стали преследовать мышечные травмы, из-за которых француз регулярно уходил на больничный. Хотя в сентябре 2007-го он положил вот такую красоту в ворота «Дерби»:

Вскоре Диаби вернулся в центр поля — Матье Фламини летом 2008 года ушёл в «Милан», а Венгер предоставил молодому игроку новый шанс. Так начались лучшие два года в карьере Диаби.

Погба видел в Диаби пример для подражания, а Венгер сравнивал хавбека с Виейра

В сезоне-2008/2009 травмы никуда не делись (Абу пропустил 14 матчей из 38 в АПЛ), но Диаби закрепился в основе и всё чаще проводил матчи на топовом уровне. К тому времени «Арсенал» уже не боролся за самые высокие места, но радовал весёлым футболом (перестрелка имени Аршавина с «Ливерпулем» случилось как раз в том сезоне), а Диаби в этих условиях стремительно прогрессировал. В марте Абу забил «Ньюкаслу» и удостоился комплиментов от Венгера: «Сходство между ним и Виейра, безусловно, есть. Они оба крупные высокорослые игроки. У Диаби есть мощь, которая нужна центральному полузащитнику. Он доказал это, забив свой гол. Я чувствую, как он растёт».

По окончании сезона Диаби не ушёл в отпуск и занялся специальными тренировками, чтобы улучшить свою игру в единоборствах — единственный аспект, где французу не хватало стабильности. В итоге Венгер получил идеального игрока для позиции «бокс-ту-бокс», а сезон-2009/2010 стал лучшим для Диаби в карьере. Во французе сочеталось всё необходимое — филигранная техника, видение поля + Диаби заметно прибавил в оборонительных навыках.

В 2018 году Поль Погба вспоминал игру Диаби: «Как «бокс-ту-бокс» он был невероятен, но слишком много травмировался. Посмотрите на Абу, когда он играл в «Арсенале» лет 8 назад – это просто феноменальный уровень. Никогда не забуду Диаби, потому что многому научился у него».

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 30 матчах чемпионата Диаби забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. «Арсенал» долгое время боролся с «МЮ» и «Челси» за чемпионство, но завалил концовку сезона и занял лишь третье место. Тем не менее клуб предложил Диаби новый контракт, а Раймонд Доменек вызвал Абу на ЧМ-2010. Диаби мог зажечь и там (во всех матчах появлялся в основе), но сборная Франции сгорела из-за вялой игры и конфликта тренера с игроками, вылетев ещё на групповом этапе.

Увы, но это был пик Абу Диаби. Дальше на полузащитника снова свалились травмы — сначала были мышечные повреждения, выводившие игрока из строя сразу на несколько месяцев, затем последовали и более тяжёлые травмы. Последний удачный отрезок в «Арсенале» был в самом начале сезона-2012/2013 — в сентябре Диаби так мощно отыграл против «Ливерпуля», что Уэйн Руни написал у себя в “твиттере”: «Диаби — крутой футболист. Жаль, что он мало играет». Вскоре француз снова вылетел на продолжительный срок — на этот раз из-за травмы бедра.

Табу на уныние. Почему Абу Диаби всё ещё хочет играть С марта 2013 года Абу Диаби получил лишь 14 минут игрового времени. Но это не мешает ему оставаться в футболе, сохраняя рассудок.

В 2013 году Диаби порвал крестообразные связки колена и даже хотел закончить с футболом. Но после разговора с Венгером решил в очередной раз пройти через изнурительную процедуру восстановления. Все эти годы тренер «Арсенала» поддерживал Диаби и уверял журналистов в том, что Абу принесет еще много пользы клубу. Сам игрок вспоминал: «Для меня важно то, что он в меня верил. Венгер был терпелив со мной. Должен сказать, что никогда не смогу полностью отблагодарить тренера за всё, что он сделал для меня».

Однако эффектного возвращения не случилось — за два года Диаби сыграл всего пару матчей и навечно прописался в лазарете. Более 2000 дней вне игры, огромное количество операций — летом 2015 года контракт с «Арсеналом» закончился, и Диаби покинул Лондон.

«Арсенал» потерял игрока топ-уровня — аналитики даже сравнивали показатели Диаби с пиковым сезоном Яя Туре в «Манчестер Сити»

Анализ того, что мог дать «Арсеналу» здоровый Диаби, два года назад сделал Джоэл Оберстон, профессор бизнес-аналитики университета Сан-Франциско. Он сравнил общие показатели француза за период с 2009-го по 2015 год с лучшим сезоном Яя Туре в карьере (речь о кампании-2013/2014, когда Туре набил «20+9» по системе «гол+пас»). Такой выбор понятен — ивуариец выступал на позиции «бокс-ту-бокс» и схож с Диаби по габаритам и стилю игры.

Оберстон пришёл к интересным выводам. Понятно, что сезон Яя Туре был феноменальным в плане результативности, но по другим компонентам Диаби если и уступал Яя в своей выборке, то незначительно. В частности, Туре создавал для партнёров голевые шансы каждую 71,4 минуты. Диаби делал это каждые 76 минут. По ключевым передачам (key passes) француз даже обошёл Туре — каждые 83,4 минут на такой пас против 91,5.

Также Диаби успешнее вступал в отбор — 2,3 удачной попытки в среднем за 90 минут против 1,1 у Туре. По дриблингу Абу тоже предсказуемо лучше (всё-таки он был очень техничным) — 3,2 удачной попытки против 1,3. И это на выборке в 7287 минут против 2927 у Туре — то есть, по идее, цифры Диаби должны были размыться, но они выглядят стабильными и крепкими на такой относительно большой дистанции. Но мощнее всего Диаби ударил по Туре в общем сравнении по объему оборонительной работы.

Если суммировать все удачные действия подобного плана (выигранные отборы + выигранные верховые единоборства + заблокированные удары + выносы + заработанные фолы + перехваты мяча), то Диаби вообще выглядит монстром — 16,8 удачного действия каждые 90 минут против 4,6.

Общий вывод — при сравнимых с праймовым Яя Туре созидательных показателях Диаби регулярно выполнял сумасшедший объем оборонительной работы. Это живое воплощение практически идеального «бокс-ту-бокс». А если прибавить к этому исключительные технические навыки Диаби (его дриблинг реально был волшебным), то становится еще больше жаль от того, какого игрока потерял «Арсенал». И потеряла вообще вся АПЛ.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Ну а Дэн Смит, автор того самого подката, изменившего судьбу Диаби, так и не закрепился в составе «Сандерленда». В последний раз на высоком уровне Смит сыграл в возрасте 22 лет, когда провёл последнюю игру за шотландский «Абердин» в 2008 году. Дальше были низшие английские лиги, любительский уровень и четвертый дивизион чемпионата Австралии. В 2017 году Смит закончил карьеру и вернулся в Англию, где открыл бизнес по распылению красок. В одном из своих немногочисленных интервью он признавался, что история с нанесением травмы Диаби сильно повлияла не него психологически.

В феврале 2019-го Диаби ответил на вопрос, что бы он сказал Дэну Смиту: «Спасибо, что разрушил мою карьеру. Да нет, я шучу. С того момента мы не виделись и, честно говоря, я ничего против него не имею. Мне сказали, что он извинился, но лично я извинений не получал. Но это профессиональный спорт, такие вещи случаются, иногда футбол бывает жестоким. Так получилось, что я пострадал. Принимаю это и не держу зла. Это моя жизнь, моя история, как-то так».