Сборной России сделают прививки от коронавируса. Это безопасно?

В России, как и во многих странах мира, идёт масштабная вакцинация от коронавируса. Согласно данным российского фонда прямых инвестиций, финасирующего производство вакцины, более 1,5 млн человек уже привилось «Спутник V». В первую очередь вакцина положена врачам, учителям, работникам культуры, услуг, промышленности, транспорта и средств массовой информации.

Теперь очередь, кажется, дойдёт и до российских футболистов. РФС ведёт переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России о возможности первоочередной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России по футболу. Об этом «Чемпионату» рассказали в службе коммуникаций РФС. На главные вопросы о возможной вакцинации ответил врач сборной России Эдуард Безуглов.



– Вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии, – рассказывает Безуглов, – как только появилась такая возможность с помощью ФМБА и Минспорта приступить к практической реализации, мы это сделали.



– Какой вакциной планируете это сделать?

– Вероятнее всего, это будет «Спутник V». Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины.



– В какие сроки планируете это сделать?

– Футболисты находятся в разных городах, и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой, но речь идёт о ближайших неделях.



– С игроками уже обсуждали? Как они отреагировали?

– Все клубы за, так же, как и большинство футболистов.



Многие из них переболели, и у них сохраняется достаточно высокий титр антител. За этими ребятами вместе с клубными врачами мы будем осуществлять дополнительный мониторинг и решать вопрос о возможной вакцинации ближе к весне.



– Как отнёсся Черчесов?

– Позитивно. Сборная теряла важнейших игроков во время осенних матчей как раз из-за ковида, и главный тренер как никто другой знает, насколько важна вакцинация как с точки зрения сохранения здоровья, так и должной физической формы кандидатов в сборную.



– Нет ли опасений с точки зрения медицины, вакцина безопасна?

– Профиль безопасности отечественной вакцины ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Какие-то краткосрочные побочные эффекты всегда возможны, но в группе молодых здоровых спортсменов их риск минимальный, и все они не должны быть клинически значимыми.



В рамках отборного турнира к ЧМ-2022 24 марта сборная России сыграет в гостях с командой Мальты, 27 марта – со Словенией дома, а 30-го – со Словакией на выезде. Молодёжной сборной в марте тоже предстоит провести три матча, все – в рамках первого этапа чемпионата Европы среди команд до 21 года. 25 марта Россия сыграет с Исландией, 28-го – с Францией, а 31-го – с Данией.