«Феномен!» Бывшим нападающим «Ростова» восторгаются в Италии

Шомуродов так впечатлил, что его уже отправляют в «Ювентус»!

Экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов после перехода в «Дженоа» постепенно адаптируется к итальянскому футболу. 25-летний узбекский нападающий уже провёл в составе «грифонов» 12 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Итальянская пресса восхищается Шомуродовым, а некоторые СМИ даже сватают его в туринский «Ювентус».

«Главная надежда на спасение от вылета»

Накануне одна из ведущих итальянских спортивных газет La Gazzetta dello Sport опубликовала статью, подробно рассказав об адаптации Эльдора в Серии А. Автор Филиппе Гримальди назвал Шомуродова социальным феноменом на поле и главной надеждой на спасение команды от вылета, которая сейчас после 17 туров занимает 17 место в турнирной таблице.

«Шомуродов — социальный феномен и последняя надежда «Дженоа» на спасение и лучшее будущее. Этот гигант менее чем за половину сезона занял важное место в клубе и продолжает доказывать свою эффективность, окупая инвестированные в его трансфер средства. Парень, приехавший из другого мира в Геную, имеет огромное количество поклонников, особенно в социальных сетях генуэзского клуба.

Нынешний «Дженоа» предоставляет отличную возможность заявить о себе в Серии А, которой Эльдор пользуется. Он обладает элегантным стилем игры, часто меняет направления движения и отлично контролирует мяч», — говорится в материале.

Новый главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини доволен узбекским футболистом и полностью доверяет ему место в составе.

«Эльдор на тренировках показывает высококвалифицированный футбол. У него высокое качество игры и он блестяще демонстрирует это во время матчей», — отметил Баллардини после игры с «Лацио» (1:1).

По информации итальянской газеты, сейчас узбек усиленно занимается изучением итальянского языка, так как его уровень английского не позволяет ему до конца понять особенности тактики Баллардини. Во многом ему помогает молдавский защитник «Дженоа» Даниэл Думбравану — единственный, кто в клубе разговаривает на русском языке.

25-летний узбекский футболист сильно скучает по своему любимому блюду – плову. В Генуе его не найти, но Эльдор старается к этому привыкнуть. Пока же в клубе довольны игрой Шомуродова, но в то же время надеются на его дальнейший прогресс.

Шомуродова ждут в «Ювентусе»?

Несколько дней назад итальянское издание Tuttosport сообщило, что нападающий «Дженоа» привлёк внимание «Ювентуса» и даже вошёл в список игроков, которые могли бы усилить атаку туринского клуба.

«Выдаёт себя за итальянца и несёт бред». Агент Шомуродова жёстко наехал на Трабукки Нападающий ответил на критику голом — первым в Серии А.

Агент футболиста Кахор Муминов отказался комментировать эту информацию, а вот главный тренер «Ростова» Валерий Карпин положительно отреагировал на возможный интерес со стороны «Ювентуса».

«Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться – в лес не ходить», – сказал Карпин «СЭ».

В тот же день инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале написал, что переход Эльдора Шомуродова в «Ювентус» прямо сейчас маловероятен, при этом отметив, что имя футболиста могло фигурировать в туринском клубе.