У ЦСКА есть два кандидата в опорную зону. Что нужно знать о Данило и Круниче

В текущее трансферное окно клубы РПЛ ещё не совершали громких приобретений. Первым крупную сделку готов провернуть ЦСКА. «Армейцы» ведут переговоры сразу по двум игрокам — Данило из «Ниццы» и Раде Круничу из «Милана». Рассказываем, что о них нужно знать.

Главные задачи на зиму-2021. ЦСКА Гончаренко остался, и у него очень много работы. Трансферов летом было много, но нужны ещё.

Данило: был капитаном молодёжной сборной Бразилии, взял «Серебряный мяч» МЧМ-2015

На молодёжном уровне Данило подавал большие надежды. Уже в 17 лет он дебютировал за родной «Васко да Гама». Данило регулярно получал вызов в юношескую сборную Бразилии и хорошо себя там зарекомендовал. Подтверждением этому стал переход в «Брагу» в июле 2014 года. Цена вопроса составила 4,5 млн евро.



Звёздный час Данило пришёлся на молодёжный чемпионат мира 2015 года. На том турнире он был капитаном сборной Бразилии. Вместе с Данило в команде играли Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Андреас Перейра («Лацио», «МЮ») и хорошо знакомый российским болельщикам Малком, сейчас выступающий за «Зенит». Бразильцы дошли до финала МЧМ-2015, где в дополнительное время уступили сборной Сербии (1:2). По итогам турнира Данило получил «Серебряный мяч», а лучшим игроком стал малиец Адама Траоре.



Также Данило играл за «Валенсию», «Бенфику» и льежский «Стандард» на правах аренды. Летом 2018 года он окончательно покинул «Брагу», перебравшись в «Ниццу». Французскому клубу трансфер обошёлся в 10 млн евро. Однако самый успешный сезон (2017/2018) бразилец провёл всё-таки в Португалии: 46 матчей, 4 гола и 5 результативных передач.



Таблица переходов РПЛ



Данило в феврале исполнится 25 лет, его основная позиция — опорник. Чуть реже он действует в центре полузащиты, способен также сыграть в обороне. В текущем сезоне Данило вышел на поле всего 4 раза в матчах за «Ниццу», не отметившись результативными действиями. Большую часть встреч он пропустил из-за травмы бедра.



Как сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией, ЦСКА близок к закрытию сделки по Данило. Если клубы смогут договориться, то хавбек пополнит состав «армейцев» на правах аренды. При этом ЦСКА будет иметь право выкупа. Общая сумма трансфера может составить порядка 10 млн евро.

Альтернатива Данило — Раде Крунич из «Милана»

Запасным вариантом для «армейского» клуба является Раде Крунич, выступающий за «Милан». Он старше Данило (27 лет) и больше нацелен на атаку. Вообще, Крунич универсал — может сыграть практически на любой позиции в середине поля. В текущем сезоне он действовал в опорной зоне, в центре, на левом фланге полузащиты и даже был «десяткой».



Крунич забил 2 мяча в 18 матчах за сборную Боснии и Герцеговины. В «Милане» он с лета 2019 года, но своим в команде пока так и не стал. За полтора сезона Крунич вышел в основе лишь 13 раз. Всего же на его счету 38 матчей за «Милан», 1 гол и 1 результативная передача. Куда успешнее он выступал за «Эмполи». Например, в сезоне-2018/2019 Раде провёл 33 матча в Серии А, забил 5 мячей и отдал 6 ассистов.

Недавно в итальянской прессе появилась информация, что Крунич может покинуть «Милан». Интерес к хавбеку проявлял «Торино». «Россонери» планировали включить Раде в сделку по защитнику «быков» Николя Н'Кулу. В межсезонье «Фрайбург» предлагал за боснийца 8 млн евро, но «Милан» отказался его продавать. Transfermarkt оценивает Крунича в 6 млн евро.



Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА рассматривает Крунича как альтернативу Данило — на случай, если переговоры с «Ниццей» зайдут в тупик. Раде также планируют взять в аренду с правом выкупа. Если же «армейский» клуб договорится и по Данило, и по Круничу, то придётся выбирать кого-то одного.