Был в бронзовой сборной России на Евро, а потом играл за птицефабрику. Куда пропал Адамов

Не так давно мы вспоминали о Дмитрии Торбинском, одном из героев «бронзового» для нашей сборной чемпионата Европы 2008 года. Автор победного мяча в ворота голландцев вместе с семьёй перебрался в США, где тренирует молодёжку «Майами Юнайтед». Наш сегодняшний герой тоже был в составе той сборной. Правда, запомнился разве что курьёзом. Рассказываем, как сложилась карьера Романа Адамова и чем он занимается сейчас.

Забил главный гол России на Евро и уехал в США. Как сложилась судьба Торбинского Из «Спартака» Дмитрий уходил с громким скандалом.

Детство и начало карьеры. В команде Леонида Слуцкого он обыгрывал «Интер»

В футбол Адамов попал случайно. Обычная практика — в школу пришёл тренер местной секции Владимир Гаркавченко. «Сам я, наверное, не додумался бы пойти и записаться в футбол», — признавался Роман в беседе с «СЭ». В детстве он был задирой и, по собственным признаниям, «ввязывался в драки через два дня на третий». Так драться любил, что чуть не ушёл в 10 лет из футбола в тхэквондо. Когда об этом узнал тренер – поставил ультиматум. Адамов выбрал футбол. И, как оказалось, не зря: на детско-юношеском уровне он показывал хорошие результаты, много забивал и неоднократно становился лучшим игроком на всевозможных турнирах.



Благодаря первому тренеру Адамов оказался в волгоградской «Олимпии», где в ту пору практиковал Леонид Слуцкий (они с Гаркавченко вместе учились в институте). «Когда позвали в Волгоград, я ответил, что никуда не поеду", — вспоминал Роман. «А в футбол играть хочешь?» — спросил отец. «Хочу». — «Тогда собирай вещи и поехали».



Вместе с «Олимпией» Адамов объездил пол-Европы. Обыгрывали всех подряд! «Помню, приехали на матчи с «Интером». В дороге трое суток провели. Думали, играть через день, а нам сказали: «Матч состоится сегодня». Игру хотел посмотреть Массимо Моратти, президент «Интера». Так мы вышли и обыграли их 3:0!» — вспоминал Адамов в одном из своих ранних интервью.

В 2007 году Роман стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Уже в 17 лет Адамов дебютировал на взрослом уровне. Из «Олимпии» юный форвард отправился прямиком в «Шахтёр», но играл там лишь за вторую команду. Спустя год вернулся на родину, в «Ростсельмаш». В сезоне-2001 он провёл 21 матч в чемпионате России, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.



Спустя 4 года Адамов оказался в «Тереке». Оттуда он перебрался в «Москву», где и прошли лучшие годы его карьеры. В сезоне-2007 Роман забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром РФПЛ, за компанию со спартаковцем Романом Павлюченко.

Как сейчас выглядят лучшие бомбардиры чемпионата России 2000-х Некоторые из них не могут расстаться с футболом до сих пор.

Ни до, ни после этого Адамов больше не показывал столь результативной игры. Видимо, сказался фактор тренера. Ведь в «Москве» его наставлял и направлял хорошо знакомый с детства Слуцкий.



«Поначалу я не проходил в состав, — вспоминал Роман. — Видимо, Слуцкий боялся упрёков — мол, будут говорить, что он тащит в основу своего любимчика. Поэтому и общался со мной меньше, чем с другими ребятами, и ругал чаще, чем кого-либо. Но мне всё равно было комфортно с ним работать».

Поездка на Евро-2008 и легендарный пас Хиддинку

Весной 2008 года Роман дебютировал в составе сборной России, однако тот вызов в национальную команду не был для него первым. Четырьмя годами ранее Георгий Ярцев взял Адамова на матч против Японии. «Недавно в каком-то телерепортаже сказали: «Адамов дебютировал в сборной Хиддинка». Но я не обижаюсь. Я не злопамятный, у меня просто память хорошая», — сказал Георгий Александрович в интервью «Комсомольской правде».



«Конечно, приглашение Ярцева было авансом, — уточняет Роман. — Тогда я не заслуживал играть в сборной. А Хиддинк, думаю, хотел поближе посмотреть, что я собой представляю». Голландский специалист остался доволен работой Адамова на сборах и включил в заявку на Евро-2008.



На самом турнире Адамов вышел лишь раз — в первом матче против сборной Испании (1:4). На 70-й минуте, при счёте 0:2 в пользу испанцев, он заменил Владимира Быстрова. А через пару минут Роман сотворил настоящее чудо, отдав передачу… на Гуса Хиддинка.

Сам Адамов не любит вспоминать тот пас. «Я получил мяч и услышал голос Анюкова справа. Он раз пять крикнул мне: «Дай! Дай! Дай!» Я посмотрел вперёд — никого, поэтому и отдал на голос. А Анюк, оказывается, уже встал», — рассказал он в интервью нашему сайту.



Хиддинк же после матча отшутился: «Адамов вышел и сразу отдал мне хороший пас. Но, к сожалению, я уже не играю». При этом голландец отметил роль Романа в голе, забитом его тёзкой Павлюченко. «Своим старанием Адамов во многом обеспечил тот угловой, после которого Широков отдал голевой пас на Павлюченко. Так что он внёс свой положительный вклад», — похвалил игрока Хиддинк.

Чехия, птицефабрика и ФНЛ. Завершение карьеры

Ещё по ходу Евро Адамов стал игроком «Рубина». В казанском клубе у форварда возникли проблемы: он редко выходил в основе, будучи, по сути, сменщиком Александра Бухарова. Зачастую Роман оставался в запасе, результативность автоматически упала.



Однако, несмотря на все сложности, Адамов всё-таки помог «Рубину» взять своё первое золото. 2 ноября 2008 года, за три тура до конца чемпионата, казанцы обыграли в гостях «Сатурн» со счётом 2:1. Роман поучаствовал в обоих голах — сначала забил сам, а потом выполнил передачу на Кабзе, который ассистировал Милошевичу. Именно в Раменском подопечные Курбана Бердыева и обеспечили себе титул.



Затем Адамова отдали в аренду «Крыльям Советов». Чуть позже он вернулся в «Ростов», где выдал неплохой сезон-2010/2011: 50 матчей, 16 голов, 8 ассистов. После этого в карьере Адамова произошёл спад. Покинув «Ростов», он отправился в Чехию. Там недолго выступал за «Викторию» (Пльзень). «Поначалу было тяжело морально, — признавался он в 2016 году «Чемпионату». — Сразу повреждение получил, долго восстанавливался. Потом начал выползать, в составе появляться. Мы уже обсуждали с клубом продление контракта, но случился перелом ноги…»



Казалось, что с футболом покончено. Роман даже отправился на тренерские курсы, но внезапно пригласили в любительский клуб ТПФ. За аббревиатурой скрывается немного комичное для профессионального игрока название — «Таганрогская птицефабрика». Команда выступала на первенство Ростовской области. «У меня тогда была конкретная задача — поддержать форму, пока я без клуба. Чтобы жиром не заплыть, понимаете? У меня сейчас абсолютно нет лишнего веса!» — объяснял свой выбор Адамов.

Зимой 2014 года Роман перешёл в «Сибирь», однако после перелома ноги организм «просто встал». «Я пытался вернуться в футбол через первую лигу, но понял, что уже всё, — сожалел Адамов. — Планировал играть до 33-34 лет, а закончил, по сути, в 31 год. Поездка в «Сибирь» была агонией. А просто так ковыряться где-то не хотелось».

Чем сейчас занимается Роман Адамов

В январе 2015 года Адамов окончательно завязал с футболом. Первое время он просто отдыхал. «За два года был только на одном матче, когда играли Англия и Россия (на Евро-2016. — Прим. «Чемпионата»). А так на футбол вообще не хожу. И то поехал не столько для себя, сколько ради жены — хотел показать ей, что такое большой футбол», — признался Роман.



Через два года после окончания карьеры Адамова позвали в «Ростов». Он недолго помогал Леониду Кучуку в первой команде, после чего возглавил клубную академию. Впрочем, в начальниках Роман проходил недолго – летом 2020 года покинул свой пост. «Благодарим Романа Станиславовича за вклад, внесённый в развитие академии «Ростова», и желаем ему успехов в будущем. Наши двери для него всегда открыты!» — проводил его официальный сайт клуба.

С тех пор Адамов нигде не «всплыл». Он вообще буквально пропал – на звонки и сообщения не отвечает; даже в пресс-службе «Ростова» затруднились сказать, где он живёт и чем сейчас занимается. Ведущий телеграм-канала «Жёлто-синие будни» Никита Кириленко немного прояснил ситуацию: «Видимо, он просто отдыхает и занимается своим бизнесом. У него в Ростове-на-Дону свой ресторан». Кроме того, в декабре 2019 года у Адамова родился сын. Теперь Роман, по всей видимости, больше уделяет времени своей семье. В футбол он наигрался вдоволь — можно и отдохнуть".