Был в бронзовой сборной России на Евро, а потом играл за птицефабрику. Куда пропал Адамов

Не так давно мы вспоминали о Дмитрии Торбинском, одном из героев «бронзового» для нашей сборной чемпионата Европы 2008 года. Автор победного мяча в ворота голландцев вместе с семьёй перебрался в США, где тренирует молодёжку «Майами Юнайтед». Наш сегодняшний герой тоже был в составе той сборной. Правда, запомнился разве что курьёзом. Рассказываем, как сложилась карьера Романа Адамова и чем он занимается сейчас.
Детство и начало карьеры. В команде Леонида Слуцкого он обыгрывал «Интер»
В футбол Адамов попал случайно. Обычная практика — в школу пришёл тренер местной секции Владимир Гаркавченко. «Сам я, наверное, не додумался бы пойти и записаться в футбол», — признавался Роман в беседе с «СЭ». В детстве он был задирой и, по собственным признаниям, «ввязывался в драки через два дня на третий». Так драться любил, что чуть не ушёл в 10 лет из футбола в тхэквондо. Когда об этом узнал тренер – поставил ультиматум. Адамов выбрал футбол. И, как оказалось, не зря: на детско-юношеском уровне он показывал хорошие результаты, много забивал и неоднократно становился лучшим игроком на всевозможных турнирах.
Благодаря первому тренеру Адамов оказался в волгоградской «Олимпии», где в ту пору практиковал Леонид Слуцкий (они с Гаркавченко вместе учились в институте). «Когда позвали в Волгоград, я ответил, что никуда не поеду", — вспоминал Роман. «А в футбол играть хочешь?» — спросил отец. «Хочу». — «Тогда собирай вещи и поехали».
Вместе с «Олимпией» Адамов объездил пол-Европы. Обыгрывали всех подряд! «Помню, приехали на матчи с «Интером». В дороге трое суток провели. Думали, играть через день, а нам сказали: «Матч состоится сегодня». Игру хотел посмотреть Массимо Моратти, президент «Интера». Так мы вышли и обыграли их 3:0!» — вспоминал Адамов в одном из своих ранних интервью.
В 2007 году Роман стал лучшим бомбардиром чемпионата России
Уже в 17 лет Адамов дебютировал на взрослом уровне. Из «Олимпии» юный форвард отправился прямиком в «Шахтёр», но играл там лишь за вторую команду. Спустя год вернулся на родину, в «Ростсельмаш». В сезоне-2001 он провёл 21 матч в чемпионате России, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.
Спустя 4 года Адамов оказался в «Тереке». Оттуда он перебрался в «Москву», где и прошли лучшие годы его карьеры. В сезоне-2007 Роман забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром РФПЛ, за компанию со спартаковцем Романом Павлюченко.
Ни до, ни после этого Адамов больше не показывал столь результативной игры. Видимо, сказался фактор тренера. Ведь в «Москве» его наставлял и направлял хорошо знакомый с детства Слуцкий.
«Поначалу я не проходил в состав, — вспоминал Роман. — Видимо, Слуцкий боялся упрёков — мол, будут говорить, что он тащит в основу своего любимчика. Поэтому и общался со мной меньше, чем с другими ребятами, и ругал чаще, чем кого-либо. Но мне всё равно было комфортно с ним работать».
Поездка на Евро-2008 и легендарный пас Хиддинку
Весной 2008 года Роман дебютировал в составе сборной России, однако тот вызов в национальную команду не был для него первым. Четырьмя годами ранее Георгий Ярцев взял Адамова на матч против Японии. «Недавно в каком-то телерепортаже сказали: «Адамов дебютировал в сборной Хиддинка». Но я не обижаюсь. Я не злопамятный, у меня просто память хорошая», — сказал Георгий Александрович в интервью «Комсомольской правде».
«Конечно, приглашение Ярцева было авансом, — уточняет Роман. — Тогда я не заслуживал играть в сборной. А Хиддинк, думаю, хотел поближе посмотреть, что я собой представляю». Голландский специалист остался доволен работой Адамова на сборах и включил в заявку на Евро-2008.
На самом турнире Адамов вышел лишь раз — в первом матче против сборной Испании (1:4). На 70-й минуте, при счёте 0:2 в пользу испанцев, он заменил Владимира Быстрова. А через пару минут Роман сотворил настоящее чудо, отдав передачу… на Гуса Хиддинка.
Сам Адамов не любит вспоминать тот пас. «Я получил мяч и услышал голос Анюкова справа. Он раз пять крикнул мне: «Дай! Дай! Дай!» Я посмотрел вперёд — никого, поэтому и отдал на голос. А Анюк, оказывается, уже встал», — рассказал он в интервью нашему сайту.
Хиддинк же после матча отшутился: «Адамов вышел и сразу отдал мне хороший пас. Но, к сожалению, я уже не играю». При этом голландец отметил роль Романа в голе, забитом его тёзкой Павлюченко. «Своим старанием Адамов во многом обеспечил тот угловой, после которого Широков отдал голевой пас на Павлюченко. Так что он внёс свой положительный вклад», — похвалил игрока Хиддинк.
Чехия, птицефабрика и ФНЛ. Завершение карьеры
Ещё по ходу Евро Адамов стал игроком «Рубина». В казанском клубе у форварда возникли проблемы: он редко выходил в основе, будучи, по сути, сменщиком Александра Бухарова. Зачастую Роман оставался в запасе, результативность автоматически упала.
Однако, несмотря на все сложности, Адамов всё-таки помог «Рубину» взять своё первое золото. 2 ноября 2008 года, за три тура до конца чемпионата, казанцы обыграли в гостях «Сатурн» со счётом 2:1. Роман поучаствовал в обоих голах — сначала забил сам, а потом выполнил передачу на Кабзе, который ассистировал Милошевичу. Именно в Раменском подопечные Курбана Бердыева и обеспечили себе титул.
Затем Адамова отдали в аренду «Крыльям Советов». Чуть позже он вернулся в «Ростов», где выдал неплохой сезон-2010/2011: 50 матчей, 16 голов, 8 ассистов. После этого в карьере Адамова произошёл спад. Покинув «Ростов», он отправился в Чехию. Там недолго выступал за «Викторию» (Пльзень). «Поначалу было тяжело морально, — признавался он в 2016 году «Чемпионату». — Сразу повреждение получил, долго восстанавливался. Потом начал выползать, в составе появляться. Мы уже обсуждали с клубом продление контракта, но случился перелом ноги…»
Казалось, что с футболом покончено. Роман даже отправился на тренерские курсы, но внезапно пригласили в любительский клуб ТПФ. За аббревиатурой скрывается немного комичное для профессионального игрока название — «Таганрогская птицефабрика». Команда выступала на первенство Ростовской области. «У меня тогда была конкретная задача — поддержать форму, пока я без клуба. Чтобы жиром не заплыть, понимаете? У меня сейчас абсолютно нет лишнего веса!» — объяснял свой выбор Адамов.
Зимой 2014 года Роман перешёл в «Сибирь», однако после перелома ноги организм «просто встал». «Я пытался вернуться в футбол через первую лигу, но понял, что уже всё, — сожалел Адамов. — Планировал играть до 33-34 лет, а закончил, по сути, в 31 год. Поездка в «Сибирь» была агонией. А просто так ковыряться где-то не хотелось».
Чем сейчас занимается Роман Адамов
В январе 2015 года Адамов окончательно завязал с футболом. Первое время он просто отдыхал. «За два года был только на одном матче, когда играли Англия и Россия (на Евро-2016. — Прим. «Чемпионата»). А так на футбол вообще не хожу. И то поехал не столько для себя, сколько ради жены — хотел показать ей, что такое большой футбол», — признался Роман.
Через два года после окончания карьеры Адамова позвали в «Ростов». Он недолго помогал Леониду Кучуку в первой команде, после чего возглавил клубную академию. Впрочем, в начальниках Роман проходил недолго – летом 2020 года покинул свой пост. «Благодарим Романа Станиславовича за вклад, внесённый в развитие академии «Ростова», и желаем ему успехов в будущем. Наши двери для него всегда открыты!» — проводил его официальный сайт клуба.
С тех пор Адамов нигде не «всплыл». Он вообще буквально пропал – на звонки и сообщения не отвечает; даже в пресс-службе «Ростова» затруднились сказать, где он живёт и чем сейчас занимается. Ведущий телеграм-канала «Жёлто-синие будни» Никита Кириленко немного прояснил ситуацию: «Видимо, он просто отдыхает и занимается своим бизнесом. У него в Ростове-на-Дону свой ресторан». Кроме того, в декабре 2019 года у Адамова родился сын. Теперь Роман, по всей видимости, больше уделяет времени своей семье. В футбол он наигрался вдоволь — можно и отдохнуть".
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