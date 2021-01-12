ЦСКА может совершить ошибку. Очень странный список опорников

Как и ожидалось, ЦСКА даже после очень бурного трансферного лета проявляет активность на зимнем рынке. Клуб хочет усилить опорную зону, и за два последних дня в СМИ всплыли фамилии потенциальных кандидатов: Данило Барбоза из «Ниццы», Раде Крунич из «Милана» и Нета Лави из «Маккаби».

ЦСКА нужен опорник. Здесь все инсайды о переговорах Сейчас есть два основных кандидата на одно место.

Для начала важно разобраться: зачем ЦСКА, где и так много центральных полузащитников (Обляков! Ахметов! Дзагоев! Марадишвили! Бистрович!), нужен ещё один? Ответ заключается в стилистике недостающего исполнителя: из перечисленных разве что Марадишвили выдаёт оборонительный объём, все остальные опорники качественнее играют конструктивную роль: продвижение мяча, доставка его к чужой штрафной и так далее.



Отчасти опорником для баланса можно назвать ещё и Бистровича, но хорват перестал развиваться, мало играет – и его надо бы отдать в аренду или продать. А ЦСКА взамен должен получить футболиста конкретного профайла: в идеале это должна быть «шестёрка», посаженная в глубину поля и страхующая партнёров в момент собственных атак, способная качественно отбирать мяч и покрывать пространство без мяча.



В идеале у футболист не должен быть совсем слабым на мяче, всё-таки ЦСКА при Гончаренко старается играть в весёлый футбол – и один чересчур ограниченный игрок в центральной зоне может испортить всю систему.

Странность №1. Главный претендент подвержен травмам и имеет отрицательную динамику роста

Кандидатом номер один зарубежные СМИ, да и источники «Чемпионата», называют бразильца Данило Барбозу из «Ниццы». Футболист когда-то подавал сумасшедшие надежды и пользовался спросом в Европе, но в его карьере уже три-четыре года наблюдается застой. Основная причина – травмы, мучающие игрока на протяжении почти всего его французского периода карьеры.

За два года Данило провёл чуть больше 1500 минут во всех турнирах, в текущем сезоне у него набралось всего четыре игры в Лиге 1. Причём пропустил он и отрезок начиная с декабря по сегодняшние дни. Проблемы самые разные: и мышцы бедра, и связки колена. Все они мешают футболисту набрать тонус и начать показывать цельный футбол. Последний внятный длительный отрезок у Данило был в «Браге» в сезоне-2017/2018.

У ЦСКА есть два кандидата в опорную зону. Что нужно знать о Данило и Круниче Бывший капитан бразильской молодёжки или одноклубник Ибрагимовича?

И вроде бы можно понадеяться, что травмы наконец-то закончатся, тщательно провести медобследование, но разве ЦСКА не обжигался с такими приобретениями в последние годы? Неужели клуб снова готов рисковать? Не сомневаюсь, что всю необходимую информацию скаутский отдел собрал – интересно будет почитать оценку ситуации со здоровьем, если трансфер всё-таки состоится.

Странность №2. Главный претендент редко используется в опорной зоне в последний год

Это тоже важный нюанс: в 2020-м в «Ницце» Данило крайне редко играл опорным полузащитником. Из актуальных полноценных матчей только один, с «Байером» в Лиге Европы, проведённый в начале декабря. Остальные 14 выходов в стартовом составе в официальных турнирах – матчи в роли центрального защитника, как в тройке, так и в паре. Ранее в «Ницце» Данило часто использовался как «восьмёрка».



То есть у аналитиков ЦСКА было не так много актуальной информации по поводу игры Данило в опорной зоне – и это очевидный минус. В футболе нет застывшей формы, а здесь ещё футболист лечился и восстанавливался. Оглядываться на оптимальные, но не подтверждённые стабильной игрой возможности – рискованный метод при селекции.

Странность №3. Главный претендент в опорную зону перестал быть классической «собакой»

По профайлу Данило отчасти похож на требуемого для системы футболиста, но совершенно нет уверенности, что это лучшая кандидатура, представленная на рынке. Тем более 10 млн евро, о которых пишут СМИ, вовсе не копейки.



В созидании у Данило на протяжении всего французского этапа прослеживались проблемы: он очень мало и боязливо двигал мяч, редко пасовал в финальную треть, зато отдавал много передач ближнему и отнимал у команды темп, паниковал при чужом давлении и необходимости разворачиваться. Когда Данило развёрнут лицом к чужим воротам, он способен выполнить качественное конструктивное действие – но всё равно есть подозрения, что это не лучшая опция для развития атаки.



Оборонительные характеристики допустимые: подстраховывает, отнимает, перехватывает неплохо, добегает и старается. Атлетичный и жесткий. Хотя в текущем состоянии тоже не топ-уровень, если сравнивать с Барриосом или Вернблумом. Хотелось бы ещё больше динамики, координации и мощи. Это игрок с претензиями на статус «собаки», но до него всё же недотягивающий.

Странность №4. Второй претендент – игрок совсем другого типажа

Вторым кандидатом значится Крунич – и это удивляет не меньше, чем прогнозирующиеся сложности с Данило. Напомню, что пару лет назад Крунич фигурировал в списках «Спартака». Но значился там как… атакующий центральный полузащитник. В «Эмполи» Раде часто играл во второй линии атаки (то есть сразу под центральными нападающими), совершал много включений в штрафную, забегов с мячом, бил по воротам.



В «Милане» Крунича чуть опустили вниз, но и там он играет «восьмого номера», а не «шестёрку». Босниец динамичен, обеспечивает большой объём перемещений на рывках и спринтах, а также единоборств, и его совершенно нет смысла ограничивать и привязывать к глубине поля. Наоборот, чем больше он будет двигаться и заполнять зоны в финальной трети и в штрафной, тем будет полезнее для системы.



То есть в одном и том же списке – два игрока совершенно разной стилистики. Это выглядит немного странно, учитывая, что типаж новичка изначально должен быть чётко обозначен. А здесь на выбор словно телевизор или игровая приставка.

Главные задачи на зиму-2021. ЦСКА Гончаренко остался, и у него очень много работы. Трансферов летом было много, но нужны ещё.

ЦСКА в последние годы перестал быть примером для подражания в селекции, ошибок клуб совершал много. Даже в текущем сезоне ни одно из статусных приобретений пока не сработало. Очень не хочется, чтобы с опорником красно-синие тоже промахнулись.



Если исходить из попавшего в СМИ списка, вероятность ошибки выше среднего.