Анчелотти выпустил на игру четырёх центральных защитников! И выиграл

Матч «Вулверхэмптона» с «Эвертоном» — не совсем то событие, которое требует обязательного отчёта в крупных иностранных медиа. И даже отличный старт «Эвертона» вряд ли может это изменить. Да, команда в середине января по-прежнему всерьёз претендует на место в Лиге чемпионов, но обычно это повод для одного-двух материалов за сезон: чтобы рассказать о базовых принципах игры и об их развитии. Один уже был.

«Эвертон» лидирует в АПЛ. Как это получилось? Конечно, фавориты подвели. Но не только.

Но у этой игры есть одна особенность. Угадав правильный состав (и расстановку) «Эвертона» на матч с «Вулверхэмптоном», можно было заработать состояние. Хотя Карло Анчелотти не стал жертвой какой-то особенной эпидемии травм: он не мог рассчитывать на Аллана и Калверт-Льюина, это серьёзные потери, но обоих есть кем заменить по позиции. Не мог сыграть ещё Джонджо Кенни, но его нельзя отнести к основной обойме. В общем, состав вроде бы читался. Но тренер принял сразу несколько неожиданных решений.

Люка Динь поправился после травмы голеностопа – в это трудно поверить, учитывая, что официальное заключение врачей «Эвертона» давало прогноз на его возвращение не раньше середины февраля. Но он восстановился с огромным опережением графика – и Анчелотти убрал его из защиты. Динь расположился на левом краю полузащиты. А в защите его заменил Бен Годфри, номинальный центрбек.

Остался в запасе Шеймус Коулмен. Конечно, он уже на настолько безоговорочный игрок основы, как раньше, но и в 32 года приносит пользу. С начала сезона он семь раз закрыл правую бровку с первых минут и дважды после выходов на замену. На этой позиции у Анчелотти играли разные футболисты, но так много – только он. Вместо Коулмена на бровке играл Мэйсон Холгейт. Ещё один номинальный центральный защитник – то есть «Эвертон» вышел на матч с четырьмя ЦЗ.

Уже впечатляет, но Анчелотти пошёл по пути экспериментов настолько далеко, насколько ему хватало игроков. Вместо Аллана мог бы сыграть Андре Гомеш, в крайнем случае Гильфи Сигурдссон, но вышел Том Дэвис – футболист, который не в каждой команде Чемпионшипа был бы основным. Сигурдссон всё-таки вышел – но только в центре нападения, вместе с Хамесом Родригесом. Зато в запасе остался Ришарлисон. Он был категорически не в форме в последнем матче (с «Вест Хэмом»), поэтому решение в целом понятное. Но в том-то и дело: каждое решение по отдельности выглядит объяснимо, но все вместе они производят такое впечатление, как будто Анчелотти струсил.

Четыре центральных защитника, защитник в полузащите и два полузащитника в нападении – такая осторожность переходит за пределы собственно осторожности и, пожалуй, скорее напоминает панику.

Ход матча подтверждал опасения. «Эвертон» играл категорически несмело: отдал территорию и даже меньше владел мячом, хотя с «Вулверхэмптоном» это нетривиальная задача. На шестой минуте Алекс Ивоби придумал гол: разогнал с Хамесом атаку на правой бровке, а потом по сложной траектории рванул в центр штрафной, сбив с толку всю оборону.

Это было единственное более-менее осмысленное действие «Эвертона» в атаке за целый тайм. Позиционные атаки отсутствовали как класс. Помимо гола, «Эвертон» до перерыва вымучил ещё только один удар с игры. Пара центральных защитников Кин – Мина сделала 100 передач, почти 40% от общего количества. Игру на удержание можно было бы понять, если бы команда выигрывала, но «Вулверхэмптон» быстро сравнял счёт. Кстати, гол показал неоднозначность решения выпустить четырёх центральных защитников.

Холгейт и Годфри, номинальные фулбеки, жались к центру. В голевом эпизоде они оба зачем-то стояли в створе ворот – то есть вели себя как классические центрбеки. В итоге Айт Нури свободно прорвался по левому флангу, а на противоположном фланге так же свободно чувствовал себя Невеш, который замкнул подачу. Между ними было максимум 20 метров, но в них уместились девять полевых игроков «Эвертона».

Второй тайм стал органичным продолжением первого. Гости меньше владели мячом, а когда атаковали, то пытались доставить мяч Диню или Ивоби в расчёте на подачу или прорыв. При этом компактность «Эвертона» в защите уже не была такой чрезмерной, и поэтому атаки «Вулверхэмптона» в основном замедлялись в центральной трети поля.

С первых минут Анчелотти играл на ничью с 13-й командой чемпионата, поэтому итоговая победа выглядит немного нелогично. Но и несправедливой её трудно назвать.

«Эвертон» больше не допустил ни одного провала, как в эпизоде с голом Невеша, а гол после углового – классика команды при Анчелотти. На данный момент по количеству голов после стандартов «Эвертон» — первый в АПЛ.

Впечатляет, что голы головой после навесов никуда не делись даже после травмы Калверт-Льюина. Ещё больше впечатляет, что «Эвертон» после 17 туров забрался на промежуточное четвёртое место (ниже пятого не упадёт). При этом команда потеряла лучшего бомбардира и главного опорника и играет в предельно неамбициозный футбол. Другими словами, все те, кто говорит, что Анчелотти пользуется устаревшими методами, видимо, правы. Его стиль действительно трудно назвать открытием – скорее, это последовательная осторожность во всём. Вот только соперникам «Эвертона» от этого не легче.