Чемпион мира пришёл в «МЮ» в один день с Криштиану. Теперь Клеберсона мало кто помнит

Есть такие картинки, которые врезаются в память и стоят перед глазами даже годы спустя. Лето 2003-го - Алекс Фергюсон на «Олд Траффорд» представляет очередных новичков «Манчестер Юнайтед». По левую руку от сэра тинейджер из Португалии, как говорят, многообещающий талант — атакующий полузащитник из лиссабонского «Спортинга» Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Слева — опорник сборной Бразилии на золотом чемпионате мира 2002 года Жозе Клеберсон Перейра.

О Роналду было известно, что он тёзка великого бразильца, совсем недавно выдавшего на «Олд Траффорд» настоящий гала-концерт (в апреле 2003-го Зубастик в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, играя за «Реал», отгрузит «дьяволам» три мяча). Сам португалец покорил «Юнайтед» фантастически яркой игрой в летнем товарняке, когда своими финтами и скоростью чуть не свёл с ума защитника Джона О’Ши. Фергюсон сразу после матча в Лиссабоне заявит клубным боссам, что без контракта с чудо-мальчишкой, сколько бы он ни стоил, домой не вернётся.

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18-летний Криштиану, за которого «МЮ» отвалит 12 млн фунтов, приедет в Манчестер вместе с мамой и сестрой. Местной прессе он покажется субтильным и даже — как напишет кто-то из английских журналистов — слишком смазливым для АПЛ.

Фото: Matthew Peters/Getty Images

Другое дело – 23-летний Клеберсон. Могучий центральный полузащитник, за которого «МЮ» тоже заплатит хорошие деньги – 6,5 млн «Атлетико Паранаэнсе». В отличие от дерзкого юнца он, сыгравший все 90 минут в золотом финале ЧМ, сразу будет рассматриваться как игрок стартового состава и замена разжалованному капитану Рою Кину.

Они стояли рядом, широко улыбаясь, и никто, включая маэстро Ферги, даже представить не мог, какую пропасть совсем скоро проложит между ними жизнь. Что прыщавому подростку с Мадейры суждено стать уникальной голевой машиной и величайшей звездой в истории футбола (как сегодня утверждают некоторые статистики – лучшим бомбардиром всех времён), а у Клеберсона, по сути, всё самое хорошее будет уже позади.

Во второй игре за «МЮ» он получит травму, и за два года в Англии проведёт всего 30 матчей. Летом 2005-го «Юнайтед» избавится от бразильца, продав его в «Бешикташ» всего за 2 млн. Потом будет возвращение домой, и скромное завершение карьеры в 36 лет в низшей футбольной лиге США.

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Фергюсон вспомнит про Клеберсона в автобиографии, когда заведёт речь о прочих своих трансферных ошибках (Верон, Боснич, Джемба-Джемба…), и попытается объяснить, почему же у бразильца не получилось на «Олд Траффорд»: «Мы подписали его после хорошего выступления за сборную на чемпионате мира, когда искали замену Кину. Клеберсон был талантлив. Но мы купили его слишком рано. Когда парень прилетел, оказалось, что он женат на 16-летней девчонке. Она перевезла с собой всю свою семью. В предсезонном лагере в португальском Вале до Лобо только футболисты допускались на завтрак перед тренировкой. Клеберсон привёл отчима. Казалось, он просто не замечал наших правил. Симпатичный парень, но ему не хватало дисциплины даже для того, чтобы выучить английский. В играх он демонстрировал отличную физическую готовность и высокий технический уровень, но в жизни никак не мог взять себя в руки».

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Относиться ко всему несерьёзно – это и сейчас свойственно Клеберсону. Недавно он заявил, что в его переходе в «МЮ» виноват… Роналдиньо: «Мной интересовались «Манчестер» и «Лидс». Это был несложный выбор, но случилась забавная история. Когда интерес «Юнайтед» ко мне подтвердился, я находился в сборной. Мы как раз общались с Роналдиньо и его братом. Роналдиньо сказал: «Они хотят подписать нас обоих». Я ответил: «Хорошо, тогда вперёд!» Я был так рад, что он перейдёт в «МЮ» вместе со мной. Я вернулся в Бразилию и продолжал вести переговоры, но Роналдиньо одурачил меня и отправился играть в тёплую Барселону! А меня отправил в Манчестер. Мы до сих пор шутим с ним по этому поводу».

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Ещё Клеберсон рассказал, как игроки «МЮ» — он, Форлан и Форчун — шутили над Криштиану: «У нас был один прикол, который Роналду очень не любил. Мы говорили ему, что Фигу во всём лучше него. Он всегда очень обижался на это. Когда Луиш забивал гол или отдавал передачу, мы всегда включали Криштиану эти моменты или показывали новости. Ему это сильно не нравилось и раздражало – со стороны это выглядело забавно».

Похоже, весельчак бразилец так и не понял, какую забавную шутку сыграла с ним судьба. Она подарила ему одну дорогу с тем, кто станет РОНАЛДУ. А он так и остался Клеберсоном.