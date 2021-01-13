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На «Матч ТВ» по указу Алексея Миллера запретили список из 39 англицизмов, реакция Тины Канделаки

Новые правила для комментаторов
София Михайлова
Запретные слова. «Матч ТВ» ввёл новые правила для комментаторов
Говорят, что это прямое указание от Алексея Миллера.
Футбол / Прочие турниры 0
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На федеральном спортивном канале переворот – в эфире теперь нельзя будет употреблять ряд англицизмов. Журналист Станислав Гридасов в своём телеграм-канале сообщил, что это прямой указ Алексея Миллера: мол, руководителю «Газпрома» уж очень не нравятся иностранные слова в телетрансляции. В 2016 году речь комментаторов и корреспондентов канала уже чистили – тогда запретили «доброе время суток», «голевую феерию», «оплеуху», «матч за шесть очков» и другие «штампы».

«Язык является хранителем нашего русского опыта», – как-то сказал Миллер. «Не люблю искусственных англицизмов в русском языке», – также говорил он.

Тина Канделаки посвятила нашумевшей новости несколько постов в своём телеграм-канале. Первый – переделанная песня «Поэзия» группы «Полюса».

Ни ноу-тач-пасс,
Ни голеадора,
Ни корнера, бэка, ни (что там?) лонг-болла.

Ассист на стенд-бае,
Мидфилдер и лузер.
Да-да, андердог и тим-спирит — обуза.

Ни каппер, ни кипер,
Ни ростер, ни скиллз.
Не стоит нам лайкать сей скользкий карниз.

«Такая тема! Врубайся, страна!
Люди хотят поэзии, н-на.
По-по-поэзии, н-на.

И в конце добавила: «Русский язык – наше всё».

Чуть позже она написала, что для «работы над языком» канал приглашал в качестве эксперта Ирину Голову, доцента кафедры иностранных языков Института языкознания РАН.

«Идея наша была проста: прямые эфиры и спортивные трансляции смотрит аудитория 4+, и в наших силах сделать так, чтобы они быстрее начали говорить языком Моргенштерна. А точнее, чтобы они так говорить не начали (во всяком случае, точно не с нашей помощью), – написала Канделаки. – Ирина Львовна и стала соавтором проекта нашумевшей уже таблички. И если вы — посреди твиттероцида и прочих серьёзных цензур — всерьёз запереживали за гласность, то задумайтесь, какое отношение к ней имеет, например, слово «кавер-шэдоу»? Никакого».

В интервью Sport24 при этом она сказала, что этот список лишь рекомендация, а не требование: «Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме — никаких ограничений, разумеется, нет».

Ну а теперь минутка филологии. Англицизм – это заимствование слов из английского в любой другой язык (логично). Но если посмотреть на список, там будет ряд слов, которые сложно отнести к англицизмам в силу их происхождения.

Арбитр – из лат. arbiter: наблюдатель, свидетель. В английском языке такого слова для обозначения судьи нет: они говорят referee. В русский язык слово «арбитр» пришло предположительно в XVIII веке.

Бомбардир – из нем. bombardieren или франц. bombardier. Но да, на английском пишется так же, как и на французском, – bombardier.

Катеначчо – от итал. catenaccio.

Либеро – от итал. libero.

Рабона – от исп. rabo «хвост».

Ротация – от лат. rotatio «вращение».

Скудетто – от итал. scudetto «маленький щит».

Финт – от итал. finta «притворство».

Фланг – от франц. flanc «сторона».

Экстра – от лат. «вне».

Амплуа – от франц. emploi «роль».

Бисиклета – от порт. bicicleta, а туда из франц. bicyclette «велосипед».

Латераль – от лат. lateralis «боковой».

Реджиста – от итал. regista «режиссёр».

Тиффози (кстати, устаревшее написание слова, сейчас употребляется написание с одной «ф») – от итал. tifosi, болельщики, фанаты.

Треквартиста – от итал. trequartista «три четверти». Используется для обозначения атакующего полузащитника.

Фантазиста – от итал. fantasista. Плеймейкер или же атакующий полузащитник, отвечающий за креатив.

Голеадор ­­– от исп. goleador «бомбардир»

Многие из этих слов заменить можно, а вот некоторые из тех, что запретили, – сложновато. Давайте попробуем вместе.

– «Ковер-шэдоу»: скорее всего, речь о cover shadow – приёме в прессинге. Варианты?

– «Пивоте»: на испанском el pivote (читается как «эль пивоте») «опорный полузащитник», также в баскетболе есть приём «пивот».

– «Терафлекс»: скорее всего, речь о покрытии волейбольных площадок. Идей, как заменить это слово, нет – разве что просто его не употреблять.

– «Свипер»: свободный защитник или человек, который «свипует» в кёрлинге. И если в первом случае замену найти просто, то как быть во втором?

– «Ок»: «хорошо»? «отлично»? «замётано»?

– «Чемпионшип»: это же название!

– «Тренинг»: тренировка? Но это тоже заимствованное слово…

– «Андердог»: аутсайдер? Нет. Тёмная лошадка? Штамп!

Пишите ваши варианты.

И ещё немного снобизма: в русский язык, как и в английский, многое пришло из других языков, часть общего – из латыни и древнегреческого. Зачастую употребляя те или иные слова, мы не знаем, что десятки лет назад они пришли к нам из другого языка. Если уж на то пошло, то слово «матч» тоже заимствованное. Иронично, что как раз с английского.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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