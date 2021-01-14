ЦСКА сейчас новички не нужны. Гончаренко должен с этим составом до конца разобраться

Бытует мнение — новички нужны всегда и всем. Это спорно – раз, не про сегодняшний ЦСКА — два. Гончаренко разобраться бы с теми, кто у него уже есть.

Еще один центральный защитник? Так ведь должен вернуться Фукс. За человека заплатили порядка 10 миллионов — это не только место в составе, но и заявка на лидерство. Не проверив как следует бразильца в деле, рассматривать другие варианты, как минимум, преждевременно.

Игрок в атаку? В компанию к Чалову и Эджуке? И сколько у него игрового времени будет? Там же ещё есть Шкурин с Гайчем. Они тогда точно на выход?

Футболист на левую бровку? Вместо Зайнутдинова с Щенниковым? А этих куда?

Разве что чистый опорник а-ля Вернблум «армейцам» не помешает. Всё-таки Обляков, Ахметов, Марадишвили на позиции шестого номера – не совсем то, что нужно.

Топ опорников для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Нашли улучшенную версию Вернблума Необязательно покупать Хедиру — есть кандидаты моложе и дешевле.

У ЦСКА уже сейчас хорошая обойма – даже по меркам борьбы за золото. Если и брать кого-то, то для начала нужно решить вопрос с теми, кто есть. Если и брать, то, во-первых, точечно, а, во-вторых, это должен быть — только не торопитесь бросаться в меня диагнозами — Серхио Рамос. Конечно, условный. И, конечно, помоложе.

Дело не в конкретном имени, а в масштабе личности. Человек должен сразу прийти на роль лидера и сразу давать результат. Как получилось, например, у Влашича. А Данило, Крунич, Лави… Способны ли эти малоизвестные господа на такой блицкриг? Я сильно сомневаюсь. Даже в опорнике «Фенербахче» Туфане, за которым, если верить турецкой прессе, Гончаренко сейчас следит лично.

Приобретать же людей, грубо говоря, для количества, или менять шило на мыло… Если ВЭБ платит, то вопросов нет — хозяин-барин. Но — зачем? Одна из самых затратных трансферных кампаний в истории клуба была всего несколько месяцев назад – боссы ЦСКА уже готовы признать её ошибочной? Уж кого-кого, а Гинера суета и поспешность выводов никогда не отличали.

К тому же — лимит. У ЦСКА сейчас заняты 7 легионерских позиций из 8. Фукс, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Эджуке, Гайч. Плюс из аренды вернулся Нисимура. Особо не развернёшься. Да и надо ли? До лета никак не подождет?

Влашич – исключительный. Он тащит ЦСКА в ЛЧ, его ни в коем случае нельзя отпускать Цифры и графики, которые доказывают уникальность игры хорвата.

Настаиваю – у «армейцев» сейчас хватает качественного народа, и им важнее разобраться с тем составом, которые есть в наличии. Определиться с лишними, ответить на вопрос — почему некоторые футболисты вовсе не раскрываются, а другие перестали прогрессировать. В тренере ли здесь дело или в игроках? Ахметов, Сигурдссон, Бистрович — им ведь тоже нужно игровое время. Как и Марадишвили, Тикнизяну, Карпову…

Всем нужно играть — от Фукса и Гайча с Эджуке до Дзагоева и собственной молодежи. Чтобы в ближайшие полгода или доказать необходимость команде, или, может быть, поставить крест на своих перспективах в ЦСКА. Гончаренко с этой обоймой следует разобраться до конца, выжать из неё максимум (чего пока очевидно не получается), а уже потом, сделав выводы, думать о новичках. Ну или руководителям клуба думать о том, как быть с Гончаренко.

Если Гончаренко остался в ЦСКА, то у него только 5 месяцев. Место ниже второго – приговор Это его последний шанс. Больше времени никто не даст.

P.S. Гамшик? В 33 года? После Китая? Вот если бы года три-четыре назад… Сейчас же, кроме того, что словак может быть любимым игроком кого-то из топ-менеджеров ВЭБ, ничем другим я этот слух объяснить не могу. И чтобы клуб, все последние годы настойчиво декларирующий работу с молодыми футболистами — и российскими, и легионерами – как единственно возможный и правильный вариант функционирования, вдруг вздумал потратиться на 33-летнего ветерана…

Сами подумайте — ещё недавно представить гамшиковский ирокез в нашей Премьер-Лиге было нереально. Никто об этом даже не заикался. Невозможно, потому что невозможно. И если сейчас в этом вопросе что-то могло измениться, то лишь потому, что человек в 33 года, образно говоря, отправился с ярмарки. И готов по пути из Даляня в Братиславу ненадолго заглянуть к нам. По крайней мере — рассмотреть такой вариант. Но нужен ли такой транзитный вариант ЦСКА? Да еще и с солидной зарплатой. Вопрос, считаю, риторический.