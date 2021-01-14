«Были андердогами, ведь бэкграунд – лузерский». Комментаторы «Матча» смеются над запретами

Второй день в соцсетях бурно обсуждают новый стоп-лист для комментаторов «Матч ТВ». В чёрный список попали такие слова, как «андердог», «ассист», «бек», «бэкграунд», «голеадор», «дэф», «каппер», «кипер», «кавер-шэдоу», «корнер», «коуч», «лайкать», «лонг-болл», «лузер», «мидфилдер», «ноунейм», «ноу-тач-пасс», «окей», «перформанс», «пивоте», «плей-аут», «реф», «ростер», «свипер», «скиллы», «слоу-моушен», «стендбай», «стоппер», «страйкер», «таргетмен», «тим-билдинг», «тим-спирит», «тренинг», «флот», «хав», «хайлайт», «шорт-лист» и «Чемпионшип». Употреблять эти термины в эфире отныне запрещено.
Реакция со стороны сотрудников телеканала на подобное проявление цензуры не заставила себя долго ждать. Реакция, как нетрудно догадаться, сдержанно-ироничная.
Утечка информации с «Матча» предсказуемо вызвала прилив энтузиазма у пользователей соцсетей. Популярный телеграм-канал «Фалькао не приехал» эта новость вдохновила на целую поэму. Настолько талантливую, что приведём её полностью.
Врубай канал. Мы на футболе
Мы стенд-бай новый репортаж
Грядет плей-аут и на поле
Играют оба андердога
(один из андердогов наш)
Тим-спирит наших не особо.
Тим-билдинг коуча подвел.
Скиллы подтуплены немного
И ростер снова наш неполон,
Но мы болем за футбол!
Пусть наш перформанс будет ярок!
Ведь таргетмен — голеадор.
В воротах кипер без ремарок,
И хавы быстрые играют,
А что не дэф — свиреп, как Тор.
Вот реф дает сигнал к началу.
Наш андердог возьмет призы!
Соперник-лузер катит валом,
Но беки тренились недаром
И кавер-шадоу их скиллзы!
Лонг-болл мидфилдером запущен.
Голеадор из шорт-листа
Перформанс дарит, прыгнув в гущу
Из дэфов с свипером могучих
И снова хав без ассистА!
Лишь корнер это. Рэф усталый
Внезапно голову поднял
Окей, пивоте и немалый
Наш корнер-шанс, окрепши ВАРом
Одиннадцатиметровым стал!
Вот это дэфы, прозевали!
Ноунейм какой-то удален
С диванов капперы привстали
Бэкграунд страйкера листают
А он у точки встал с мячом.
Разбег. Удар. Вздох облегченья
Как тренинг – просто молодчина,
Учел ошибки поколений
И без решительных сомнений
На силу врезал в девятину.
Свисток. И коуча качаем.
Теперь прощай, Чемпионшип!
О вышке много лет мечтали
И в слоумошн представляли
А вот и этот сладкий миг!
Для всех любителей футбола
Наш репортаж теперь окончен
Хайлайты ноу-тач-пассОв, гола
Речь коучей и фанов слово
Смотрите на Ютубе ночью.
Мы как могли вам рассказали
О матче наших и не наших
Он был недавно на канале…
А впрочем, знаете, едва ли…
Простите это написавших.
- 14 января 2021
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