«Были андердогами, ведь бэкграунд – лузерский». Комментаторы «Матча» смеются над запретами

Больше не услышим в эфире канала четыре десятка терминов.

Второй день в соцсетях бурно обсуждают новый стоп-лист для комментаторов «Матч ТВ». В чёрный список попали такие слова, как «андердог», «ассист», «бек», «бэкграунд», «голеадор», «дэф», «каппер», «кипер», «кавер-шэдоу», «корнер», «коуч», «лайкать», «лонг-болл», «лузер», «мидфилдер», «ноунейм», «ноу-тач-пасс», «окей», «перформанс», «пивоте», «плей-аут», «реф», «ростер», «свипер», «скиллы», «слоу-моушен», «стендбай», «стоппер», «страйкер», «таргетмен», «тим-билдинг», «тим-спирит», «тренинг», «флот», «хав», «хайлайт», «шорт-лист» и «Чемпионшип». Употреблять эти термины в эфире отныне запрещено.

Реакция со стороны сотрудников телеканала на подобное проявление цензуры не заставила себя долго ждать. Реакция, как нетрудно догадаться, сдержанно-ироничная.

«Нам запрещали слово «матч». Какой была цензура спорта в СССР и России Коллеги с «Матч ТВ» не первые, кто сталкивается с такой проблемой.

Утечка информации с «Матча» предсказуемо вызвала прилив энтузиазма у пользователей соцсетей. Популярный телеграм-канал «Фалькао не приехал» эта новость вдохновила на целую поэму. Настолько талантливую, что приведём её полностью.

Врубай канал. Мы на футболе

Мы стенд-бай новый репортаж

Грядет плей-аут и на поле

Играют оба андердога

(один из андердогов наш)

Тим-спирит наших не особо.

Тим-билдинг коуча подвел.

Скиллы подтуплены немного

И ростер снова наш неполон,

Но мы болем за футбол!

Пусть наш перформанс будет ярок!

Ведь таргетмен — голеадор.

В воротах кипер без ремарок,

И хавы быстрые играют,

А что не дэф — свиреп, как Тор.

Вот реф дает сигнал к началу.

Наш андердог возьмет призы!

Соперник-лузер катит валом,

Но беки тренились недаром

И кавер-шадоу их скиллзы!

Лонг-болл мидфилдером запущен.

Голеадор из шорт-листа

Перформанс дарит, прыгнув в гущу

Из дэфов с свипером могучих

И снова хав без ассистА!

Лишь корнер это. Рэф усталый

Внезапно голову поднял

Окей, пивоте и немалый

Наш корнер-шанс, окрепши ВАРом

Одиннадцатиметровым стал!

Вот это дэфы, прозевали!

Ноунейм какой-то удален

С диванов капперы привстали

Бэкграунд страйкера листают

А он у точки встал с мячом.



Разбег. Удар. Вздох облегченья

Как тренинг – просто молодчина,

Учел ошибки поколений

И без решительных сомнений

На силу врезал в девятину.

Свисток. И коуча качаем.

Теперь прощай, Чемпионшип!

О вышке много лет мечтали

И в слоумошн представляли

А вот и этот сладкий миг!

Для всех любителей футбола

Наш репортаж теперь окончен

Хайлайты ноу-тач-пассОв, гола

Речь коучей и фанов слово

Смотрите на Ютубе ночью.

Мы как могли вам рассказали

О матче наших и не наших

Он был недавно на канале…

А впрочем, знаете, едва ли…

Простите это написавших.