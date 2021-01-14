11 трансферов РПЛ, которые мало кто заметил. Тут и «грузинский Месси», и «второй Головин»

Зимняя дозаявочная кампания в РПЛ только набирает обороты, но несколько примечательных трансферов уже зафиксировано. В череде праздников их, возможно, не многие заметили. А мы обратим внимание.

Илья Берковский из «Торпедо» в «Локомотив», € 500 тыс.

В 17 лет Берковский дебютировал в ПФЛ за омский «Иртыш», в составе которого провёл 38 матчей, забил восемь голов и отметился четырьмя голевыми передачами. Летом 2020 года полузащитник перешёл в «Торпедо», где его представили в соцсетях хештегом #ОнбудеткручеГоловина. За московский клуб Берковский сыграл 22 матча, забил шесть голов и сделал один «ассист». Очевидно, что «Локомотив» приобрёл футболиста с отличными качествами, который может играть под нападающим, на фланге и на позиции «бокс-ту-бокс».

Он и вправду будет круче Головина? Кто такой Илья Берковский, которого купило «Торпедо» Один из самых статусных трансферов в ФНЛ.

Иван Маевский в «Ротор», свободный агент

Маевский уже выступал в РПЛ в сезонах-2015/2016 и 2016/2017 за «Анжи». В свой первый заезд в Россию трёхкратный чемпион Казахстана сыграл 36 матчей и забил один гол. В сезоне-2017/2018 Иван выдал один из лучших сезонов в карьере, выиграв чемпионство и Кубок Казахстана, а также сыграв все матчи на групповой стадии Лиги Европы и выйдя в плей-офф. По итогам года Маевский попал в список 22 лучших футболистов сезона по версии ПФЛК и вошёл в топ-20 самых завидных женихов Беларуси.

Сенин Себаи в «Химки», свободный агент

К 27 годам Себаи поиграл в Молдавии, Румынии, России, Беларуси и Казахстане. Ранее Сенин выступал за «Балтику» и «Тамбов» в первом дивизионе. Теперь транзитом через «Тобол» ивуарийский футболист перешёл в «Химки». В составе бывшего клуба Сенин забил 10 голов и раздал восемь «ассистов» в 44 матчах. Агент Селюк уже пообещал, что его клиенты Себаи и Конате «будут грозной силой».

Мицуки Саито из «Сенан Бельмаре» в «Рубин», аренда

Саито — воспитанник японского «Сенан Бельмаре». К 22 годам Мицуки сыграл 137 матчей за родной клуб. Забил всего шесть голов, а один из них был просто на загляденье. Саито отменно играет в опорной зоне, совершает в среднем по три отбора и столько же перехватов за матч. «Очень мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объёмом», — представил новичка Леонид Слуцкий.

Дмитрий Шомко в «Ротор», свободный агент

Лучший казахстанский игрок 2015 года впервые в карьере отправился играть за рубеж. В родной стране экс-защитник «Астаны» выиграл шесть чемпионств, четыре Суперкубка и один Кубок.

Гиорги Арабидзе из «Насьонала» в «Ротор», аренда

Арабидзе перешёл в аренду на шесть месяцев, но уже заявил, что не собирается возвращаться в Португалию. Там Гиорги забил один гол в 12 матчах за «Насьонал». В сезоне-2016/2017 Арабидзе стал чемпионом Украины с «Шахтёром», а в 2018 году попал в список претендентов на награду Golden Boy в числе 100 лучших молодых игроков мира. Футболиста часто называют грузинским Месси, а также сравнивают с Георге Хаджи.

Игорь Коновалов из «Рубина» в «Арсенал», аренда

В этом сезоне 24-летний полузащитник редко попадал в состав «Рубина». В планы Слуцкого Коновалов, по-видимому, не входит, раз отправился в Тулу до конца сезона. Опция выкупа контракта игрока не предусмотрена. Летом к Игорю проявлял интерес «Урал».

Одно из главных открытий осени. «Спартаку» он не пригодился Игорь Коновалов — об интересе топ-клубов, провале «молодёжки» и сходствах с Кокориным.

Томас Рукас из «Енисея» в «Ростов», € 110 тыс.

Литовско-российский воспитанник «Зенита» два сезона отбегал за дубль «Сибири» в ПФЛ, а затем транзитом через молодёжный состав «Локомотива» отправился на Пиренеи. Отыграв всего девять матчей за резерв «Хетафе», Томас уехал в «Спортинг», но и там не закрепился. В сезоне-2017/2018 Рукас вернулся в «Зенит», в основу предсказуемо не попал, а практику получал в дубле. Вторую половину 2020 года Рукас провёл в «Енисее» и только теперь, на 25-м году, наконец-то добрался до клуба РПЛ. В «Ростове» у него будет больше шансов заиграть, чем в «Зените».

Данила Прошляков из «Ростова» в «Велес», аренда

В этом сезоне Прошляков на правах аренды выступал за «Торпедо» и сыграл 10 матчей, в которых отметился единственным забитым мячом. Валерий Карпин пока что не видит игрока в основном составе «Ростова», поэтому вновь отправил нападающего в аренду для получения игровой практики. Соглашение с «Торпедо» было рассчитано до конца сезона-2020/2021, но клуб решил прервать аренду воспитанника «Спартака». А ведь ещё недавно о Даниле говорили как о большом таланте – в сезоне-2018/2019 лучшим бомбардиром молодёжного первенства был. На взрослом уровне дела у него идут пока не так гладко.

Габриэль Янку из «Вииторула» в «Ахмат», € 500 тыс.

В прошлом сезоне Габриэль стал лучшим снайпером чемпионата Румынии с 18 голами, а в текущем забил четыре мяча в девяти поединках. «Ахмат» подписал контракт с Янку на три с половиной года. В активе нападающего 4 игры за сборную.

Алексей Щёткин в «Ротор», свободный агент

Двукратный чемпион Казахстана последнее время путешествовал по арендам. В этом сезоне Щёткин выступал за «Астану», в составе которой забил четыре гола в чемпионате. В среднем на гол 29-летний форвард тратил 140,5 минуты. Щёткин стал 13-м иностранцем в составе волгоградского клуба, но из-за того что многие футболисты представляют страны бывшего СНГ, команда кое-как вписывается в лимит. «Ротор» — клуб с наибольшим количеством футболистов-иностранцев в РПЛ.

Таблица переходов РПЛ