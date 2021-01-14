Решающий пенальти за «Барселону» забил игрок, у которого ни одного матча в старте. Кто он?

После того как Антуан Гризманн запустил мяч над перекладиной, пятый пенальти «Барселоны» снова перестал быть формальностью. Его пошёл бить Рики Пуч – футболист, который в этом сезоне ещё ни разу не выходил на поле с первых минут. Он спокойно развёл мяч и вратаря по разным углам – как будто привык к такому давлению больше чемпиона мира и третьего игрока мира 2018 года.

Хладнокровие Пуча удивляет ещё сильнее, если учесть весь контекст. Он не просто запасной, которому доверили решающий удар. У него долгая и непростая предыстория.

На протяжении всего сезона Рональд Куман последовательно проводит политику омоложения команды. Во всех турнирах он выпустил уже 11 игроков в возрасте от 23 лет и младше. Некоторые получили приличное игровое время из-за травм, как Мингеса и Араухо, но и когда все были здоровы Куман показал, что рассчитывает не только на дорогого Френки де Йонга, а и на менее статусных игроков. 18-летний Педри вытеснил из основы Коутиньо (и вообще заставил подзабыть о бразильце), Сержиньо Дест – первый выбор на позицию правого защитника. Ансу Фати был основным, пока не получил травму. Усман Дембеле в основе практически всегда, если готов играть. Даже Тринкау, который казался дублёром Дембеле, получает игровое время: 15 выходов на замену в Примере и четыре матча в основе в Лиге чемпионов. Но есть один молодой игрок, которого всё это не касается. Пуч во всех турнирах набрал всего семь выходов на замену и 120 минут игрового времени.

Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим Забивает даже Дембеле.

Пуч – звезда «Барсы» В и просто любимчик кулес. У него в «инстаграме» уже больше двух млн подписчиков – немного безумное число для парня, который не провёл в основе ещё даже 10 матчей. Это даёт представление о том, насколько он популярен. У этой популярности есть не только игровое объяснение. Рики – свой. Дом, где он родился, находится в паре километров от дома, где родился Хави. Их семьи знакомы, так что Рики в четыре года мог посидеть на коленях у легенды «Барселоны». На фото он справа.

Хави не только фотографировался с мальчиком, но и следил за его карьерой в футболе. «Он доказательство того, что «Ла Масия» работает, – говорил Хави. – Он напоминает мне о времени, когда я сам здесь играл. У него есть эта ДНК».

Для каталонца пройти ДНК-тест от Хави – значит получить самую мощную моральную поддержку из возможных. Возможно, в этом была проблема: Пуч оказался слишком медийным, его будущее как звезды клуба выглядело слишком очевидным. Но были и проблемы.

Проблемы с весом

В 15-16 лет он играл против ребят постарше, а в 18 выстрелил в Юношеской лиге УЕФА. «Барселона» выиграла турнир, выиграла девять матчей из десяти, пропустила голы всего в двух, а Пуч набрал три гола и три голевых паса, играя на позиции «восьмёрки». Просто даже такой прекрасный старт не отменяет законов физики – и законов большого футбола.

При росте 169 см и весе меньше 60 кг недостатки Пуча являются естественным продолжением его достоинств. У него прекрасная стартовая скорость и координация, он великолепно проходит соперников на ограниченном пространстве, а техника паса у него отличная даже по меркам выпускника академии «Барселоны». Плюс чтение игры: Пуч великолепен не только на мяче, но и в понимании командного движения, он всегда знает, что делать ещё до того, как примет мяч. Но при этом он весит на 10 кг меньше Давида Сильвы, который (при том же росте) не то чтобы крепкого сложения. Или на 10 кг меньше Хави.

Парадоксальная ситуация: игрок с очевидными задатками звезды и уже готовой шумной фан-базой, а также явно сам чувствующий себя звездой – но настолько хрупкий, что, например, отдать его в аренду в команду попроще – не вариант. Комплекция Пуча допустима только в одном стиле игры: с тотальным владением мяча и тотальным прессингом. То есть с одной стороны, его данные олицетворяют традиционные ценности и стиль «Барселоны», а с другой – в любом другом стиле он просто не сможет играть.

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Наверное, трудности с переходом во взрослый футбол у такого игрока неизбежны. Но руководство «Барселоны» сделало всё, чтобы усугубить эти трудности. На два года Пуч застрял в «Барсе» В в Сегунде. Стиль игры большинства команд в этом дивизионе трудно назвать подходящим для парня с такими антропометрическими данными, с тем же успехом можно было отправить его в ФНЛ.

При Эрнесто Вальверде «Барселона» действительно отошла от канонического стиля, но всё равно была ближе к нему, чем Сегунда. Да и тренировки с основой – важная составляющая прогресса молодого игрока. А главное: и сейчас, при Кумане, «Барселона» тоже не играет в тот самый футбол, по которому ностальгирует Хави. Это не мешает тренеру хотя бы давать игроку заниматься вместе с основой. Хотя начали они с конфликта.

Проблемы с Куманом

По данным издания El Pais, в сентябре Куман перед всей командой обвинил его в сливе внутренней информации журналистам. Из-за этого Пуч не попал в заявку «Барселоны» на Кубок Жоана Гампера. Хотя вероятный конфликт случился несколько месяцев назад, информация об этом появилась только в декабре. Куман не стал её опровергать. «К нему большой интерес со стороны прессы, потому что он местный. Но есть и другие молодые игроки, которым не хватает практики, и они ищут поддержки в прессе», — фактически, он даже подтвердил намёки газеты.

Даже если Рики злоупотребляет своей популярностью и слишком много общается с прессой, это не может быть единственным объяснением. Возможно, изначальное стремление Кумана отделаться от игрока – так же как игнор со стороны Вальверде – объясняется позицией прежнего руководства. При Бартомеу 20-летний Пуч продолжал оставаться в «Барсе» В. Возможно, Куман, который всего неделю назад снова намекнул, что игроку лучше уйти в аренду, просто не видит его в том футболе, который ставит, – намного более заточенном на физику, чем при том же Кике Сетьене или Луисе Энрике.

Причины, по которым Пуч не играет, абсолютно непрозрачные. Даже когда Куман говорит, что полузащитнику нужно набрать мышечную массу, это ещё не всё: ведь когда Пуч выходит на поле на позицию «восьмёрки» или атакующего полузащитника, он мгновенно придаёт игре динамику. Хотя бы количеством стандартов: на нём фолят каждые 11 минут в Примере (чаще всех) и каждые 25 минут в Лиге чемпионов. Но фолы, разумеется, не единственная причина, по которой он полезен.

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Рики вырос с ощущением, что он большая звезда, поэтому непрошибаемо уверен в себе. Там, где тринкау примут самое простое решение, он примет самое сложное. Плюс – школы «Барсы». Там где Коутиньо сделает три касания, Пуч не сделает вообще ни одного – потому что умеет не стягиваться к мячу и поддерживать командную структуру.

За полчаса экстра-таймов с «Реалом Сосьедад» Пуч успел сделать 25 пасов (второй результат на поле), нанести два удара и трижды обойти соперников на дриблинге. И, естественно, заработать штрафной. А потом, когда определяли бьющих пенальти, он сам сказал, что хочет бить последним. Об этом после матча рассказал Куман. И признал, что удар был очень хорошим. Неплохой эффект игры за полчаса.

У «Барселоны» с начала года новая схема. Месси она подходит А 18-летний Педри становится всё более важным игроком.

Пока Куман неплохо справляется с многими трудностями в «Барселоне». Но если он и дальше продолжит держать Пуча в запасе и настаивать на его уходе, то этому будет трудно найти рациональное объяснение.