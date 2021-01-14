Если бы не отобрали гимн, его всё равно стоило заменить на «Катюшу»

Вот просто представьте: ЧМ-2022 в Катаре. Перед матчем звучит сначала гимн сборной Камеруна, а потом «Катюша».

Теперь такое вполне возможно. Если вдруг вы упали с луны, то коротко напомню: из-за проблем с допингом у нашего спорта отняли флаг и гимн на крупнейших спортивных турнирах, но теперь стало известно, что саундтреком для сборной России может стать «Катюша». Об этом рассказали в ОКР.

Сразу появилось много мнений – и за, и против. Например, депутат Лебедев назвал идею бредовой: «Это песня Великой Отечественной войны. Под неё люди умирали, шли вперёд, освобождали страну и страны от фашизма! Под эту песню многие теряли своих отцов и мужей. А сейчас ОКР вместо того, чтобы отстаивать наших спортсменов, предлагает это как гимн».

Здесь стоит отметить, что отстаивать спортсменов нужно было раньше, а сейчас уже не изменить решение CAS. Да и аргумент про войну кажется спорным. Да, 75 лет назад под «Катюшу» шли воевать. Это значит, что теперь только в связи с войной эту песню можно исполнять? Да и в современном мире тяжелее представить профессиональных солдат, которые отправляются на задания под какую-либо песню. Мир уже другой. Песня «Катюша» с её интонацией сражений подходит как раз для современного спорта.

Увы, сейчас на любое позитивное мнение реагируют: «Журналист продался, поэтому так пишет». А любое негативное мнение воспринимают как попытку погнаться за хайпом. Но ведь вопрос про «Катюшу» максимально субъективный. Это из серии нравится или не нравится. Не существует варианта на замену гимну, который одобрили бы 100% россиян. Радует, что какая-либо композиция вообще прозвучит от России.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В 2014-м на церемонии открытия Олимпиады в Сочи случился эпический косяк – одна из пяти звёзд не раскрылась. Само собой, над этим обильно посмеялись во всём мире. Ту неприятную ситуацию было невозможно предсказать, но позже тему красиво отыграли. На закрытии Игр именно эту звезду показательно зажгли. История запомнилась не как провал, а как прикольный выход из ситуации.

Так и здесь. Здорово, если получится неприятную историю хотя бы немного развернуть в позитивную сторону. Сейчас до сих пор на слуху то, что Россия лишилась гимна. В этом плане замена на «Катюшу» – изящный ход. В конце концов, гимн – это лишь одна из песен, в которую заложены определённые смыслы. Другие песни могут нести тот же самый посыл, вызывать те же чувства.

Если честно, я знаю текст песни «Катюша» лучше, чем текст гимна России. Понимаю, что это не делает мне чести, но так есть. И кажется, что далеко не только у меня.

Ну и вообще болельщикам близка «Катюша». Много раз слышал, как её исполняли и клубные фанаты, и болельщики сборной России. На ЧМ-2018 этой песне учили даже иностранцев. Возможно, нам даже подпоют.