Самый мутный трансфер Кикнадзе в «Локомотиве». Теперь Жасур не играет даже за «Тамбов»

Действительно ли на переходе Жалолиддинова много заработали агенты и что будет с «одним из самых талантливых игроков Азии»?

Проблемы «Локомотива» в нынешнем сезоне (восьмое место в РПЛ и четвёртое – в групповом этапе ЛЧ) журналисты и болельщики клуба связывают с прежним руководством клуба. Экс-гендиректор «железнодорожников» Василий Кикнадзе уже покинул клуб, но проблем действительно оставил немало. Одна из главных – у клуба нет необходимого для борьбы за высокие места состава: ни по количеству, ни по качеству футболистов. Отсюда и отсутствие внятной скамейки запасных в матчах ЛЧ (например, в игре в «Баварией» в запасе у москвичей было всего пять человек, двое из которых – вратари), и ужасные поражения в РПЛ (0:5 от «Краснодара»).

При этом совсем без новичков летом «Локомотив» не остался: из солигорского «Шахтёра» пришёл нападающий Виталий Лисакович, из «Порту» – Зе Луиш, из Самары в Москву вернулся Виталий Лысцов, а из «Бордо» перешёл полузащитник Франсиск Комано.

Но был и ещё один новичок, который «Локомотиву» пока не пригодился: из «Бунедкора» приехал Жасур Жалолиддинов. Правда, полузащитник тут же был отдан в аренду «Тамбову», за который до сих пор ни разу не сыграл. И это несмотря на заявление представителя футболиста Юрий Белоуса «СЭ», что Жасур – сильнее Жоао Марио.

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Мнение обозревателя «Чемпионата» Михаила Гончарова

Впервые фамилия Жалолиддинова применительно к российскому рынку прозвучала весной 2020 года. Тогда игрока активно предлагали многим клубам с припиской, что растет будущая звезда, нужно вкладываться. Знакомые попросили оценить потенциал и высказать своё мнение, я заинтересовался и внимательно изучил парня. Вердикт был примерно таким: футболист небезынтересный, быстроногий, техничный и координированный, качественно контролирует мяч на скорости, но прямо сейчас он клубам РПЛ не помощник, да и гарантии, что станет ценным трансферным активом, нет, поскольку прогнозировать будущее сложно: нужно следить за игроком по мере развития его карьеры, вернуться к вопросу стоит хотя бы через полгода. Парню бы ещё полгода-год повариться в чемпионате Узбекистана.

Смущали следующие моменты: низкая конкретика и отсутствие предпосылок к её скорому появлению, слишком мало тонких обостряющих передач, да и передач в развитие атаки, много потерь, особенно в плотности. А главное — Жалолиддинову ощутимо не хватало физических данных, собственной дистанционной скорости и мощи. В матчах Азиатской Лиги чемпионов или в спарринге с Беларусью его буквально толкали-топтали, поэтому все свои козыри в технике он терял. Это точно не юноша раннего развития.

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Летом фамилия Жалолиддинова, которому исполнилось 18 (соответственно можно было проводить международный трансфер), снова зазвучала на рынке, и пошли разговоры о скором переходе в «Локомотив». С интересом просмотрел новые матчи полузащитника, но выяснил, что он пока не изменился в лучшую сторону. И даже на фоне чемпионата Узбекистана пока выглядел недостаточно убедительно. Но «Локомотив» рискнул и взял парня — и выложил за это, на мой взгляд, слишком крупную сумму. Если бы речь шла о 200-300 тыс. евро, то вопросов возникло бы меньше.

Слышал из футбольного окружения, что с Николичем трансфер не был согласован. Более того, якобы он сразу сказал, что футболист ему не нужен — и он даже не будет тренироваться в общей группе. А на первых порах Жасура якобы вообще отправляли на другое поле, поскольку удивились, насколько он маленький и щуплый. Думаю, кстати, что «Тамбов» оказался для футболиста вариантом даже хуже, чем «Локомотив». Команда без денег, борется за выживание, играет в соответствующий футбол, тренер не является специалистом по развитию молодёжи — так себе аргументы для аренды. Зимой надо будет искать совсем другие направления.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если резюмировать, то:

а) «Локомотив» взял игрока слишком рано и по умолчанию рисковал;

б) деньги при этом риске были потрачены неадекватно большие для совсем непонятного молодого игрока и узбекского рынка;

в) ненужные заявления-сопровождения вроде «Жалолиддинов сильнее Жоао Марио» лишь испортили ситуацию;

г) такие трансферы можно совершать только при уверенности, что клуб знает, как развивать игрока, и в ближайшее время будет это делать.

«Локомотив» не знал, а Николич не собирался это делать. Вот такая тёмная история.

Действительно ли на трансфере Жасура заработали агенты?

Коллеги из «Матч ТВ» недавно привели данные из официального документа, напоминающего доклад о расходах «Локомотива» на трансферы игроков и продление контрактов. Исходя из информации коллег, агентские выплаты за трансфер Жалолиддинова составили 654% от суммы сделки: 130 тыс. евро за трансфер и 850 тыс. – комиссия.

Воевал с Прядкиным и хотел закрыть РПЛ. Кто стал новым гендиректором «Локо» Владимир Леонченко долгое время работал председателем Профсоюза футболистов. А ещё играл в футбол с Аркадием Дворковичем.

Юрий Белоус в интервью «Чемпионату» так прояснил публикации о странности перехода Жалолиддинова в «Локомотив»:



– Это пишут люди, которые слышали звон, но не знают, где он. Трансферной стоимости не было. Да, были агентские, и всё. Скандал начался в Узбекистане, а наши СМИ стали всё перепечатывать. Сыр-бор начался, потому что бывший гендиректор «Бунедкора» не хотел отпускать Жасура: у него были предложения из «Бешикташа» и ряда других клубов. В контракте у Жасура было написано, что он может уйти за определённую сумму, вот и ушёл. А нашим нужен хайп: или ты украл, или у тебя. Но осадок всегда остаётся.



И нет там такого, что за него заплатили больше в 30 раз. Потому что у него нет трансферной суммы, была договорённость (о сумме, выплатив которую игрок мог уйти бесплатно – прим. «Чемпионата»), с которой в клуб отдали отступные. Всё прозрачно и чисто, никаких вопросов нет.

В «Тамбове» игрок ни разу не вышел на поле. У Белоуса есть этому объяснение – коронавирус

В интервью «СЭ» Владимир Кузьмичев, недавно покинувший «Локомотив», в котором курировал академию, дубль, «Казанку» и часть селекции, назвал трансфер Жалолиддинова ошибкой. Ноль матчей за «Локомотив» и ноль матчей в аренде в «Тамбове» – такая оценка от Кузьмичёва вполне понятна. Но Белоус с ней не согласен: «Это его мнение, я его уважаю. Но у Владимира не было возможности посмотреть Жасура. Насколько я знаю, Жалолиддинова отсматривала селекционная служба и скауты, вопрос принимался на трансферном комитете. Николич его видел, они приняли решение его брать.

«Вы здесь ничего не решаете». Как Кикнадзе за два года провалил в «Локо» почти всё Болельщики красно-зелёных вряд ли будут скучать по нему.

Жалолиддинов – один из самых талантливых игроков Азии, на мой взгляд – хорошая инвестиция. Другое дело, что по ряду причин ему не дали игровой практики. А когда взяли Райковича и Комано, то закрыли заявку по иностранцам. Жасуру не дали шанса».

Шанса Жасур не получил и в «Тамбове»: «Он приехал неподготовленным в разгар сезона, – рассказал в интервью «Чемпионату» главный тренер клуба Сергей Первушин, – в «Локо» практики не было. Пока набрал форму, у нас все игры были от ножа. Мы ориентировались на опыт, каждая игра как последняя. Поэтому бросать парня сразу в огонь смысла не было».



Белоус при этом заявляет, что Жалолиддинову просто не повезло с командой:



– Сначала Жалолиддинов пришёл в «Тамбов», потом его вызвали в молодёжную сборную. Но её игры отменили из-за коронавируса. Неслабо парень попал: сначала из-за коронавируса прекратили чемпионат Узбекистана, потом два месяца он не мог въехать в Россию, получая необходимые разрешения. Коронавирус пустил год наперекосяк. Когда он приехал в «Тамбов», то был не готов в силу объективных причин: как бы он не тренировался сам, но одно дело делать это самому, а другое – с тренером.

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Будущее узбекского полузащитника туманно – уже этой зимой он может покинуть РПЛ.



Жалолиддинов должен поехать на сбор с «Тамбовом», в команде в него, по словам Первушина, по-прежнему верят: «Парень он очень талантливый, хорош с мячом, будем стараться его развивать. Просто в 18 лет не так легко сразу выйти на уровень. Нужно время. Он парень с очень непростой судьбой, очень хотел бы ему помочь. Мы окружили тёплом и заботой. Будем стараться его раскрывать и помогать».



Но если верить Белоусу, то дни Жалолиддинова в клубе сочтены: «У Жасура есть предложения из зарубежных клубов, будем обсуждать всё с новым руководством «Локомотива», – рассказывает представитель игрока, – консультации с «Тамбовом» и «Локомотивом» о его дальнейшей судьбе мы ведём. В «Тамбове» он точно не останется, но у него всё будет в порядке.

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Поверьте, когда я работал в «Москве», то выбирал и Бракомонте, и Борьентеса. Я разбираюсь в футболистах, этого пацана я ездил и смотрел сам: и в Эмираты, и в Ташкент. Это восходящая звезда! Но если любую звезду приземлить, то она никогда не взойдёт. А надо ли было Николичу заниматься этим молодым футболистом, или лучше по ряду причин взять Райковича? В этом и вопрос».