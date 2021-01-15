Миранчук впервые вышел в основе «Аталанты» и забил два! Засчитали только один гол

Алексей Миранчук впервые появился в основе «Аталанты» с тех пор, как перешёл в клуб из Бергамо в начале сентября. За эти 4,5 месяца полузащитник сборной России 10 раз выходил на замену, провёл на около 160 минут и забил два гола. Хотелось бы написать, что Джан Пьеро Гасперини поменял мнение о Миранчуке, поэтому выпустил его в стартовом составе, но на самом деле Алексей сыграл с первых минут в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» из-за ротации.

«Нам необходима ротация, ведь за 10 дней предстоит провести четыре матча, – объяснил Гасперини. – Марко Спортьелло вернётся в ворота, да и в целом мы задействуем игроков, которые выступали не так часто, включая Йоакима Мехле и Миранчука».

Несколько днями ранее тренер «Аталанты» дал понять, что по-прежнему не определился с оптимальной ролью для Алексея:

«У Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Йосипа Иличича. Для игрока нужно искать наиболее подходящую позицию. В атаке у нас порядок с Луисом Мурьелем и Дуваном Сапатой. Когда Руслан Малиновский в составе, он всегда опасен. Увидим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Сэм Ламмерс».

С «Кальяри» Миранчук в схеме 3-5-2 вышел на позиции под нападающими Мурьелем и Малиновским. В прессинге при обороне действовал, как правило, против опорника «Кальяри» Рэзвана Марина. Алексей хорошо двигался, что свидетельствует об оптимальной физической форме, и был опасен, прежде всего, у ворот «Кальяри», словно стремился доказать Гасперини, что тот недооценивает его качества снайпера.

В первом тайме «Аталанта» имела огромное преимущество, отрезками просто возила «Кальяри». Владела мячом 61% времени, выигрывала к перерыву по ударам 15:1 (в створ – 8:1). Тем не менее мяч долго не шёл в ворота Гульельмо Викарио. Хотя Миранчук забил уже на 4-й минуте после углового и скидки, пробив в касание из пределов вратарской. Судья зафиксировал офсайд «на тоненького».

Миранчук и после этого был регулярно вовлечён в атаки «Аталанты». На 16-й минуте россиянин нанёс приличный удар из-за штрафной с «чужой» правой ноги, потом, забрав подбор, разогнал потенциально опасную контратаку. В середине первого тайма у нашего легионера было ещё два момента. Сначала Алексей пошёл на добивание после удара Мурьеля – Викарио успел поднять руки и лишить экс-игрока «Локомотива» гола. Потом в результате коллективного отбора и паса пяткой от Мурьеля россиянин влетел в штрафную и послал мяч в нижний угол. Голкипер «Кальяри» снова вытащил тяжёлый мяч, а Миранчук от досады схватился за голову.

Невезение для полузащитника закончилось на 43-й минуте. Голевая атака «Аталанты» была организована на левом фланге, а в штрафной у Мурьеля получился пас под себя. Алексей сыграл здорово: открылся в нужной точке и нанёс удар с левой в касание. Судя по реакции Гасперини, у тренера в этот момент от сердца отлегло. Сколько можно не забивать!

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Второй тайм должен был сложиться для «Аталанты» проще, учитывая преимущество в счёте, но не тут-то было! На 55-й минуте Миранчук мог оформить дубль, вот только получил мяч в штрафной, находясь спиной к воротам, и поэтому отдал передачу Мурьелю. Колумбиец не забил, зато в ответной атаке забил «Кальяри» Риккардо Соттиль создал красивый гол, убежав от Бошко Шутало.

Однако после этого «Кальяри» окончательно сдулся. «Аталанта» всё-таки дожала соперника, забив два мяча на исходе часа игры. Замучивший защитников Мурьель наконец-то реализовал свой шанс, когда хозяева в очередной раз накрыли гостей прессингом, а Шутало исправился за ошибку голом на угловом. Один из партнёров поздравил Шутало развязным пинком.

Миранчук во втором тайме не имел столько моментов, сколько до перерыва, и на 69-й минуте Гасперини заменил российского полузащитника на Иличича. Удивительная статистика Алексея: во всех турнирах он быстро забивал в своих первых матчах за «Аталанту». В Лиге чемпионов через восемь минут после появления на поле, в чемпионате Италии – через 20 минут, в Кубке Италии – через 43.

Может, теперь Гасперини по-иному взглянет на характеристики Миранчука?