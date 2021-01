Новый пост Павлюченко: как засыпал на разборах «Спартака» и кайфовал от тренировок в АПЛ

Привет, читатели «Чемпионата»! Надеюсь, отдохнули хорошо.



С вами снова я, Роман Павлюченко. Рассказываю футбольные байки и делюсь историями из моей английской жизни.



Услышал, что вас интересует тактика: насколько в неё углублялись тренеры АПЛ, как меня наигрывали на позиции нападающего и как я понимал все эти трюки на английском.



Сейчас расскажу!

***

В «Тоттенхэме», в отличие от наших команд, никогда не просматривали матчи. Это в России заведено: отыграли, на следующий день – выходной и восстановление, а потом на базе разбирали игру. В «Спартаке» так было при Романцеве, Черчесове, Старкове – да при всех. Полтора часа смотрели, кто как сыграл, где действовали правильно и неправильно.

Роман Павлюченко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как-то читал в интервью с одним тренером, что разбор игры должен длиться максимум 40 минут, иначе потом мозги выключаются. Так и было: проходило 40 минут, и я уже не слышал тренера, было всё равно, что нам говорят. Нудно и долго. А вот когда делал хет-трик, хотелось, чтобы тренер рассказывал о тебе два-три часа.



Не скрою, пару раз засыпал на просмотрах от усталости. Из состава за такое не убирали, но штрафы выписывали. Было это в «Спартаке», но при ком, не вспомню. Там же каждый месяц тренеры менялись. Но точно скажу, что не при Черчесове. Заснёшь перед ним – сразу салам алейкум, до свидания.



В Англии таких нудных и долгих просмотров не было никогда. Максимум перед тренировкой за день до игры собирались в зале и минут 10-15 смотрели нарезку о сопернике. Как разыгрывают стандарты, кто у них на флангах. Тренер быстро рассказал – и пошли тренироваться! Чертить стрелочки и объяснять тактику на планшетах – такого не было.

Уже на стадионе в раздевалке тренер пять-семь минут просто называл состав и подбадривал: «Сегодня домашний матч, боремся за такое-то место, давайте». А потом я вспоминал начало нулевых, когда общение тренера и игроков в раздевалке длилось 40-50 минут. Сначала объявляли вратаря и давали ему указания, потом правого защитника, потом центральных, потом левого. И так каждого. У тебя игра через два-три часа, а тебе установку дают час. Жуть!

***

В «Тоттенхэме» переводчиков не было ни у кого: «Как хочешь, так и понимай». Но у меня был: попросил на первое время, потому что мой английский в то время равнялся нулю. А ведь от меня требовали куда-то бежать и как-то открываться.



Сначала клуб дал мне англичанина, который из десяти русских слов понимал только восемь, я его постоянно переспрашивал. А когда совсем перестал понимать, поменял переводчика. Им стал знакомый молдавский доктор Андрей: он работал в клинике и раз в неделю переводил мне на предыгровых тренировках, где разыгрывали комбинации. Экипировку ему не давали, работал в своей одежде.

Рафаэль ван дер Ваарт (слева) и Роман Павлюченко (в центре) Фото: Sean Dempsey/Getty Images

Мы общаемся до сих пор, вместе ужинали в Лондоне, сейчас он живёт в Шотландии, где также работает врачом.



Что мы тренировали? Почти то же самое, что в России. Футбол сам по себе одинаковый во всём мире: похожи большинство упражнений, разминки и удары; разве что квадраты с разными заданиями. И в России, и в Англии мне говорили, чтобы я как нападающий был в штрафной площади, участвовал в подыгрыше и вовремя помогал обороне. Андрей как раз переводил инструкции по розыгрышу штрафных и угловых, куда бежать – на ближнюю или на дальнюю штангу. Сам бы я такое точно не понял.



Андрей пробыл со мной полгода, в команде никто ни его, ни меня не прикалывал, относились к переводчику нормально: «Приехал иностранец, ему тяжело». Правда, Реднаппа раздражало, что рядом со мной находился человек не из команды. Это в России переводчики есть у бразильцев, испанцев и всех остальных, а для Англии это было диковатым, что ли. Вот Уилсон Паласиос из Гондураса и ребята-французы ни фига не понимали, но обходились без переводчика, выходили и делали своё дело.

А ещё как-то на тренировке я подозвал Андрея, и он так втопил в мою сторону, что Реднапп потом выдал в одном из интервью: «Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа».

***

Для изучения языка я брал учителя и c понедельника по пятницу на протяжении полугода занимался с ним по два часа. К нам домой приходил англичанин, не говоривший по-русски: мы общались, писали, он оставлял мне задания, которые я выполнял вечером, а на следующий день рассказывал новые темы. Больший акцент шёл на футбол, и я запомнил, что дальняя штанга – это far post, а ближняя – near post.



Учитель советовал: «Если хочешь выучить язык, общайся с ребятами в команде». И ругал меня, когда я поставил российское телевидение: говорил, что английский футбол надо смотреть с английскими комментаторами, на что я отвечал «хорошо-хорошо», но, естественно, этого не делал.

За полгода узнал нужные для футбола слова, мог спросить: «Во сколько завтра тренировка?» или «Когда надо быть на стадионе?». Другие футбольные мелочи стал более-менее понимать через несколько лет.



С перешедшим из «Спартака» Плетикосой общался на русском. Хорватскую речь Чорлуки, Модрича и Кранчара я понимал, а на редких застольях в выходной, когда выпивал пивка, у меня были хороши и английский, и испанский, и португальский.



Думаете, я его там прямо много пил и назову пивные сорта? В Англии ни на что не хватало времени: бывало и по три игры в неделю. В Новый год, когда ко мне прилетала родня, они праздновали в ночь с 31-го на 1-е, а я в 11 ушёл спать, потому что первого числа стояла игра.



Заснуть было непросто, но я понимал: «Если у тебя завтра игра АПЛ, Новый год не нужен».