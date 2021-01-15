20 лет назад Кержаков дебютировал в «Зените». Сейчас в РПЛ таких форвардов и близко нет

Дело было в Турции. 15 января 2001-го на сборе в Белеке «Зенит» проводил свой первый матч в новом году. Соперником команды Юрия Морозова стал чемпион Молдавии «Зимбру».



На игру главный тренер «Зенита» выставил практически боевой состав. Кобелев, Игонин, Попович, Малафеев, Горшков, Спивак… И два новичка, которых мэтр решил впервые проверить в деле — 22-летний крайний защитник Игорь Худогов и 18-летний нападающий Александр Кержаков. Для юного форварда — уроженца Кингисеппа, год отыгравшего за любительский «Светогорец» под началом другой легенды «Зенита» Владимира Казачёнка, — это был первый сбор с главной командой питерцев.

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Первый тайм «Зенит» проиграл 0:1 – «Зимбру», готовящийся к участию в московском Кубке чемпионов Содружества, находился в лучшей форме. Но после перерыва зенитовцам удалось сравнять счёт. Вот как скромно описан этот момент в репортаже «Спорт-экспресса»: «Кержаков нанёс удар головой, а отскочивший от перекладины мяч Попович затолкал в сетку». Игра так и завершилась со счётом 1:1. Кержаков, в отличие от Худогова, заменённого в середине второго тайма, отыграл все 90 минут.



«Нельзя сказать, что Кержаков сразу приглянулся Морозову. Но Саша уже тогда обладал твёрдым характером, настойчивостью в достижении цели, а главное, имел редкую способность к обучению: футбольную науку впитывал как губка», — будет вспоминать Казачёнок.

Александр Кержаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Капитан «Зенита» Алексей Игонин в одном из интервью признается – команда сразу оценила талант новичка: «То, что из него может получиться большой игрок, было видно. На тренировках казалось, Кержаков не думал вовсе — просто делал, как ему представлялось правильно, бежал, бил и попадал. И у него всё так легко и органично получалось, что я сразу понял – у человека есть дар божий».



Уже в марте Кержаков дебютирует в официальном матче за «Зенит» — в стартовом туре чемпионата против «Ротора» сыграет… правого полузащитника. Но первого гола от него придётся ждать четыре месяца. Морозов верил, терпел и дождался. Керж выстрелил в самый нужный момент — в домашнем матче 13-го тура со «Спартаком». Несмотря на долгую безголевую серию, форвард был уверен, что забьёт — репетировал с другом Аршавиным те самые кувырки.



Что будет потом, всем известно. 15 лет сверхуспешной карьеры, ещё 232 мяча и вместе со множеством рекордов — звание лучшего снайпера в истории российского футбола.

Александр Кержаков Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Когда Кержаков закончил, в «Спартаке» перекрестились. Кто чаще всех забивал красно-белым В списке четверо бывших спартаковцев.

Кержаков — легенда, тут даже спорить не о чем. Его «бил, бью и буду бить» — другим наука. Но раз уж вспомнилась эта история, хочется задаться насущным вопросом — а есть ли сейчас, в январе 2021-го, в составах наших топ-клубов юные нападающие, которые бы имели такие же задатки и потенциал?



17-летний Захарян в «Динамо», которого The Guardian включил в список 60 лучших молодых футболистов в мире в своём возрасте. 18-летний Тюкавин – тоже динамовец. Допустим. А ещё? НИ-КО-ГО.



Между тем, в 2001-м в высшей лиге не просто играли, а исполняли ведущие роли — Кержаков, Аршавин, Павлюченко, Пименов. Через год засверкает Сычёв. Как точно заметил классик, «были люди в наше время»…

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Грустно, господа. С другой стороны, я никогда не соглашусь с тем, что в российском футболе нет талантов. Может быть, нет таких тренеров, как Морозов? Которые бы, несмотря на дюжину матчей без голов, всё равно верили.