Новые санкции США против Кадырова? YouTube-канал «Ахмата» заблокирован

Видеохостинг YouTube заблокировал официальный канал грозненского «Ахмата». Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, под которые попал и его футбольный клуб. Мы выяснили, может ли блокировка канала хоть как-то быть связана с американскими санкциями.

США ударили по «Ахмату» и Кадырову. Что это значит Останется ли чеченский клуб без международных турниров и денег?

За что ввели санкции против Кадырова?

В середине июля 2020 года Государственный департамент США ввёл санкционные меры в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены Медни и двух старших дочерей Айшат и Карины. Американские власти считают, что президент Чеченской Республики был причастен к убийству Бориса Немцова, а также обвиняют его в нарушении прав человека.



Сам Кадыров тогда оперативно отреагировал на решение американских властей.



«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, но как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа.



И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, ещё 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!» — заявил Кадыров.



Со временем под санкции попал и «Ахмат». Депутат Госдумы Игорь Лебедев и юрист BMS Law Firm Денис Фролов тогда заявили, что ограничительные меры никак не повлияют на грозненский клуб.

Реакция клуба и мнение юриста по поводу блокировки канала

Теперь YouTube заблокировал «Ахмату» официальный канал, и многие сразу увязали бан с санкциями американских властей. Сам клуб максимально коротко прокомментировал данное решение видеохостинга.



«Дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован, без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объёме. Любите футбол, болейте только им!!!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Ахмата».



А вот юрист, партнёр BMS Law Firm Денис Фролов считает, что блокировка YouTube-канала «Ахмата» не связана с санкциями США.



«YouTube – это частная платформа. Думаю, канал «Ахмата» заблокировали не из-за санкций, это параллельные вещи. YouTube вправе блокировать кого угодно, как и любая социальная сеть. Пример Дональда Трампа говорит именно об этом. Политические санкции – это лишение финансирования и какие-то территориальные ограничения. Не вижу никакой связи в блокировке канала «Ахмата» с санкциями. Санкции наложили 10 декабря, прошло уже больше месяца. YouTube это время ждал, что ли? Наверное, линейной связи в этом нет», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

За что YouTube может заблокировать официальный канал?

Если дело не в санкциях, то речь идёт о нарушениях правил на сайте. Вот несколько запретных пунктов:

нагота или материалы сексуального характера;

опасный контент;

дискриминационные высказывания;

натуралистичный контент;

оскорбления и запугивания;

спам, ложные метаданные и мошенничество;

угрозы;

нарушение авторских прав;

выдача себя за другое лицо.

Судите сами, могли ли материалы подобного характера в принципе размещаться на канале футбольного клуба РПЛ. Если же речь идёт действительно о санкциях со стороны Госдепа, то они выглядят как выстрел из пушки по воробьям. По состоянию на середину января 2021 года у канала “Ахмата” было всего 12 тысяч подписчиков.