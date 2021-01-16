«Буду публиковать эксклюзивные видео». Футболист «Тоттенхэма» завёл канал в «Телеграме»

На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров привёл цифры, подтверждающие рост популярности мессенджера — количество пользователей превысило 500 миллионов человек, а за период с 9 по 12 декабря был зафиксирован прирост в 25 миллионов. Свои каналы в «Телеграме» уже открыли Тайип Эрдоган (президент Турции) и Жаир Болсонару (президент Бразилии). «Мы, возможно, наблюдаем крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества», — прокомментировал события последних дней Дуров.

Популярность «Телеграма» ощущается и в спорте — к процессу подключились футболисты. Одним из первых стал полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко — 7 января он опубликовал приветственное видео для читателей и анонсировал у себя в «инстаграме» запуск своего телеграм-канала (в «Инстаграме» у Сиссоко 921 тысяча подписчиков).



«Привет всем! Здесь я буду публиковать эксклюзивные видео и по возможности отвечать на ваши вопросы. Планирую разыграть среди читателей несколько футболок, бутсы и ещё какие-нибудь вещи, так что скоро увидимся», — сообщил в своём первом сообщении Сиссоко. На момент написания статьи у игрока всего 846 подписчиков, но это количество с каждым днём становится больше. Например, ветка с комментариями к обычной фотке разрослась до 995 записей:

В двух коротких видео, опубликованных на канале, фигурирует Танги Ндомбеле — видимо, с ним Сиссоко держит самый плотный контакт в «Тоттенхэме». В последней записи как раз появилась та самая футболка, которую хочет разыграть Сиссоко. Правда, условия розыгрыша Мусса пока не объявил.

Лента у Сиссоко не самая насыщенная, но это обычное дело — недавний инцидент с Эдинсоном Кавани доказывает то, что FA пристально следит за соцсетями игроков. Регламент профсоюза футболистов предусматривает за имиджевый ущерб дисквалификацию, штраф и даже увольнение (разрыв контракта с клубом в одностороннем порядке).

Тем более некоторые одноклубники Сиссоко уже сталкивались с бурной реакцией на свою активность в интернете — Деле Алли в прошлом году получил бан от FA за шутку про китайцев и коронавирус, а история про Сержа Орье и его высказывание вообще стала культовой (правда, произошло это ещё когда Орье играл за «ПСЖ»).

Союз мяча и орала. Как Серж Орье объявил войну Блану и Златану Защитник «ПСЖ» за пять минут подставил клуб, оскорбил тренера и партнёров по команде и нажил себе врага в лице Златана Ибрагимовича.

Но у Сиссоко пока всё на позитиве — Мусса называет своих читателей «my team». На канал игрока «Тоттенхэма» можно подписаться по этой ссылке. Кстати, если вам удобнее получать новости о спорте в «Телеграме», то подписывайтесь и на канал «Чемпионата» в «Телеграме».