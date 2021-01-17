Дзагоев, Лунёв и ещё 8 самых дорогих российских игроков с истекающими контрактами

Летом 2021 года много российских игроков, особенно играющих в РПЛ, могут выйти на трансферный рынок в поиске клуба. Рассказываем о 10 самых дорогих российских футболистов с истекающими контрактами.

10. Жоаозиньо, 34 года, полузащитник «Сочи». Трансферная стоимость: € 1,8 млн

Жоаозиньо (на переднем плане) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В августе 2020 года Жоаозиньо перешёл в «Сочи». 32-летний полузащитник был близок к возвращению в «Краснодар», но не смог договориться с клубом об условиях соглашения. В «Сочи» Жоаозиньо стал игроком стартового состава и в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Если так и дальше продолжится, то «Сочи» попытается сохранить игрока летом.

9. Антон Заболотный, 29 лет, нападающий «Сочи». Трансферная стоимость: € 1,8 млн

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом сезоне на счету Заболотного четыре гола и два «ассиста» в 17 матчах РПЛ. В том году на счету нападающего было пять мячей. Для форварда клуба из топ-5 это, мягко говоря, слабовато. Больше Заболотного за «Сочи» забили только Бурмистров (пять голов) и Нобоа (восемь голов). Пока разговоров о продлении контракта нет, возможно, решение клуб примет в конце сезона.

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8. Ибрагим Цаллагов, 30 лет, полузащитник «Сочи». Трансферная стоимость: € 2 млн

Ибрагим Цаллагов и Владимир Федотов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё один игрок «Сочи», и ещё один игрок стартовой обоймы. В этом сезоне полузащитник выходил в 16 матчах. В ноябре был слух к игроку со стороны «Кальяри», но никаких переговоров с итальянским клубом не состоялось.

7. Станислав Крицюк, 30 лет, вратарь «Белененсеш». Трансферная стоимость: € 2 млн

Крицюк — единственный футболист из этого списка, выступающий за рубежом. После четырёх лет пребывания в «Краснодаре» 30-летний голкипер решил вновь рвануть в Португалию. С 2013-го по 2016 год воспитанник Академии футбола Коноплёва выступал за «Брагу» и «Риу Аве». В «Белененсеше» Крицюк сыграл семь матчей, пропустил пять голов и сыграл четыре встречи на ноль.

6. Артур Юсупов, 31 год, полузащитник «Сочи». Трансферная стоимость: € 2 млн

Арнор Сигурдссон и Артур Юсупов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Юсупова это первый сезон в составе южного клуба. У шестого номера «Сочи» три гола и голевая передача в 12 матчах чемпионата. Также в 10-м и 17-м турах Юсупов попал в символическую сборную по версии WhoScored, игрок отличился забитыми мячами.

5. Максим Беляев, 29 лет, защитник «Арсенала». Трансферная стоимость: € 2,8 млн

Максим Беляев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последних четырёх сезонах Беляев был близок выбить 30 сыгранных матчей в сезоне, но ни разу ему это сделать не удалось. В этом сезоне защитник далёк от этой цифры, так как пропустил много матчей из-за травм. Пока что у игрока 10 сыгранных встреч в рамках РПЛ.

4. Андрей Мостовой, 23 года, полузащитник «Зенита». Трансферная стоимость: € 3 млн

Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2020-м Мостовой вернулся в «Зенит», забил дебютный мяч, дебютировал в Лиге чемпионов и за сборную России. Полузащитник получает хвалебные речи от Семака и вряд ли рассчитывает покинуть «Зенит» летом этого года. Прогресс футболиста отметил и бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. «Он стал играть постоянно в лучшем на данный момент клубе страны, получил вызов в сборную, дебютировал в ней. Пока ещё не на первых ролях, но большой шаг вперёд сделан», — заявил российский тренер.

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3. Алан Дзагоев, 30 лет, полузащитник ЦСКА. Трансферная стоимость: € 3,5 млн

Алан Дзагоев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если сравнивать последние сезоны Дзагоева, то в этом он эффективен как никогда. Два гола и две голевые передачи в 10 матчах чемпионата против 17 матчей и одной голевой передачи за сезоны-2018/2019 и 2019/2020. Слухов о продлении контракта пока не было. Скорее всего, всё решится в конце сезона.

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2. Сергей Петров, 30 лет, защитник «Краснодара». Трансферная стоимость: € 4,5 млн

Матвей Сафонов и Сергей Петров Фото: РИА Новости

В этом сезоне Петров стал реже появляться в старте «Краснодара» из-за травм, сыграв всего лишь 10 матчей. Особых проблем в составе Мусаева этого не вызвало, так как клуб летом приобрёл Смольникова. Несмотря на травмы, Петров остаётся не только игроком «Краснодара», но и сборной России. В отборе на ЧЕ-2020 защитник сыграл в трёх матчах за национальную команду, забил гол и отдал две голевые передачи.

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1. Андрей Лунёв, 29 лет, вратарь «Зенита». Трансферная стоимость: € 5 млн

Андрей Лунёв Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Лунёв принял участие в трёх играх этого сезона. Помимо этого, вратарь «Зенита» не принял участие в матчах Лиги чемпионов. С 11 июля 2020 года из-за травм Лунёв пропустил 121 день и 24 матча. В последних двух играх перед зимней паузой 29-летний вратарь выходил с первых минут, но теперь, скорее всего, пропустит первый зимний сбор из-за коронавируса.