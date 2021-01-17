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У фанатов красно-белых первый трансфер года вызвал неоднозначную реакцию.

«Дайте ему нарезки Цымбаларя, чтобы посмотрел, какой номер взял». Хендрикс — в «Спартаке»!

Йоррит Хендрикс – официально в «Спартаке». 25-летний полузащитник подписал долгосрочный контракт с красно-белыми и стал пятым голландцем в истории московского клуба после Квинси Овусу-Абейе, Деми де Зеува, Квинси Промеса и Гуса Тиля. Сумма трансфера составила € 700 тысяч, что вызвало удивление у фанатов красно-белых.

«Спартак» представил футболиста роликом, в котором полузащитник ставит пластинку всемирно известного однофамильца – музыканта Джими Хендрикса. «Спартак-Москва», давай громче!» — говорит футболист.

Интересно, «Спартак» покупает Хендрикса уже новому тренеру? Или Тедеско передумал уходить? Про новичка говорят: опорник, который умеет всё. Это за 500 тысяч?!

Реакция фанатов на трансфер

Не у всех болельщиков вызвал оптимизм этот трансфер. Судя по всему, поклонники «Спартака» ждали другого голландца, который им очень хорошо известен.

Хендрикс в нападении — возможно?

Кто-то уже нашёл другое занятие новобранцу.

Есть те, кто верит в игрока.

Именно этого полузащитника многие ждали.

Должен заиграть.

Уж слишком пессимистично.

Хорошая идея.

«Балласт» топ-клубов РПЛ. Сколько на нём можно заработать? Больше всего ненужных игроков у «Спартака».

«Ваши ожидания — ваши проблемы».

Сравнение с экс-спартаковцами, чья карьера не задалась в московском клубе.

Были и те, кто ждал Рамоса.

Разве попал не в топ-клуб России?

Как думаете, сделает?

Не всем знаком игрок.

Идеальный вариант вместо Крала?

Соответствующая музыка к переходу.

Не верят в Хендрикса.