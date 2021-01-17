«Дайте ему нарезки Цымбаларя, чтобы посмотрел, какой номер взял». Хендрикс — в «Спартаке»!

Йоррит Хендрикс – официально в «Спартаке». 25-летний полузащитник подписал долгосрочный контракт с красно-белыми и стал пятым голландцем в истории московского клуба после Квинси Овусу-Абейе, Деми де Зеува, Квинси Промеса и Гуса Тиля. Сумма трансфера составила € 700 тысяч, что вызвало удивление у фанатов красно-белых.
«Спартак» представил футболиста роликом, в котором полузащитник ставит пластинку всемирно известного однофамильца – музыканта Джими Хендрикса. «Спартак-Москва», давай громче!» — говорит футболист.
Реакция фанатов на трансфер
Не у всех болельщиков вызвал оптимизм этот трансфер. Судя по всему, поклонники «Спартака» ждали другого голландца, который им очень хорошо известен.
Хендрикс в нападении — возможно?
Кто-то уже нашёл другое занятие новобранцу.
Есть те, кто верит в игрока.
Именно этого полузащитника многие ждали.
Должен заиграть.
Уж слишком пессимистично.
Хорошая идея.
«Ваши ожидания — ваши проблемы».
Сравнение с экс-спартаковцами, чья карьера не задалась в московском клубе.
Были и те, кто ждал Рамоса.
Разве попал не в топ-клуб России?
Как думаете, сделает?
Не всем знаком игрок.
Идеальный вариант вместо Крала?
Соответствующая музыка к переходу.
Не верят в Хендрикса.
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