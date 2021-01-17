Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Трансферы РПЛ, зима-2021, Йоррит Хендрикс перешёл в «Спартак», реакция фанатов

Йоррит Хендрикс перешёл в «Спартак»
Павел Прохоров
«Дайте ему нарезки Цымбаларя, чтобы посмотрел, какой номер взял». Хендрикс — в «Спартаке»!
У фанатов красно-белых первый трансфер года вызвал неоднозначную реакцию.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Йоррит Хендрикс – официально в «Спартаке». 25-летний полузащитник подписал долгосрочный контракт с красно-белыми и стал пятым голландцем в истории московского клуба после Квинси Овусу-Абейе, Деми де Зеува, Квинси Промеса и Гуса Тиля. Сумма трансфера составила € 700 тысяч, что вызвало удивление у фанатов красно-белых.

«Спартак» представил футболиста роликом, в котором полузащитник ставит пластинку всемирно известного однофамильца – музыканта Джими Хендрикса. «Спартак-Москва», давай громче!» — говорит футболист.

Интересно, «Спартак» покупает Хендрикса уже новому тренеру? Или Тедеско передумал уходить?
Про новичка говорят: опорник, который умеет всё. Это за 500 тысяч?!

Реакция фанатов на трансфер

Не у всех болельщиков вызвал оптимизм этот трансфер. Судя по всему, поклонники «Спартака» ждали другого голландца, который им очень хорошо известен.

Хендрикс в нападении — возможно?

Кто-то уже нашёл другое занятие новобранцу.

Есть те, кто верит в игрока.

Именно этого полузащитника многие ждали.

Должен заиграть.

Уж слишком пессимистично.

Хорошая идея.

«Балласт» топ-клубов РПЛ. Сколько на нём можно заработать?
Больше всего ненужных игроков у «Спартака».

«Ваши ожидания — ваши проблемы».

Сравнение с экс-спартаковцами, чья карьера не задалась в московском клубе.

Были и те, кто ждал Рамоса.

Разве попал не в топ-клуб России?

Как думаете, сделает?

Не всем знаком игрок.

Идеальный вариант вместо Крала?

Соответствующая музыка к переходу.

Не верят в Хендрикса.

Самый нелепый трансфер Цорна. Баду ушёл из «Спартака», не сыграв ни минуты в РПЛ
Болельщики прощаются с «легендой», загружая смешные видео.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021