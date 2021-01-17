Из «Ливерпуля» ушёл со скандалом, а из «Аталанты» «ушли» его – через три недели после подписания контракта.

Шкртел классно играл за «Зенит», а теперь сидит без работы. Как так вышло?

Мартин Шкртел хорошо известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит». Брутальный защитник запомнился фанатам, хоть и провёл в Санкт-Петербурге не так много времени. Он сменил несколько клубов, играл в клубе-гранде, но недавно что-то пошло не так. Рассказываем, что происходит с футболистом.

Приезд в «Зенит» за «смешные деньги» и проблемы с российскими полицейскими

Шкртел приехал в Россию из скромного клуба «Тренчин» летом 2004 года, в самый разгар сезона. До конца чемпионата он провёл 7 матчей и помог команде финишировать в еврокубковой четвёрке.

Властимил Петржела, при котором Шкртел пришёл в «Зенит», делился с «Петербургским дневником» подробностями трансфера: «Я быстро увидел его потенциал, хотя он пришёл совсем юным мальчиком. Мартин вместе с другими молодыми ребятами целый месяц находился на просмотре, проявил себя лучше всех и остался в Петербурге. Мы заплатили за Шкртела какие-то смешные деньги, а несколько лет спустя клуб продал его за внушительную сумму».

Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

Сам Шкртел через год после перехода в интервью «Невскому спорту» жаловался на дороги в Санкт-Петербурге: «Машин очень много… А пробки — это кошмар. Поначалу никак не мог привыкнуть к тому, что до базы из центра можно ехать 40-45 минут. Гаишники останавливают постоянно. Один раз за скорость, другой раз — за неправильный поворот. Бывали и нарушения, о которых лучше промолчать. Но в последнее время стало проще. Многие милиционеры уже узнают во мне игрока «Зенита».

Мартин Шкртел: не жалею о переходе в "Зенит" У 20-летнего защитника Мартина Шкртела последний год - считая с лета 2004-го - выдался весьма бурным. Стал игроком основного состава "Зенита". Дебютировал в национальной сборной Словакии.

Шкртел бился за сине-бело-голубых в Премьер-Лиге и еврокубках до конца сезона-2007. Мартин запомнился жёсткостью и неуступчивостью, а за полгода до ухода завоевал с петербургской командой её первый чемпионский титул с 1984 года. Благодаря классной игре в России Шкртел не засиделся.

В январе 2008-го Мартин рванул в «Ливерпуль». На тот момент команда Рафаэля Бенитеса была постоянным участником Лиги чемпионов и действующим финалистом турнира. За футболиста английский клуб заплатил сине-бело-голубым € 10 млн – по тем временам солидную сумму (для сравнения, за два года до этого «Манчестер Юнайтед» отдал «Спартаку» примерно столько же за Неманью Видича).

Пик карьеры, скандал с Клоппом и прозвище «мажор»

В «Ливерпуле» Шкртел приобрёл максимальную известность. Вскоре после трансфера он стал регулярно выходить в стартовом составе. Фанаты полюбили его за брутальность, хотя вопросы к его надёжности оставались. В противоречивом сезоне-2011/2012 (красные вновь провалились в чемпионате, но добрались до финала обоих внутренних Кубков и один из них выиграли) Мартина даже признали лучшим игроком мерсисайдцев. Спустя два года он зажигал даже в атаке, забил 10 голов в АПЛ (правда, три из них залетели в ворота «Ливерпуля») и помогал команде до последнего бороться за чемпионство.

Фото: John Cocks/Getty Images

В 2013 году в интервью «Советскому спорту» Шкртел рассказывал, что следит за «Зенитом» и российским футболом, однако не общается в бывшими одноклубниками: «Поддерживаю связь только с Томашем Губочаном, и это понятно – мы выступаем за сборную. Ещё время от времени перезваниваюсь с Яном Дюрицей и Корнелом Салатой из «Ростова». Узнаю новости о чемпионате России». При этом русский язык к тому моменту словак уже подзабыл.

По итогу Шкртел достиг почётной отметки в 8,5 лет и более чем 240 матчей за «Ливерпуль», а в 2016 году не понадобился Юргену Клоппу и ушёл в «Фенербахче» за € 6 млн.

Уйти из «Ливерпуля» без небольшого скандала Шкртел не смог. За неделю до объявления о переезде в Турцию футболист опубликовал пост в «Инстаграме», куда добавил хештег с оскорблением Клоппа. После этого Мартин не очень убедительно оправдывался: «Я правда очень сожалею о написанном от моего имени. Я был занят и попросил друга вести мою страничку. Он увлёкся и зашёл слишком далеко, не думая, насколько серьёзными могут быть последствия. Написанное не отражает моего мнения».

Шкртел извинился за оскорбление Клоппа в своём «инстаграме»

В том же 2016 году Шкртел в составе сборной Словакии противостоял России на чемпионате Европы. Петржелу спросили о сопернике россиян, и он жёстко прошёлся по бывшему подопечному. «Сейчас его интересуют другие вещи, не футбол. В Словакии его называют мажором – он думает о девочках, дискотеках, знаете? Когда Шкртел приходил в «Зенит», он был молодой парень, неопытный, вёл себя очень хорошо. А сейчас – мажор!» — заявил Властимил «Спорт-экспрессу».

Петржела: Шкртел — мажор и слабое место сборной Словакии

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Закат, странный переход в «Аталанту» и травма

На момент перехода в «Фенербахче» Шкртелу был всего 31 год — для защитника довольно скромный возраст. В стамбульской команде он был игроком основы, провёл под 80 матчей, но в итоге ушёл свободным агентом в 2019 году. Сообщалось, что словак отказался продлевать контракт.

За год до этого Мартин вспоминал «Зенит» и желал удачи Сергею Семаку. «Он молодой и амбициозный тренер. Надеюсь, добьётся успеха в «Зените». Возвращение? Ха-ха, нет ничего невозможного! Но, скорее всего, я вернусь в Санкт-Петербург в качестве туриста, а не игрока», — сказал он «Спорт-экспрессу».

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После отъезда из Турции Шкртел перебрался в «Аталанту», где уже вовсю шёл к успеху Джан Пьеро Гасперини. В Бергамо защитник продержался недолго — спустя всего три недели было объявлено о расторжении соглашения. Официально причина расставания не называлась, однако, по информации СМИ, тренер был недоволен физическим состоянием Мартина.

«Аталанта» расторгла контракт со Шкртелом

Без клуба Шкртел пробыл месяц и в начале осени вернулся в Турцию, подписав контракт с «Истанбул Башакшехир».

Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Getty Images

Драматичный поворот в карьере защитника случился в неприятном для многих 2020 году. В конце декабря Шкртел получил тяжёлую травму — разрыв ахиллова сухожилия (от последствий такого повреждения до недавнего времени страдал Александр Селихов). Контракт Мартина был рассчитан ещё на полгода, однако его расторгли досрочно. Теперь словак пребывает без клуба и лечится за свои деньги.

По всей видимости, Шкртел твёрдо настроен вернуться на поле. На днях британские журналисты предположили, что он может завершить карьеру, и игрок воспринял это болезненно. «Ни хрена подобного», — написал он в «Инстаграме», добавив злящиеся эмодзи.

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Возраст у Шкртела, несмотря на амплуа, довольно солидный — незадолго до рокового повреждения ему исполнилось 36 лет, и вернуться после такой травмы, а тем более продолжить выступления на высоком уровне, будет крайне непросто. Пора снова в РПЛ?