Кто-то продолжает играть на высочайшем уровне, а кто-то обрёл гармонию в местах, далёких от футбола.

Веллитон – супербомбардир, а Ханни выгоняют из Катара. Как дела у бывших звёзд «Спартака»

В новейшей истории «Спартака» было много ярких легионеров. Вспоминаем некоторых из них и рассказываем, как складываются их жизнь и карьера. Начнём с тех, кто выступал за красно-белых совсем недавно.

Софьян Ханни, 30 лет

Алжирский плеймейкер не оправдал надежд в «Спартаке», зато в Катаре реализовал себя гораздо лучше. За два сезона в местных турнирах под названиями Лига звезд и Кубок Старз Ханни набрал «18+11» за 36 матчей, на одно результативное действие ему в среднем требуется 115 минут.

Софьян чаще всего играет на любимой позиции «под нападающим», принимает много мячей между линиями, с удовольствием забрасывает передачи партнёрам на ход из глубины поля, исполняет стандарты и пристреливается издали с игры. У него 2,59 удара за 90 минут в среднем и 0,5 xG; 2,29 передачи под удар и 0,28 xA. А по ожидаемым голевым передачам в текущем сезоне лишь один футболист во всей лиге круче экс-спартаковца – речь о прославленном Санти Касорле.

Хотя даже при всём этом кумиром местной публики Ханни не является. Наоборот, в начале 2021 года многие болельщики устроили в соцсетях травлю и потребовали ухода полузащитника из клуба, их не устраивает ни упавший уровень игры, ни самоотверженность футболиста, ни его любовь к действиям на чистых мячах. А забавный промах алжирца в матче с «Аль-Араби» быстро разлетелся по социальным сетям и превратился в злобный мем.

Луис Адриано, 33 года

Опытный нападающий нередко пропускает игры «Палмейраса» из-за повреждений, но когда он выходит на поле, по-прежнему демонстрирует высокий класс. В текущем сезоне во всех турнирах форвард провёл 41 игру и забил 17 мячей. У Адриано сумасшедшая реализация (гол каждым третьим ударом). В начале января отличный мяч экс-спартаковца помог «Палмейрасу» пройти «Ривер Плейт» в полуфинале Кубка Либертадорес.

Луис Адриано, получив передачу в районе центрального круга, поставил корпус и оттеснил защитника, на мощном рывке добежал до штрафной и аккуратно катнул мяч мимо вратаря. «Палмейрас» выиграл первый матч 3:0, в ответном уступил 0:2, но всё равно вышел в финал. В финале 30 января он сразится с «Сантосом».

А ещё у Адриано новая любовь, но в эту историю углубляться не будем.

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Веллитон, 34 года

Когда Веллитон уходил из «Спартака», казалось, что он скоро закончит карьеру – у него наблюдались проблемы с мотивацией, любовь к загулам, да и травмы проявлялись всё чаще и чаще. Но если вы увидите сегодняшнего Веллитона, непременно удивитесь: он в полнейшем порядке.

Экс-лучший бомбардир чемпионата России играет в Лиге Арабского залива (чемпионат ОАЭ) за команду «Шарджа СК», в неё он перешёл в сентябре из «Аль-Васла». У бразильца сумасшедшая результативность: 11 голов в 12 играх, причём эти 11 голов он забил 29 ударами. Веллитон всё ещё обладает сочным стартовым рывком и агрессивен в штрафной при замыкании фланговых передач.

Страшно подумать, каких дел мог натворить Веллитон в «Спартаке», если бы в какой-то момент не потерял мотивацию.

Квинси Овусу-Абейе, 34 года

Талантливые люди талантливы во всём. Когда-то реактивный Квинси обгонял ветер в футболке «Спартака» (правда, забывал при этом бить по мячу), а теперь он пишет рэп. Квинси уже выпустил несколько альбомов и выступает под псевдонимом Blow в группе с единомышленниками. Банда выглядит очень колоритно.

Хосе Мануэль Хурадо, 34 года

Последним клубом испанского творца был «Кадис» из Сегунды (15 игр, ноль результативных действий в прошлом сезоне). После того как клуб поднялся в элитный дивизион, руководство рассталось с Хурадо. Теперь экс-спартаковец без профессиональной команды – и, похоже, футбол в его жизни отошёл на второй план.

Хурадо полюбил местечко под названием Эль Росио – центр массового паломничества верующих со всей Испании. Он проводит там много времени, совершает конные прогулки, а его социальные сети наполнены философскими цитатами. «В Эль Росио вы обо всём забываете и по-настоящему обретаете себя», — делится впечатлениями Хурадо.

Эйден Макгиди, 34 года

По итогам сезона-2018/2019 Макгиди был признан лучшим игроком Лиги 1 (третий по значимости дивизион Англии). В прошлом году его даже арендовал «Чарльтон», выступавший в Чемпионшипе, — правда, там ирландец совсем себя не проявил, поэтому вернулся в Лигу 1.

А по возвращении из аренды в карьере Макгиди настала чёрная полоса: он поссорился с главным тренером Паркисоном и перестал даже тренироваться с главной командой. Эйден проводил время с молодёжным составом и терпел. Лишь в декабре, когда Паркинсон покинул должность, Макгиди вернулся в основной состав «Сандерленда» по приглашению нового тренера Ли Джонсона. Возвращение получилось достойным: полузащитник успел отметиться тремя результативными действиями в шести играх.

«Я счастлив, что снова могу заниматься любимым делом», — сказал Эйден. От завершения карьеры он пока далёк.

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Эммануэль Эменике, 33 года

Последним клубом некогда мощного и быстрого форварда был «Вестерло» из второй бельгийской лиги, но там быстро поняли, что Эменике больше не соответствует уровню, поэтому в декабре 2019-го после всего лишь 149 минут с футболистом попрощались.

О завершении карьеры экс-спартаковец не объявлял, хотя всем уже всё понятно. Судя по Инстаграму Эммануэля, он проживает счастливую пенсию – общается с родственниками и близкими, стильно одевается, ест вкусную еду и купается в роскоши.

Алекс, 38 лет

Самый яркий плеймейкер в новейшей истории «Спартака» завершил карьеру ещё в конце 2016-го, правда, объявил он об этом спустя несколько лет. Он успел пережить депрессию, вылечиться, а сейчас продолжает служить футболу. Несколько дней назад стало известно, что Алексу предложили должность координатора молодёжных команд в «Коринтиансе».

Самый эпичный пенальти в истории РПЛ. Он был в матче с участием «Спартака» Ровно 10 лет назад.

Рафаэл Кариока, 31 год

В Россию Кариоку ругали и ставили ему двойки, а в Мексике он стал чаще улыбаться и получил признание. Бразильский опорник – абсолютно ключевой игрок «Тигреса», обеспечивающий команде игровой баланс. У Рафаэла 92-процентная точность передач и минимальное число потерь, он всё так же контролирует середину без большого объёма единоборств.

Ещё в Мексике Кариока насобирал трофеев – брал чемпионство, выигрывал Кубок. А недавно Рафаэл стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В финале в конце декабря его команда обыграла «Лос-Анджелес». Теперь экс-спартаковец выступит на клубном чемпионате мира.