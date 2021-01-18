«Спартак» вдохновил «Сочи» на новый девиз. Послание к Тедеско увековечат на стадионе?

В матче 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» на бровке зацепились тренер хозяев Дмитрий Бородин и главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

«После того как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведём, я ему сказал две фразы: «It’s our place (именно эту фразу Тедеско повторял, заходя в подтрибунное помещение). It’s our Colosseum» («Это наша земля. Это наш Колизей». – Прим. «Чемпионата»). То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой – это всё домыслы», — рассказал о перепалке с немецким специалистом Бородин. Тедеско обвинил коллегу в проявлении расизма. КДК РФС, опираясь на выводы FARE (организация «Футбол против расизма в Европе»), не усмотрела расизма в словах тренера «Сочи».

«Спартак» и «Сочи» устроили разборки после игры. Что произошло? Тедеско повздорил с Джанаевым и сказал, что игрок «Сочи» ударил его помощника.

Новый девиз «Сочи»

Теперь фразу «Это наш Колизей!» руководство «Сочи» будет использовать в качестве продвижения бренда. Об этом заявил генеральный директор южного клуба Дмитрий Рубашко. «Правда ли, что мы собираемся сделать фразу Дмитрия Бородина «Это наш Колизей» брендом и повесить при выходе игроков на поле? Посмотрим, что мы с ней сделаем, но она есть, и она наша. Чуть позже узнаете, где и как мы её будем размещать», — сказал Рубашко сайту «Матч ТВ». Рассматривается вариант, при котором цитата будет красоваться в подтрибунном помещении стадиона возле раздевалок команд и на входе в чашу арены.

«Спартак» спокойно отреагировал на решение сочинцев. отреагировал на решение южного клуба. «Это скорее вопрос к властям Краснодарского края. Это же их стадион. Мы при чём?» — сказал директор столичного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Новые гладиаторские бои в РПЛ

Насчёт происхождения фразы, брошенной Бородиным в адрес Тедеско, существуют две основные версии. Первая отсылает нас в 70-е годы новой эры, когда был построен грандиозный амфитеатр, служивший местом проведения боёв гладиаторов. Согласно Хронографу 354 года, амфитеатр тогда вмещал около 87 тыс. человек. Второй вариант — строчка из песни «Колизей» от исполнителей Miyagi & Эндшпиль. Припев композиции начинается так:

«Наш мир — колизей для демонов, ангелов, друзей;

Колизей для злого и хорошего, для всех.

Колизей для битвы, определяющей всех людей».

«Завтра «Спартак» снимется с чемпионата». Главные скандалы года в нашем футболе Наступит ли тот день, когда мы будем обсуждать победы клубов РПЛ в Европе, а не конфликты?

Теперь гладиаторы в РПЛ есть не только в Москве, но и в Сочи. Ну а нас ждут новые гладиаторские бои. Противостояние «Спартака» и «Сочи» неожиданно приобрело дополнительную принципиальность.