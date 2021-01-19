В «Челси» числится самый результативный фулбек АПЛ за последние 5 лет. Клубу он не нужен

Антонио Конте начал в «Челси» с одного очка и семи пропущенных голов в трёх матчах. Но как только он отказался от схемы 4-2-3-1 и перешёл на 3-4-3, команда преобразилась и выиграла в 13 турах АПЛ подряд, пропустив в них всего четыре раза. А одним из ключевых игроков в новой системе стал Маркос Алонсо.

Ленивый в обороне, вечно теряющий позицию фулбек раскрылся, когда за его спиной оказался лишний центральный защитник, который может подстраховать бровку. Одновременно оказалось востребовано главное качество Алонсо: умение своевременно заполнить штрафную. Проведя 10 лет в академии «Реала», он научился здорово подключаться к атакам, отлично подавать в штрафную и бить. А игровой интеллект сделал его ещё опаснее: Алонсо постоянно оценивает положение соперников, чтобы совершить рывок в самый неудобный момент. Этим он компенсирует нехватку скорости – казалось бы, критичный для фулбека недостаток.

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В чемпионском сезона Алонсо 30 раз вышел на поле с первых минут и записал девять результативных действий: шесть голов и три голевые передачи. Год спустя Конте со всеми разругался и не попал даже в зону Лиги чемпионов, но на эффективности Алонсо это не сказалось: 33 выхода в старте, семь голов, две голевые передачи.



Замена Конте на Маурицио Сарри стала серьёзным испытанием для всей команды в плане тактики, но в первую очередь это коснулось крайних защитников. У Сарри они редко подключаются к атакам. Ширину создают вингеры, а крайние защитники делают подготовительные передачи в центральной трети поля. Но наличие в команде Эдена Азара внесло коррективы: использовать его для ширины атаки было бы глупостью, Азар слишком полезен, когда смещается с левого фланга в центр. Поэтому левый защитник получил некоторую свободу в атаке. Значительно меньшую, чем при Конте, потому что заполнять штрафную было не нужно, но Алонсо хватило и этого. За сезон при Сарри он 33 раза вышел в АПЛ в старте, забил два гола и отдал шесть голевых передач. То есть даже когда условия для подключений изменились, он сохранил эффективность.

Макос Алонсо и Давид де Хеа Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сезон под руководством Фрэнка Лэмпарда подчеркнул одновременно достоинства и недостатки Алонсо. Весь прошлый сезон «Челси» играл в невероятно смелом стиле: в атаку ходили все, включая даже Н’Голо Канте. Естественно, оба фулбека подключались до лицевой, причём одновременно. В защите оставались только центральные защитники и Жоржиньо. Это сделало команду очень уязвимой для контратак, но в то же время опасной в позиционных атаках. За счёт смелых высоких позиций игроков «Челси» легко подбирался к чужим воротам даже без продуманной структуры продвижения мяча. Алонсо в этом стиле блистал у чужих ворот и проваливался у своих. Он не был первым выбором Лэмпарда и провёл всего 15 матчей в основе, но в них успел забить четыре гола и отдать три голевых паса.

Лэмпарду этого оказалось мало: одним из громких трансферов «Челси» в межсезонье стал левый фулбек «Лестера» Бен Чилвел. Игрок с отличной подачей в штрафную, скоростью и проблемами при игре в обороне. Но главное, что Лэмпард был высокого мнения о его моральных качествах. После перехода он подчёркивал, что Бен не только отличный футболист, но и отличный человек с сильным характером.



Косвенно, это выглядело как намёк на характер Алонсо, тем более что Чилвел стал третьим игроком на одну позицию – есть ещё Эмерсон. Но первая половина сезона-2020/2021 показала, что Чилвел – правильное приобретение. Ему хватило 15 игр, чтобы побить собственный рекорд результативности «Лестера», и в целом 24-летний англичанин – один из немногих в «Челси», кто играет на стабильно высоком уровне. Правда, с его приходом проблемы Алонсо быстро стали неразрешимыми.

Маркос Алонсо Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Конфликт с Лэмпардом и изоляция

В прошлом сезоне даже при всех своих оборонительных недостатках испанец был слишком полезен в атаке (намного полезнее Эмерсона, тоже не безупречного у своих ворот), поэтому получал игровое время. А сейчас ему совсем нет места. Чилвел в отличной форме и фактически не нуждается в дублёре. Поэтому сидеть под ним в запасе можно очень долго. У «Челси» в запасе оказались сразу два игрока.



Ситуация уже трудная, но она в один момент стала ужасной. В третьем туре Алонсо играл в основе: «Челси» к перерыву горел «Вест Бромвичу» 0:3, и третий гол был пропущен по вине Маркоса. Он просто проспал своего игрока на дальней штанге.

Раньше в том же матче грубую индивидуальную ошибку допустил Тьяго Силва, но в перерыве Лэмпард заменил именно Алонсо. Испанец психанул и после душа пошёл в автобус, вместо того чтобы смотреть игру с запасными. Тогда психанул уже Лэмпард.



Авторитетное издание The Athletic со ссылкой на несколько источников в клубе сообщило, что Лэмпард устроил собрание игроков и наорал на Алонсо перед всей командой. По словам футболистов, «никто раньше не видел тренера в таком состоянии». Во-первых, интересно, кто в раздевалке «Челси» делится такими подробностями с журналистами. А во-вторых, после того матча Алонсо не сыграл за «Челси» ни одной минуты.



Алонсо не только не играет – он не попадает даже в заявку. В январе в третьем раунде Кубка Англии «Челси» достался «Моркэм» из четвёртой лиги. Отличный момент, чтобы дать практику тем, кто не играет в важных матчах. В основе появились Хадсон-Одои, Гилмор, Аспиликуэта, Эмерсон и Кепа, на замену вышли Анджорин и Томори. Даже Хаверцу нашлось место на поле. Но Алонсо и тут не попал в запас.

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Очевидно, что после конфликта в сентябре он больше не нужен Лэмпарду. Так же очевидно, что он не был нужен и раньше: иначе тренер не настаивал бы на трансфере игрока за 50 млн на позицию, которая уже укомплектована. Но сейчас Алонсо точно некуда деваться – только уходить. Проблема в том, что «Челси» подписал с ним новый контракт летом 2018 года. Он действует до лета 2023 года, а оклад игрока составляет 6 млн евро в год (после вычета налогов). Нормальный оклад для основного футболиста команды, которая каждый год претендует на трофеи, но не для глубоко запасного 30-летнего игрока в эпоху экономического кризиса после пандемии.

Его зарплата – это проблема для любого клуба, который хотел бы взять его в аренду. А высокая цена («Челси» хочет отбить расходы на покупку, то есть получить около 20 млн) делает продажу маловероятной.



Ситуация парадоксальная. С одной стороны, «Челси» прекрасно чувствует себя с Чиллуэллом, и, несмотря на обилие проблем в этом сезоне, они точно не связаны с отсутствием Алонсо. С другой стороны, уже несколько месяцев не играет футболист, который до сих пор является лучшим бомбардиром АПЛ среди номинальных защитников с того момента, как он приехал в Англию. Да, хотя Алонсо уже больше года лишён регулярной практики (а с конца сентября – любой), до сих пор ни один другой фулбек не забил больше 19 голов с 2016 года.



Результативный левый фулбек – одна из самых дефицитных позиций в современном футболе. Можно винить в сложившейся ситуации Лэмпарда, самого Алонсо или неудачное стечение обстоятельств, но когда карьера такого игрока уходит впустую – это потеря для футбола. Даже Озил и «Арсенал» пришли к решению. «Челси» и Алонсо тоже пора что-то придумать.