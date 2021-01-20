Сокращение количества команд в Премьер-Лиге ничего не изменит. Наши проблемы куда глубже

Напоминает детскую игру в считалочку. 20 команд, 18,16, 12. При этом каких-либо цифр или бесспорных фактов, подтверждающих, почему высшей лиге российского футбола должно стать лучше при 18 командах, или, наоборот, при 12, нет и быть не может. Только надежды и популизм. Исключительно кому что больше нравится.

Потому чистой воды вкусовщина. Со своими «за» и «против». Понять, как нам в реальности станет, можно только сделав это. По-другому — никак.



Те, кто ратует за сохранность элитного дивизиона из 16 команд или даже за его расширение, упирают на рекордные масштабы страны и необходимость присутствия большого футбола в регионах. Вот именно – присутствия. Только и всего. В этих самых регионах этот самый футбол и в низших-то лигах гибнет почище флота Станниса Баратеона в легендарной битве при Черноводной. А многие ли областные бюджеты способны вынести нагрузки Премьер-Лиги? Нужно ли, спрашивается, нищету плодить и с такими проблемами связываться, какие сейчас «Тамбов» переживает, а до него с десяток других страждущих? Это точно не про большой футбол.

Тренер «Тамбова»: со следующей недели вроде бы начнут погашать долги

Те, кто выступает за сокращение, тоже убеждены, что так будет лучше. Больше крутых матчей, дерби, доходов и прочее, прочее. Но ведь на самом деле неизвестно – будет ли? Где сейчас в европейской футбольной иерархии располагается чемпионат Шотландии со своими 12 командами? А чисто пацанскую мотивировку «должно стать лучше, зуб даем!» мы уже проходили с переходом на систему «осень-весна». Лучше не стало.



Понятно, что выводы назрели. Я не помню, когда ещё было такое, чтобы за два сезона еврокубков у нас только одна команда выходила в плей-офф. Потому что не было такого НИКОГДА.



С этим нужно что-то делать. Что именно – башковитые ребята из РФС и РПЛ хорошие зарплаты получают, чтобы знать ответ на этот вопрос.

Это была худшая Лига чемпионов в нашей истории. И плей-офф без России входит в привычку Хотя, кажется, совсем недавно ЦСКА играл в 1/4, а «Локо» должен был туда попадать.

Но перемены только ради перемен – не лучшая затея. «А давайте!» Что? Зачем? Почему? Строго говоря, перемены должны быть другими – повышение зарплат детским тренерам, всестороннее улучшение работы футбольных школ и академий, отказ от бюджетной «дойки», честная конкуренция безо всяких лимитов, и т.д. и т.п. Вот через такое очищение от самых корней нам давно уже пора пройти.



Однако к решению самых главных вопросов мы, очевидно, не готовы. Это ж какие авгиевы конюшни надо разгрести! Страшно. А вот поиграться с количеством участников «вышки», вдруг усмотрев в этом кровопролитном процессе панацею – запросто.

Что ж – дело нехитрое, можно и сократить. Топовых матчей в календаре, по крайней мере по названию, действительно станет больше. Это и интересно, и может поднять общий уровень



конкуренции, недостаток которой так аукается в Европе. Позволит избежать присутствия команд-«смешариков», у которых то своего стадиона нет, то денег, а зачастую и того, и другого. Уж 12 клубов, отвечающих всем стандартам, мы набрать должны. Иначе – совсем край.



Но ещё раз – само по себе сокращение РПЛ (как и расширение) ничего не даст. Не ответит на те самые главные вопросы. Потому без их решения все это будет лишь игрой в считалочку. 20, 18, 16, 12… Кому что больше нравится.