Кокорин — всё? «Спартак» ведёт переговоры о трансфере игрока в Италию

Карьера Александра Кокорина в «Спартаке», похоже, подходит к концу. Сегодня появилась информация, что «Фиорентина» хочет подписать форварда красно-белых. В московском клубе уже подтвердили факт переговоров. «Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры, но официального предложения пока не поступало», — сказал «СЭ» Антон Фетисов, глава департамента «Спартака» по связям с общественностью.

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Первые слухи о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину» появились ещё в декабре. Тогда помощник спортивного директора «фиалок» Андреа Манчини заявил следующее: «Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Но пока это всё, что я могу сказать. Сейчас нам сложно думать о трансферах, учитывая наше турнирное положение в чемпионате».



«Фиорентина» занимает 14-е место в Серии А, до зоны вылета — всего 5 очков. Одной из главных проблем «фиалок» является игра в атаке: команда забила всего 18 мячей, меньше только у «Пармы» (14), которая находится на предпоследней строчке в турнирной таблице.



По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, кандидатуру Кокорина одобрило руководство «Фиорентины». Альтернативой для «фиалок» является Фелипе Андерсон, выступающий за «Порту» на правах аренды (права на футболиста принадлежат «Вест Хэму»).



Инсайдер Нобель Арустамян заявил, что сделка близка к завершению. «Спартак» и «Фиорентина» ведут активные переговоры по Кокорину и уже достигли принципиальной договорённости. Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов евро. Детали между клубами согласованы, и сейчас вопрос, как поступит Кокорин — решение за ним. По контракту в «Спартаке» он получает 3 миллиона евро в год. «Фиорентина» предлагает ему зарплату около 1,7 миллиона. Во Флоренции ждут ответа от Кокорина в течение 24 часов», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.



Как стало известно «Чемпионату», инициатором продажи Кокорина является Дмитрий Попов, который недавно вернулся на должность спортивного директора красно-белых. По нашей информации, он активно пытался трудоустроить Александра в Европе — звонил множеству знакомых агентов и просил подобрать для него вариант продолжения карьеры. Кроме «Фиорентины» интерес к Кокорину также проявляли «Сочи» и клубы MLS.

Если трансфер всё-таки состоится, то «Спартак» можно будет только поздравить. Подписание Кокорина прошлым летом себя не оправдало: форвард пропустил много матчей из-за травм, играл с переменным успехом и не смог «сделать красиво», как обещал болельщикам красно-белых.

«Спартак» продолжает пожинать плоды работы Шамиля Газизова. Кокорин, Урунов, Мозес — все они пришли в клуб при теперь уже бывшем гендиректоре красно-белых. Ни один из этих трансферов пока нельзя назвать успешным.



Кто следующий в «Спартаке» на выход?