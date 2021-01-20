«Рубин» превращается в самую интересную команду РПЛ. Трансфер Саито – новое подтверждение

Сейчас уже сложно поверить, что в 2016-м, когда Леонид Слуцкий покидал ЦСКА по собственному желанию, фанаты «армейского» клуба направляли в его адрес две жёсткие спортивные претензии. Первая – якобы он вообще не работал с молодёжью, боялся этого и не давал им дорогу в основной состав. Вторая – Леонид Викторович часто перестраховывался при выборе тактики, осторожничал, и поэтому на трибунах в какой-то момент возник баннер cо знаменитым призывом начать играть в футбол.

«Бойкотирую Евровидение, если там не будет Слуцкого». Ролик «Рубина» стал вирусным Получил респект даже от болельщиков «Халла».

То, что мы видим сегодня в «Рубине», будто является показательным ответом на все старые претензии. Убеждён, что они были не совсем справедливы даже в 2016-м: когда у ЦСКА были ресурсы, команда играла в яркий футбол, да и с молодыми время от времени Слуцкий возился, просто тянули чемпионский уровень не все. Но ведь если вдуматься, то сейчас в Казани у Леонида Викторовича могло найтись ещё больше причин для прагматизма и ставки на зрелость. А он наоборот пытается уйти далеко в сторону романтизма.

Не сомневаюсь, что обвинения в трусости и неумении работать с молодыми хоть чуть-чуть, но задели тогда Слуцкого и косвенно сказались на его сегодняшних направлениях работы. Хотя гораздо сильнее на него наверняка повлиял европейский период. Общие знакомые из футбольные среды рассказывали, как Леонид Викторович во времена краткосрочных возвращений в Россию негодовал по поводу разницы в подходах к детскому футболу: «Сходишь посмотреть на игру юношей в Голландии, там стабильно крупные счета – 7:6, 8:4, 5:5… Придёшь на матч детей в Москве – 1:1, 2:0...». Слуцкий часто ходил на детские турниры, ведь он курирует свою волгоградскую академию – и ему есть с чем сравнивать.



Пока слишком рано идеализировать «Рубин» и называть его командой с ярко выраженным комбинационным складом, но казанцы на пути к такому статусу. Цифры сходятся с визуальным впечатлением: «Рубин» не прочь владеть мячом (7-е место в РПЛ), достаточно много создаёт (4-е место по ожидаемым голам, радикально выше только «Зенит», а «Спартак» и «Краснодар» совсем рядом), идёт на 4-м месте по среднему количеству ударов за 90 минут, на первом – по обводкам. Слуцкий изменил любимой схеме с двумя опорниками (4-2-3-1) и перестроился на 4-3-3, которая лучше раскрывает качества ярких фланговых нападающих.



Да, случаются матчи, когда приходится уходить в низкий блок, но это не самая любимая стихия сегодняшней команды.

Концентрация молодых – одна из самых высоких в РПЛ. И их число растёт

При всём этом у «Рубина» — третий с конца по среднему возрасту состав в РПЛ. Если оценивать всю заявку, то моложе обоймы лишь у ЦСКА и «Динамо», а если считать возраст игроков в проведённых матчах, то ниже находятся «Спартак» (23,9) и «Химки» (24,6). У «Рубина» — 24,8. Работать с таким количеством неокрепших футболистов – вызов для Слуцкого, и пока он с ним справляется.

«Пап, я увидел слёзы Сёмина и заплакал». Жизнь Хвичи, который теперь кайфует в «Рубине» И регулярно нарушает странный запрет главного тренера.

Слуцкий теперь не просто акцентированно занимается с молодёжью, он принимает прямое участие в её приглашении. Те же Солтмурад Бакаев и Самошников рассказывали, как год назад Леонид Викторович лично звонил им и выражал заинтересованность в переходе из «Спартака» и «Торпедо» соответственно. Макаров вспоминал, что его зазывал в ЦСКА Гончаренко, но Слуцкий оказался убедительнее – и футболист перешёл не в топ-клуб с претензиями на Лигу чемпионов, а в команду, шедшую в тот момент в самом низу РПЛ.

Солтмурад Бакаев (слева) и Хвича Кварацхелия (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Результаты омоложения уже есть – и очень солидные.



Самошников (1997 год рождения), не имевший до «Рубина» никакого опыта игры в РПЛ, превратился в важного игрока для команды и ударно провёл осень на позиции левого защитника.



Макаров (1998) тоже безболезненно перешёл из ФНЛ в РПЛ, забил уже шесть голов за «Рубин», продемонстрировал свою феноменальную левую ногу, стал самым бьющим футболистом чемпионата, увеличил трансферную стоимость в несколько раз.

Бакаев-младший (1999) тоже в порядке, успел забить гол в ворота ЦСКА и отметиться двумя голевыми передачами в игре с «Зенитом». Он пока не на сто процентов основной футболист, но однозначно сделал мощный шаг вперёд по сравнению со «Спартаком».



Наконец, Кварацхелия (2001) – тот вообще засиял и стал самым ярким молодым игроком чемпионата. Да, трансфер в «Рубин» состоялся задолго до Слуцкого, но при Шаронове Хвича не показывал и близко ту эффективность, которую он демонстрирует сейчас. А ещё есть более опытные, но тоже не самые зрелые Зуев (1996) и Хван Ин Бём (1996), Уремович (1997) и Абильдгор (1996), которые тоже составляют костяк команды.

Хвича Кварацхелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И лишь с одним Игнатьевым в «Рубине» у Слуцкого пока не получается – но там попросту более сложная история с характером и дисциплиной.

Трансфер японца Саито полностью вписывается в курс развития «Рубина». Нет гарантии в сегодняшнем уровне игрока, зато есть потенциал и соответствие стилю

Какие трансферы мог бы совершить клуб, имеющий молодой состав и желающий подобраться поближе к зоне еврокубков (тем более есть реальная возможность)? Многие тренеры сделали бы ставку на опытных и состоявшихся игроков высокого уровня, ведь с ними гораздо проще играть на результат. Но нет: наоборот, «Рубин» зимой расторг контракт с 33-летним Тарасовым и, говорят, может вскоре отказаться от услуг почти 28-летнего Йевтича, поскольку тот не оправдывает надежд, а легионеров в клубе теперь девять.

11 трансферов РПЛ, которые мало кто заметил. Тут и «грузинский Месси», и «второй Головин» Как «Ротор» впишется в лимит с 13 иностранцами?

Тогда как пополнился состав очередным неокрепшим игроком – японцем Мицуки Саито. Вы наверняка уже слышали про этот трансфер, но на нём важно остановиться подробнее. Если вдуматься, то здесь есть сразу несколько рисков. Во-первых, Мицуки тоже молод – он 1999 года рождения, по-прежнему играет за молодёжную сборную Японии. Во-вторых, у него очень скромные габариты – рост 166, вес 64, это не самая привлекательная антропометрия для закрытой и силовой РПЛ. В-третьих, Саито пока не играл за пределами родины, поэтому невозможно предсказать, как быстро пройдёт его адаптация. Сравнения с ростовским Хасимото не совсем корректны, тот на шесть лет старше.

Это точно не готовый футболист для гарантированной помощи в решении задачи. Зато это футболист, имеющий большой потенциал и полностью подходящий «Рубину» со стилистической точки зрения. Думаю, весной, если парень будет играть, мы пару раз увидим его в символических сборных тура.

Мицуки Саито (слева на переднем плане) Фото: rubin-kazan.ru

Основная позиция Саито – «восьмёрка». Иногда в своей команде он выходил и нижним опорником, но всё же здесь он не проявляет свои лучшие качества. Как и почти все японцы, Мицуки – техничный, мобильный и работоспособный полузащитник. Он адаптирован к комбинационному футболу, комфортно чувствует себя под давлением, имеет хорошее первое касание при приёме, ответственен в передачах (общая точность – 85%).



Основное преимущество японца над большинством российским полузащитников – сканирование поля и расположения партнеров и соперников до приёма мяча. Ещё за несколько мгновений до предполагаемого паса от партнёров Саито крутит головой, что позволяет ему принимать много правильных и быстрых решений. Кстати, по этому качеству он очень похож на Хван Ин Бёма – тот тоже обладает редким для РПЛ умением оценки пространства вокруг себя. Скорее всего, «Рубин» искал для позиции «восьмёрки» кого-то похожего: тоже хорошего на мяче и в плотности, техничного, мобильного, быстро переключающегося с одной фазы на другую.

Саито с удовольствием создаёт треугольники во фланговых зонах, забегает к лицевой под передачи в зоны между чужим фланговым защитником и центральным. Отсюда он выполняет зрячие навесы и прострелы, хотя может обострить и из глубины вертикальным забросом. Уникальных качеств в дриблинге и ударе у японца нет, зато он очень командный и дисциплинированный футболист. То, что нужно сегодняшнему «Рубину». А игроки типа «Дайте мне мяч – я решу эпизод» у Слуцкого и так есть.



В фазе обороны могу возникать проблемы с силовыми единоборствами, зато объём борьбы, агрессия при отборе, скорость сокращения расстояния, цепкость – всё это развито у Саито на приличном уровне. И он вряд ли будет отскакивать от соперников на несколько метров. Ещё Мицуки дисциплинированно собирает подборы и дисциплинированно перекрывает зоны.



Никто не знает, как скоро сработает это трансфер, закончится ли адаптация японца к весне. Но то, что футболист видится очень любопытным вариантом для построения быстрого комбинационного футбола, однозначно.



А «Рубин» на сегодня видится одной из самой интересных команд РПЛ – со смелыми принципами на поле (пока выдаём этот статус авансом) и в трансферной стратегии (бесспорно уже на сегодня). И здорово, что такой её сделал в том числе Слуцкий. Тренер, которого раньше постоянно упрекали в прагматизме.