«Я бандито, разъезжато целый день в кабриолето». Кокорин и Италия – это вообще про футбол?

То, что какое-то время казалось не более чем агентской игрой, утопией, хохмой (нужное — подчеркнуть), похоже, свершится. Трансферная «ла бомба» — Кокорин в «Фиорентине». Интересно. Очень. И удивительно.

Я, например, до сих пор не понимаю, с чего вдруг на нашего «анфан террибль» в Италии такой спрос. Именно в Италии. Разговоры ведь всё последнее время были только про Серию А — не про Бундеслигу или Примеру, АПЛ или Лигу 1. Хотя ему бы сейчас больше подошёл чемпионат Мальдив.

Кокорин в «Спартаке» — сплошной скандал. Уехал на Мальдивы, хотя ему не давали отпуск Неужели нападающего выживают из клуба?

Говорят, всё дело в крутой протекции — Кокорина в кулуарах итальянского футбола на все лады расхваливают Фабио Капелло и Роберто Манчини. Авторитетные доны. Но неужели клубные директора-тренеры-селекционеры живут чужим умом? И сами не видят, что это давно уже не тот «юноша бледный со взором горящим», который в 21 год забивал на чемпионате Европы, а в 23 — на ЧМ. Что не бежится ему как прежде и не забивается. Что это давно уже зрелый мужик, в активе которого за последние 2,5 года только 10 неплохих матчей за «Сочи». А в пассиве — тюрьма и напрочь проваленный период в «Спартаке».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Неужели вытаскивать «Фиорентину» во всей Европе больше некому? За 5 млн евро трансфера и 1,5 млн зарплаты по трёхлетнему контракту (сказочные условия!). Хотя красная цена Кокорину сейчас сродни названию модного итальянского сериала «Zerozerozero».

Нет, доводы «за» никто оспаривать не собирается. Таланта не отнять. В «Сочи» действительно был хороший отрезок. «Спартак» может быть просто не его командой. Он максимально мотивирован проявить себя в Европе. И ещё не старый — всего 29 лет. Весёлый, улыбчивый, фотогеничный…

Но и доводы «против» разве что не кричат о себе — травматичность, инфантильность, удивительная способность попадать в скандалы и дурацкие истории. Уже в марте ему стукнет 30, а ещё ведь потребуется время на адаптацию — и к жизни, и к футболу. Миранчук вон до сих пор в процессе.

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Что перевесит? Вам тоже кажется, что чаша с негативом? Что, скорее, стоит ждать не голов, а инстаграм-адаптации той самой песенки: «Я бандито, знаменито, я стрелято пистолето, я фиато разъежато целый день в кабриолето». «Фиалки», фиато — даже символично.

И если вдруг у него получится — это будет «мираколо». Чудо по-итальянски.

P.S. Но всё-таки — почему у Кокорина в «Спартаке» не вышло «сделать красиво», как он обещал? Не захотел, не смог? 10 матчей, 2 гола – словно и не было ничего. Выдыхай, «Спартак».